La denuncia de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por la agresión verbal que sufrió de parte suya dentro de la sede del Parlamento, ha causado rechazo por parte de diferentes sectores. Las palabras de Bellido Ugarte han sido calificadas como machistas y como una forma de acoso político.

La primera acusación de Patricia Chirinos

Durante el debate por la cuestión de confianza en el pleno del Congreso, Chirinos había señalado que Bellido le había faltado el respeto verbalmente. “La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de los derechos de la mujer, pero que en privado y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda, que solo le falta que la violen. Respeto señor Bellido”.

La mujer peruana merece respeto y no un premier que las insulte. Respeto señor Guido Bellido @pcmperu . #VotoDeConfianza pic.twitter.com/ZRovpjY2P5 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) August 27, 2021

Minutos después, y durante su réplica a todas las observaciones de los legisladores, Guido Bellido se disculpó, “por algún comentario que haya hecho” con tono machista, en el marco de un compromiso de lucha contra este tipo de lucha por el respeto de los derechos de las mujeres en el Perú.

“Estamos convencidos que (nuestra labor) permitirá no solo evitar la violencia intrafamiliar, sino que cambiará para bien las escalas de valores básicos de nuestra sociedad, eliminando el machismo hereditario que aún está presente entre nosotros”, comentó ante el pleno del Congreso.

“Sirva este espacio para reconocer y extender mis disculpas por algún comentario que haya hecho en ese sentido. Como ser humano, esta es una oportunidad de reflexión y mejora y un compromiso como gestor y empleado público”, añadió.

Chirinos detalla su acusación

La semana siguiente, el lunes 30 de agosto, detalló a RPP que el hecho ocurrió durante una conversación que tuvo con Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre) cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva. En aquel momento, Bellido todavía no asumía como jefe del Gabinete.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto), tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

Patricia Chirinos aseguró que el presidente Pedro Castillo le pidió disculpas por la frase de Guido Bellido. (RPP TV)

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Guido Bellido niega denuncia

Al respecto, el actual jefe del Gabinete ha rechazado esta denuncia. “Creo que hay otro objetivo y malicia, porque yo he sido agredido por la misma señora en el mismo Congreso, ustedes y el Perú han escuchado”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Yo no tengo ningún problema con nadie. Nosotros respetamos y las investigaciones y los testigos determinarán porque al final de cuentas estaba con varias personas y no tengo ningún problema”, señaló.

El congresista José Jerí (Somos Perú) declaró a El Comercio que, si bien dijo no recordar los términos exactos usados por Bellido, aseveró que se trató de “comentarios desatinados”, aunque —a su juicio— sin mala intención. “No recuerdo el detalle de qué es lo que dijo, pero fueron desatinados en ese momento. Lo tomé como una broma de mal gusto”, aseveró.

Premier Bellido negó agresión verbal a congresista Chirinos

Protestas ciudadanas

Los integrantes del Frente Justicia Perú y Unidas Todo lo Podemos anunciaron un plantón en los exteriores del Congreso de la República en contra del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tras la denuncia de la legisladora Patricia Chirinos por agresión verbal.

La concentración se iniciará a las 3 p.m. del jueves 2 de setiembre y contará con la participación de diversos colectivos. En redes sociales, las personas comparten los afiches de la convocatoria.

“Nos autoconvocamos en rechazo a la agresión cometida por el premier Guido Bellido hacia la congresista Patty Chirinos. El delito de violación causa dolor en decenas de mujeres de diversas edades, en nuestro país tres de cada cinco mujeres han sufrido violencia sexual, hacer apología a la violación es delito”, publicó en Facebook el colectivo Unidas Todo lo Podemos.

Rechazo de instituciones y congresistas

Diferentes instituciones han rechazado las declaraciones de Bellido. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Eliana Revollar, consideró “especialmente preocupante” las afirmaciones del primer ministro en un país en el que la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres tiene un elevado porcentaje.

“Desde la Defensoría del Pueblo y creo que todo quien tiene instancia de poder, tiene que rechazar todo acto de violencia o discriminación contra la mujer en general y más cuando esta viene de personas que tienen determinado poder, que representan al Parlamento o al Ejecutivo en altos cargos que, precisamente, los llevan a dirigir las políticas públicas”, señaló a RPP.

Además, legisladoras de todas las bancadas, con excepción de las integrantes de Perú Libre, también se pronunciaron en solidaridad con Patricia Chirinos.

En ese sentido, pidieron que la Comisión de Ética del Congreso actúe “frente a cualquier caso de agresión que involucre a los (as) congresistas y exhortamos a no pasar por alto los hechos narrados por la congresista Patricia Chirinos”.

Ministerio de la Mujer hará capacitaciones

Este jueves, la ministra de la Mujer, Anahí Durand, anunció que todo el Gabinete Ministerial, así como otros altos funcionarios públicos, pasarán por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres, a fin de prevenir el hostigamiento sexual.

“No se va a blindar a nadie, tenemos que tener medidas de más alcance, esto está normalizado, por eso ayer estuve con el presidente [Castillo] para abordar esto de manera profunda para que esto no vuelva a ocurrir, haya o no ocurrido. Estamos planteando que todo funcionario público y todo el gabinete pase por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres para prevenir el hostigamiento sexual. En algunas semanas vamos a tener a todo el gabinete en pleno [en esta capacitación]”, indicó en declaraciones a Exitosa.

Pedro Castillo defendió a sus ministros

Con relación a los cuestionamientos que hay sobre su Gabinete, el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que quienes critican al Gobierno al calificarlo como incapaz buscan que se aparten a ministros del Gabinete para que se nombren a sus “aliados”, en una presentación que tuvo ante la ciudadanía desde Mazamari, en Junín.

“Cuando los hombres de abajo, los de yanque, los de sombrero, asumen responsabilidades, hoy han salido a decir ‘incapaz’, que estamos en un desgobierno. No quieren que quitemos la plata a los corruptos porque hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados, a los que se han coludido con sus empresas, a los que se han coludido con los que han corrompido al país”, dijo el mandatario.

