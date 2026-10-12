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A gritos

El bochornoso altercado en el Senado expone claramente la personalidad y exaltación de Iber Maraví.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    / cesar cox

    Además de moderar la volatilidad política, una promesa central de la reinstauración del Senado era dotar al Congreso de una cámara más madura, serena y reflexiva. Eso no se vio en la última sesión de la Comisión de Constitución. Durante una intervención de la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) a propósito de la presentación del ministro del Interior, César Astudillo, el parlamentario Iber Maraví (Juntos por el Perú) interrumpió levantando la voz para increpar, desafiante, al ministro. El representante del Ejecutivo respondió y luego intervinieron otros senadores.

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