El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre)- procesado por el presunto delito de terrorismo- afirmó que los medios de comunicación “tienen que aprender a respetar”, cuando asisten “a un evento público”, al justificar una agresión verbal de parte de simpatizantes de su partido a Angélica Cuela, reportera de Canal N en Junín.

“Los medios de comunicación tienen que aprender a respetar cuando se les invita a un evento público, cuando los que toman la palabra [sobre el estrado], no se pueden poner a hacer bulla […] Ustedes tienen la mala costumbre de editar lo que le interesa a su línea editorial y a sacar lo que se les da la gana”, manifestó, tras dirigir la recolección de firmas de su agrupación para una eventual asamblea constituyente en el centro de Huancayo (Junín).

Cuela, en comunicación con el Comercio, contó que cuando ella inició su transmisión, Bermejo interrumpió el discurso que brindada sobre el estrado para decir “ahí están los de Canal N” y acusar a la televisora de realizar “un acto de provocación” por cubrir su actividad. Agregó que eso provocó que los seguidores de Perú Libre le griten “prensa basura y corrupta” y también la insulten.

Al ser consultado sobre el proyecto de ley presentado por Abel Reyes, integrante de su bancada, que tiene como fin ejercer un control sobre el contenido de los medios de comunicación, Bermejo respondió que se debe poner a debate.

“A ustedes no les gusta, pero la mayoría de los peruanos les considera prensa basura, eso les gritan en las calles. Ustedes abusan del espectro [electromagnético] que no les pertenece, le pertenece al Estado, los medios deberían colocar un montón de cosas que necesita este país. Por ejemplo, la educación, pero no colaboran […] Y cuando tienen que informar, informan siempre con un solo ojo, el derecho”, subrayó.

La directora del área de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Adriana León, consideró que las declaraciones de Bermejo son “provocadoras” y “atentatorias” en contra del trabajo de la prensa. “Todo el tiempo está criticando cómo trabajan los periodistas, así es complicado cubrir una actividad. La actitud del congresista es agresiva y azuza a sus partidarios cuando habla de prensa basura”, manifestó a El Comercio.

León también advirtió que, desde hace 20 años, el IPYS no emitía tantas alertas diarias.

“Estamos reportando situaciones que reflejan que tanto el Ejecutivo como los integrantes de Perú Libre en el Congreso tienen una actitud no solo de restricción de acceso a la información, sino también de agresividad y condena al trabajo de los periodistas, que puede desencadenar en situaciones de violencia, como ocurrió en la última campaña electoral”, acotó.

IPYS, a través de un comunicado, reclamó por la actitud “confrontacional” y “amenazante” del parlamentario oficialista contra la prensa.

🚨 #ALERTA 🇵🇪 El congresista @GuilleBermejo01 del partido oficialista @PeruLibreBancad acusó a los medios de comunicación de informar de manera parcializada y a no ser respetuosos de los eventos de su partido político. https://t.co/WM2MoDgcM0 — IPYS (@IPYS) September 29, 2021

Piden a Comisión de Ética que lo investigue

Bermejo marcó su asistencia al pleno del Parlamento que se realizó este miércoles, a pesar de encontrarse realizando actividades partidarias a favor de la instalación de una asamblea constituyente. Silvana Robles, congresista de Perú Libre que lo acompañó en Huancayo, no lo hizo.

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) consideró que lo hecho por el procesado por presunto terrorismo es “gravísimo” y exhortó a la Comisión de Ética a tomar cartas en el asunto. “Él no puede responder que no se va a soplar lo que dura un pleno, estamos debatiendo algo importantísimo, la reglamentación para elegir a los miembros del Tribunal Constitución. ¿Quién preside esa comisión? Perú Libre. Pero él no tiene tiempo y se va a juntar firmas, ni siquiera ha pedido licencia”, remarcó.

El portavoz de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticó que Bermejo haya simulado estar conectado de manera virtual al pleno, cuando en recolectaba firmas.

“Cuando uno no está presente se le descuenta el día, si uno no está presente, debe pedir licencia o permiso. No puede figurar que está y no se encuentra, esto lo tiene que ver la Comisión de Ética”, acotó.

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), dijo a El Comercio que analizará la situación del congresista de Perú Libre con los otros integrantes del grupo de trabajo. “No voy a adelantar un juicio de valor, todo debe partir de un acuerdo de la comisión”, expresó.

Bermejo ya afronta una investigación preliminar en la referida comisión, luego de haber proferido frases en favor de un eventual cierre del Congreso como parte de un proceso para convocar a una asamblea constituyente.

En los dos últimos meses, las periodistas Hellen Meniz (RPP) y Tifanny Tipiani (TV Perú) fueron agredidas físicamente por personal de Palacio de Gobierno cercano al presidente Pedro Castillo.

