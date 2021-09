Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, acude este viernes 30 al Congreso para responder un pliego interpelatorio de siete preguntas. El integrante del Ejecutivo es cuestionado por su relación con el Conare-Sutep, movimiento radical del magisterio vinculado al Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. También se señala su presunta participación en atentados terroristas en la región Ayacucho entre 1980 y 1981, así como su inclusión en un atestado policial del 2004.

Tras esta interpelación, en el Congreso no se descarta que Maraví puede enfrentarse también a una censura. Congresistas de cinco partidos de los 10 que componen el Parlamento se han manifestado en favor de esta medida.

El congresista José Williams, vocero de Avanza País, dijo que la idoneidad y los vínculos de Maraví con Sendero Luminoso son “cuestiones muy delicadas y que no constituyen una presentación buena para un ministro de Estado”. En ese sentido, este jueves escucharán sus argumentos, “pero pensamos que él no debe estar. A título personal, puedo decirte que yo sí estaría de acuerdo a una censura” .

Además, el congresista José Jerí, vocero de Somos Perú, señaló también que escucharán las respuestas del ministro y sobre ello evaluarán su posición final. Aunque, adelantó, al igual que Williams, que Maraví acudirá al Congreso “con idea negativa y que tendrá que revertir” para convencerlos sobre la veracidad de sus afirmaciones. “Si bien nuestro ánimo es escuchar, no nos va a temblar la mano en caso no nos convenza su exposición y respaldaríamos una posible censura” , añadió.

Igualmente, el congresista Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo que la bancada tiene una posición responsable respecto a la interpelación, que consiste en respetar los procedimientos. En ese sentido, prestarán atención a lo que diga el ministro para en base a ello tomar una posición y, en todo caso, “ver si es que procedemos a impulsar el pedido de la censura al ministro” . “Ya no hay duda alguna que tiene vínculos con el terrorismo, Sendero luminoso, grupos fachada. Es bien difícil que cambie mi perspectiva con el tema. Yo personalmente me iría por una censura y dentro de la bancada sería uno de los que defienda esa posición”, reiteró Castillo.

Mientras que la congresista Susel Paredes, del Partido Morado, dijo este miércoles a Exitosa que Maraví le está generando problemas al presidente Pedro Castillo. “Los ministros son fusibles, los cambias no más. Que lo cambie”, dijo. Adicionalmente, que si esta decisión no se realiza, “entonces nosotros lo sacamos, para eso está el Congreso” . “Cuando un poder como el Ejecutivo elige mal a un ministro, en nuestra opinión, entonces tenemos unas herramientas, como llamarlo a declarar, interpelarlo, porque esa es la maravilla del sistema republicano y democrático, se equilibran uno con otros”, agregó.

A su vez, el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, comentó que “ si es que no se dan las cosas como supones que podrían darse de que el presidente lo retire, vamos a terminar con eso [en la censura] . Vamos a escucharlo, depende de qué cosa diga para tomar la siguiente decisión. Pero, así como está el perfil, parece que vamos a tener que continuar con lo que sigue [la censura]”.

En cuanto a las demás bancadas, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza Para el Progreso (APP), consideró que es “antidemocrático” anticiparse a pedidos como la censura. “Se tomará la decisión después de la presentación de mañana del ministro [Iber Maraví]”, dijo.

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, señaló que es pertinente que el Congreso interpele al ministro, quien “incluso pretende desconocer [al Parlamento]”. Respecto a una posible posición a favor de una posterior censura, señaló: “Voy a escucharlo, voy cumplir los pasos, pero mi voto va a decirlo todo”.

Desde el oficialismo, la congresista Silvana Robles, de Perú Libre, indicó que ellos respaldarán la decisión que vaya a tomar el presidente Castillo. “Se habla tanto de gobernabilidad y andan llamando al Canciller, ministros por cualquier cosa. Eso me parece en un Estado en el que estamos viviendo en donde acampa el hambre, la pobreza, salir de la Covid-19. Y estar pensando en censurar ministros y llamarlo a cada momento por actos que hicieron y no hicieron hace 20 años, me parece realmente absurdo”, refirió.

Maraví y el Conare

Un video grabado en enero del 2010 durante el “Congreso nacional extraordinario de unidad” del Conare-Sutep, muestra al actual ministro Iber Maraví participando, en primera fila, de la reunión donde se designó a Mery Coila como dirigente. Coila fue adherente del Movadef y, aunque Maraví ha intentando negar que tiene algún vínculo con este movimiento radical, las imágenes rebaten su defensa. “El Conare ha sido un equivalente al CEN nacional del Sutep, al cual yo nunca pertenecí. Nunca he sido miembro del Conare como órgano de dirección, nunca he sido su fundador”, dijo en agosto al dominical Panorama.

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, ha descartado algún vínculo con el Conare-Sutep o el Movadef.

En setiembre del 2009, Maraví recibió una sentencia por delitos ocurridos en el 2004 contra la paz pública en la modalidad de disturbio y contra el patrimonio en la modalidad de daño agravado. Como resultado, recibió cuatro años de prisión suspendida por actos violentos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otros recintos.

Respecto a esta sentencia, Maraví respondió este miércoles a Exitosa que si bien se le iniciaron procesos penales, “de todos he salido liberado”. Es decir, añadió, no tiene ninguna sentencia.

El 16 de agosto, cuando ya ejercía como ministro, se reunió con René Durand Tacuche, Esperanza Yacupoma Cristóbal, Rodolfo Vásquez Castañeda, Celestino Rojas Isla e Hilso Ramos Cosme, integrantes y adherentes del Movadef. El ministro solo respondió que desconocía que eran de esta agrupación.

Los atestados policiales y atentados terroristas

Sin embargo, además de estos vínculos con el gremio simpatizante de Sendero Luminoso, Maraví figura en atestados policiales que lo implican en hechos terroristas entre 1980 y 1981 en Ayacucho, así como del 2004.

El ministro está involucrado en atentados que llevó a cabo Sendero Luminoso junto a otros terroristas: Arturo Morote -hermano de Osmán Morote-, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos. Los dos atestados mencionan a Maraví como “no habido” en relación a lo ocurrido en 1980 y 1981.

El atestado N° 12-SE-JDp, sobre atentados en Ayacucho entre junio de 1980 y mayo de 1981, los agraviados fueron: la estación de Electro-Perú, la oficina N° 2 de cobranzas del servicio de agua potable, el Hotel de Turistas en Huamanga, un local de teatro, una librería, una zapatería, entre otros. Este documento tiene como fecha 3 de agosto de 1981.

Atestado policial que implica a Maraví en hechos terroristas.





El atestado N° 001-SE-JDp da cuenta de hechos que ocurrieron entre junio de 1980 y octubre de 1981, también en Ayacucho. Los agraviados fueron: puestos policiales en Tambo y San José de Secce, el aeropuerto nacional Alfredo Mendívil, el Banco Hipotecario, el Registro Electoral de Huamanga, Electro-Perú, la agencia de una aerolínea y otros. Este documento tiene fecha 5 de febrero de 1982.

Atestado policial que implica a Maraví en hechos terroristas.

En cuanto estas situaciones, se habrían cometido presuntos delitos como homicidios y lesiones con arma de fuego, que implicaron incendios, asalto a mano armada, rebelión, terrorismo, falsificación de documentos y otros ilícitos. Según Maraví, desde 1980 ha realizado sus actividades sin haber sido detenido por alguna investigación.

Además, a partir de lo difundido, el ministro ha intentado minimizar estos documentos policiales. “Con un atestado policial se pretende condenar más allá de la justicia porque en el país tenemos un Poder Judicial, existe un Ministerio Público. Se supone que si se hubiese encontrado responsabilidad producto del atestado policial, hubiese sido condenado, hubiese purgado prisión”, dijo a la prensa.

Añadió que se trata de un caso “de hace 40 años donde obviamente el Estado ha estado en una lucha contra la subversión y muchos ciudadanos, como yo seguramente, han sido involucrados en investigaciones, pesquisas, seguimientos, labor de inteligencia. Está bien que se haga, pero tenemos que informar completo a la población. ¿En qué quedó? Yo estoy libre de todos esos atestados. Estoy libre y he hecho mi vida”.

Este miércoles, en entrevista con Exitosa, señaló que “el ser procesado no te hace meritorio a tener un antecedente, siempre y cuando hayas salido bien librado del proceso, como en mi caso”. Nuevamente, reiteró que no ha sido parte del Conare-Sutep. Y respecto al atestado que lo vincula con Morote, indicó “jamás” lo conoció personalmente. También descartó haber conocido a Hildebrando Pérez Huarancca, padre de su esposa.

En cuanto a la terrorista Edith Lagos, quien murió en 1982 en Apurímac durante un enfrentamiento con la Policía Nacional, Maraví respondió a fines de agosto que sí la conoció debido a que “ha sido una persona de mi generación, ella era estudiante de una institución pública de Ayacucho, como yo de otra”. Argumentó también que la conoció porque “Ayacucho no es tan grande como para no conocer a las personas”.

Iber Maraví descartó tener vínculos con acciones terroristas. (RPP TV)





En cuanto a la temporalidad de los atestados, el ministro Maraví ha manifestado que desde 1981 era estudiante en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. “En el 81, 82 he estado viviendo en Ica y pueden ver mi registro de estudiante. [¿Por qué figura en los atestados?] Bueno, eso tendría que preguntar a la policía de entonces por qué pusieron mi nombre y por qué después de eso no procedió y por qué finalmente salí libre de esos procesos”, respondió Maraví sobre los atestados policiales que lo implican.

Además de estos dos documentos, el atestado policial 007-2004-Dirtepol-rp-Divicote/a del 1 de julio del 2004 lo sindica también por el presunto delito de terrorismo, en la modalidad de instigación, por un hecho ocurrido en julio de aquel año en Huamanga (Ayacucho), durante una protesta magisterial cuando era secretario general del Sute Huamanga.

También fue incluido en este atestado Roberto Huaynalaya, del Conare-Sutep. Maraví, en su declaración a la Policía Nacional, dijo que su sindicato participaba en el Conare de Huanalaya.

El atestado policial del 2004 precisa: “previa coordinación, se ‘dividieron y ubicaron estratégicamente’ dentro de la ciudad de Huamanga, de tal manera que cada gremio tenía una misión específica; tal es así que, empleando los diferentes medios de comunicación radial, comenzaron a malinformar e incitaron a la población ayacuchana, afirmando que habían sido desalojados los profesores brutalmente de los locales que tenían tomados y que, como consecuencia de ello, dos profesores habían resultado muertos, varios heridos y desaparecidos, por lo que salieron los dirigentes e integrantes de los gremios [...] a las calles a apoyar a los docentes, generando los hechos delictuosos ya conocidos”.

Atestado policial sobre hechos que ocurrieron en 2004.

De otro lado, dos integrantes de Sendero Luminoso declararon en mayo y julio de 1981 que Maraví era parte de este grupo terrorista. Incluso, lo señalaron como responsable de la zona norte. Los senderistas Víctor Reyes Cconislla y Juan Alarcón Gutiérrez, mencionaron a Maraví en acciones como coordinaciones y su presencia en atentados de 1980 y 1981 contra entidades públicas y privadas en Huamanga y alrededores.

Reyes Cconislla, incluso, dijo que Maraví habló en una de las reuniones del grupo terrorista, donde se hizo una evaluación de sus acciones y acordó continuarlas. “Posteriormente, me invitan a una reunión [...] habiendo tomado la palabra Iber Maraví Olarte, Cléber Cuba Delgadillo, Orestes Urriola. [...] En dicha reunión se hizo un balance de todo lo actuado y acordándose proseguir con las escuelas populares y movilizaciones”, dijo Víctor Reyes el 25 de mayo de 1981, cuando estaba detenido.

Maraví fue señalado por Reyes Cconislla como quien participó en los atentados al local del partido político Acción Popular y las instalaciones de Electro-Perú en Huamanga. El 21 de junio de 1980, se lanzaron bolsas, botellas y focos llenos de gasolina al referido recinto. “Luego [...] nos concentramos en el Puente Nuevo procediendo a apedrear [el local de] Electro-Perú”, añadió Reyes.

En tanto, Juan Alarcón Gutiérrez declaró que Maraví era responsable de la zona norte de Sendero Luminoso.

En cuanto a estos testimonios, Maraví dijo este miércoles a Exitosa que Reyes y Alarcón declararon ante un juez tras ser agredidos y torturados. “Las torturas de esa época, hay que revisar lo que dijo la Comisión de la Verdad y lo voy a explicar ante el Congreso, eran efectivas y a veces las personas, para ser salvadas y no ser torturadas, tenían que dar cualquier nombre”, dijo.

Las preguntas que deberá responder en el Congreso

La sesión para interpelar al ministro Maraví se extenderá por cuatro horas y los voceros de las bancadas podrán tener una intervención de hasta cinco minutos. Estas son las siete preguntas planteadas por el Congreso al cuestionado integrante del Ejecutivo.

Para que aclare sobe sus relaciones con el Sutep-Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huaranca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho. Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de los otros actos ilegales mencionados. Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004. Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generado zozobra? Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huaranca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

