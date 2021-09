Conforme a los criterios de Saber más

Dos días antes de que Pedro Castillo juré como presidente de la República, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi dio inicio a la campaña “No a la asamblea constituyente”, con el objetivo de cerrarle el paso a la principal promesa electoral de Perú Libre. Primero reunió firmas en San Isidro y otros distritos de Lima, donde el partido del lápiz no obtuvo respaldo ni en la primera ni segunda vuelta. Y desde agosto empezó a realizar viajes al interior del país.

Por ejemplo, en el último mes ha estado en las ciudades de Ica, Piura, Chiclayo, Arequipa, Huancayo y Tacna. En todas ellas ha realizado conferencias donde ha explicado su propuesta: sumar, a través de un proyecto de reforma constitucional, un párrafo al artículo 206 de la Carta Magna, donde se prohíba de manera expresa la convocatoria a una asamblea constituyente.

En comunicación con El Comercio desde Tacna, Ghersi refirió que, al día de hoy, han logrado reunir “poco más de 1 millón de firmas a nivel nacional”. Agregó que la meta es recolectar 3 millones de rúbricas, lo que estima lograría en dos meses más. Aunque esto no significa que vayan a presentar de inmediato su propuesta ciudadana ante la Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la convalidación.

“Esto no es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón, queremos presentar nuestro proyecto con un apoyo popular enorme, de tal manera que el Congreso lo tome a consideración. Esta campaña es un espacio que abre el debate nacional. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que lo haga el Ejecutivo y Perú Libre, y dependiendo de la coyuntura, podemos acelerar o prolongar la campaña. El objetivo no es ser rápidos, sino contundentes”, subrayó.

El letrado adelantó que en las próximas semanas realizará campaña en contra de la asamblea constituyente en Cajamarca, Trujillo, Cusco e Iquitos.

Ghersi precisó que, a diferencia de Perú Libre, la intención del colectivo “No a la asamblea constituyente” es presentar un proyecto de reforma constitucional ante el Parlamento.

“Lo que quiere hacer Perú Libre no es un proyecto ciudadano, ellos pretenden solamente con firmas convocar a un referéndum para instaurar una asamblea constituyente, pretende llevar a cabo una consulta popular sin pasar el Congreso, eso sería irregular, sería en la práctica una situación fáctica”, complementó.

El abogado constitucionalista retó a debatir sobre el cambio de Constitución a los congresistas Guillermo Bermejo y Jaime Quito, quienes son los principales promotores de la recolección de firmas que realiza Perú Libre a favor de una nueva Carta Magna.

“Estoy dispuesto a debatir con cualquier persona, los peruanos deben escuchar los argumentos a favor y en contra [de la asamblea constituyente]. Nosotros no estamos en contra de los cambios, no defendemos que todo sea igual, ese no es el objetivo. El objetivo es que el cambio constitucional no genere un poder absoluto [a favor de un partido]. Queremos un cambio parcial [de la Constitución] y que esté se realice en democracia”, remarcó.

(Infografía: El Comercio)

Los aliados políticos

La campaña “No a la asamblea constituyente” ha recibido el respaldo de diferentes políticos, entre ellos el ex primer ministro Jorge del Castillo y la exparlamentaria Lourdes Flores Nano. Esta última fue parte del equipo legal de Fuerza Popular que sostuvo la hipótesis del “fraude en mesa”, que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó en mayoría.

Del Castillo, en breve comunicación con El Comercio, precisó que él no forma parre del referido colectivo, pero sí dijo que participa en las movilizaciones como un ciudadano más. “No soy dirigente del Partido Aprista, no voy en su representación, hay un conjunto de apristas que hemos participado en las marchas y hemos organizado algunas de ellas. Nosotros estamos luchando en defensa de la democracia y de las libertades”, manifestó.

Flores Nano, de acuerdo a fuentes de este Diario, utilizó el local de su casa para reunir firmas y ya entregó a Ghersi una serie de planillones.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello, presidenta del proceso de reingeniería del Partido Popular Cristiano, confirmó a este Diario que el PPC ha decidido apoyar institucionalmente a Ghersi en el proceso de recolección de firmas y también a socializar los puntos en contra de la instalación de una asamblea constituyente en la ciudadanía.

“Hemos abierto las puertas del local del partido, es un local de recolección de firmas. Y en el PPC hemos decidido hacer algo que no estaba pasando y que es fundamental, lo importante es socializar el tema con la ciudadanía. Por ejemplo, la Constitución sí se puede modificar, pero a través del artículo 206; también es mentira que la salud no sea un derecho reconocido en esta Carta Magna. Estamos de acuerdo con modificaciones. Pero una asamblea reviste un riesgo de una dictadura”, expresó.

(Foto: Difusión)

Pérez Tello dijo que cuando Ghersi presente los planillones con firmas ante la Reniec y el JNE, el PPC continuará en su labor de difusión.

“Lo que nos interesa es que la ciudadanía entienda los peligros de una asamblea constituyente, como la está planteando Perú Libre, en base de los sindicatos, y por eso es importante para ellos la figura del ministro de Trabajo [Iber Maraví]. Nosotros vamos a defender la economía social de mercado, que el PPC logró incorporar en la Constitución de 1979”, acotó.

Los congresistas Alejandro Cavero y Adriana Tudela, de Avanza País, también respaldan y participan de las actividades del colectivo “No a la asamblea constituyente”.

Tudela, incluso, ha recolectado firmas los fines de semanas en la ciudad de Lima.

La congresista Adriana Tudela (Avanza País) se ha sumando a la recolección de firmas en apoyo al proyecto de Ghersi. (Foto: Difusión)

El parlamentario Cavero refirió que su respaldó es a nivel “político”, porque cree que “es una buena iniciativa ciudadana que ayudará a tomar consciencia sobre los peligros de una asamblea constituyente”. Agregó que él no ha salido a las calles a reunir firmas.

“Ellos no han abandonado su espacio congresal, ellos me han ayudado en alguna actividad puntual, un fin de semana. En sus casos no hay justificación para una licencia. La situación de Bermejo es diferente, porque él le está dedicando más tiempo a la recolección de firmas de Perú Libre, y el parlamentario Quito es promotor”, refirió Ghersi.

El abogado constitucionalista dijo que hasta hace poco toda la campaña en contra de la asamblea constituyente fue “autofinanciada” y que recién en las últimas semanas ha comenzando a recibir “pequeñas donaciones” de personas naturales. “Con ese dinero, hemos costeado pasajes y hoteles, no hay gastos en spots y no hay una gran parafernalia”, refirió,

Ghersi adelantó que presentarán un informe con los gastos que han realizado, al final de la campaña, “porque no hay nada que esconder”.

Más información

A través de WhatsApp y otras redes sociales ha circulado una cumbia contra la asamblea constituyente, cuya autoría ha sido atribuida a los congresistas Tudela y Cavero y el abogado Ghersi.

“Necesitamos evitar una constituyente, un camino que nos hará retroceder. Menos trabajo, menos dinero, más pobres y sin libertad. No a la constituyente, te lo pido por favor”, refiere el coro de la canción.

(Video: El Comercio)

Cavero indicó que la iniciativa de la cumbia ha sido totalmente ciudadana y refirió que lo asocian a ella por su respaldo a la campaña “No a la constituyente”.