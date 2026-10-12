Además de moderar la volatilidad política, una promesa central de la reinstauración del Senado era dotar al Congreso de una cámara más madura, serena y reflexiva. Eso no se vio en la última sesión de la Comisión de Constitución. Durante una intervención de la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) a propósito de la presentación del ministro del Interior, César Astudillo, el parlamentario Iber Maraví (Juntos por el Perú) interrumpió levantando la voz para increpar, desafiante, al ministro. El representante del Ejecutivo respondió y luego intervinieron otros senadores.

Los altercados solo debilitan la imagen del Congreso y del Ejecutivo. Nada bueno sale de eso. Pero desde este espacio expresamos nuestra especial indignación por la actitud y la presencia de Maraví. El verdadero escándalo es verlo a él sentado como senador. Como se recuerda, atestados policiales de 1980 y 1981 lo vinculaban con una serie de atentados terroristas realizados por Sendero Luminoso en Ayacucho. Él ha sido sindicado también como integrante del Movadef (brazo político de Sendero Luminoso) y del Conare-Sutep. De hecho, cuando ocupó el cargo de ministro de Trabajo durante la administración del golpista Pedro Castillo, abrió las puertas del ministerio a más de un personaje directamente vinculado con el Movadef. Pese a que ha negado estos vínculos, ver a un personaje con semejantes cuestionamientos integrando una comisión donde se debaten las reglas fundamentales de nuestra democracia es desolador.

Vale recordar que su partido, Juntos por el Perú (JP), tiene claros vínculos políticos con el Fenatep y el Movadef. César Tito Rojas, por ejemplo, es fundador del Movadef, exdirigente del Fenatep, y ahora es diputado de JP. Hace apenas una semana desde este Diario publicamos que, en agosto, diputados y senadores de JP usaron su semana de representación para reunirse con miembros del Fenatep, colectivo al que la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote PNP) relaciona con el Movadef.

Los senadores tendrán que convivir entre ellos y llegar a acuerdos durante los próximos cinco años, además de trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Para bien o para mal, estos parlamentarios son los representantes de los ciudadanos. No se ganará nada en confrontaciones de esta naturaleza que tan solo deprimen aún más la aprobación popular del Legislativo. Aunque la izquierda radical quiera imponer ideas a gritos e insultos, quienes defienden la institucionalidad y el Estado de derecho tienen la responsabilidad de mantenerse a la altura del cargo y demostrar que las formas y el decoro importan también. Pero también es importante que los ciudadanos sepan quién es quién y qué antecedentes arrastran. El Perú pagó un precio demasiado alto por el terrorismo como para permitirnos el lujo de olvidar.