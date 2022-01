Conforme a los criterios de Saber más

Un sector de la oposición en el Parlamento ya ha presentado tres interpelaciones en la última semana, dos en contra del ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, y la restante apunta al titular de Energía y Minas, Eduardo González Toro. El viernes, durante una nueva sesión del pleno, se dará cuenta de estos documentos.

Desde la bancada de Renovación Popular, alistan otra interpelación, pero esta vez en contra del ministro del Interior, Avelino Guillén.

Los tres integrantes del Gabinete Ministerial que están en la mira del Congreso son cuestionados, entre otros motivos, por avalar polémicas designaciones en sus respectivos sectores. Por ejemplo, Ramírez nombró a miembros de Perú Libre; González a Daniel Salaverry en Perú-Petro; y el ex fiscal a prefectos relacionados al Fenatep y al Movadef [ver infografía].

El portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, afirmó que no existe “un ánimo de interpelación permanente” en el Congreso, pero ante la insistencia de errores, los ministros deben rendir cuentas.

“Nosotros hemos analizado los pedidos de interpelaciones que ha hecho desde otras bancadas y vamos a apoyar las interpelaciones a los ministros de Energía y Minas y del Interior. En ambos casos hay causales más allá de nombramientos cuestionados. El señor González había señalado que no iban a continuar con Salaverry, pero él está en funciones en Perú-Petro”, manifestó a El Comercio.

Guerra García dijo que Guillén, en poco más de dos meses en el cargo, ha sumado un conjunto de cuestionamientos: la designación de prefectos “vinculados al Movadef”; el problema en la entrega de pasaportes y “la inacción en el tema del combate a la delincuencia en todo el país”.

Agregó que Fuerza Popular, por el momento, no respaldará la interpelación al ministro del Ambiente, porque, a su consideración “la información” sobre las denuncias en su contra “es insuficiente”.

El parlamentario fujimorista consideró que el presidente Pedro Castillo debe realizar “ajustes a su forma de seleccionar” a sus ministros, porque, de lo contrario, “vamos a seguir en el mismo problema”.

El congresista Diego Bazán (Avanza País), autor de la moción de interpelación en contra de González, indicó que este viernes se dará cuenta del documento en el pleno. “Se requieren 43 votos para llamar al ministro, tengo la confianza de los tenemos”, expresó a este Diario.

Bazán sostuvo que, a raíz de las actuales circunstancias, donde tenemos a cuatro ministros cuestionados (con el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva), el país necesita que se “refresque el Gabinete”.

“Hay ministros con serios cuestionamientos, no somos obstruccionistas, queremos lo mejor para el país, y el Ejecutivo no da muestras de nombrar a quienes están mejor capacitados”, remarcó.

El legislador dijo, a título personal, que está a favor de una eventual interpelación a Guillén, porque no las observaciones a su gestión en el Ministerio del Interior (Mininter) no solo son por el nombramiento de prefectos, sino también a la política de seguridad ciudadana.

“El Perú sufre a diario, porque no solo es Lima, el embate de la delincuencia y esto debe tener un freno. También veo con preocupación la declaración del señor Guillén, lo mal que se lleva con el director de la Policía dando a entender de que no hay coordinación y que la cartera está en el aire. El señor debe dar un paso al costado, no tiene idea del manejo de la seguridad”, acotó.

El compromiso de Castillo Terrones

El parlamentario Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, afirmó que la situación de estos tres ministros contribuye al “debilitamiento” del Ejecutivo, pero subrayó que también es una oportunidad para que el presidente Castillo cumpla con el compromiso que hizo ante las bancadas que asistieron a dialogar con él en Palacio de Gobierno en diciembre, en el sentido, de que habría ajustes al Gabinete.

“Teníamos un compromiso de parte del presidente Castillo de que iba a realizar un ajuste [en su equipo de ministros], ese compromiso lo asumió hace más de un mes, cuando se dieron las reuniones […] Y de hecho que sí, esta situación [de los ministros] debilita al Ejecutivo”, sostuvo.

Vergara opinó que el ministro Guillén “no está dando la talla” ni una solución oportuna a la delincuencia común.

“Y también hay cuestionamientos al ministro de Energía y Minas y ahora al ministro del Ambiente, es saludable que se haga una oxigenación del Gabinete”, concluyó.

El congresista Carlos Anderson (Podemos Perú) indicó que desde “hace rato” el Gabinete, que dirige Vásquez, requiere “más que una simple reestructuración”.

“Lo que tenemos ahora es una calma chicha, preludio de mayores problemas por las contradicciones al interior del gobierno, las señales de corrupción en el Estado y la continuidad de una política que pareciera diseñada para socavar lo poco que queda de institucionalidad en el país”, expresó en comunicación con El Comercio.

Anderson adelantó que apoyará las interpelaciones que ya han sido presentadas, porque forman “parte del control político al gobierno”.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que su bancada ya tiene lista la moción de interpelación en contra de Guillén. Agregó que cuando se completen las firmas, la presentarán.

“Las preguntas giran entorno al nombramiento de los prefectos, por la inseguridad y el enfrentamiento que tiene con el comandante general de la Policía”, complementó.

Montoya dijo que Renovación Popular está a favor de “un cambio total” del Gabinete y de un “giro político” de parte del gobierno.

El punto de vista

La politóloga Kathy Zegarra explicó que un punto en común de los ministros que están a punto de ser interpelados por el Parlamento es que todos son cuestionados por “malas designaciones”.

“Las mociones de interpelación son parte del control político del Congreso, y debe ser entendida como una búsqueda de generar cambios, mejoras y una respuesta de parte del presidente Castillo y del Ejecutivo […] La respuesta del Ejecutivo no necesariamente debe ser con un cambio de ministros, sino de dejar de ver al Estado como un botín”, subrayó.

Zegarra indicó que el país requiere de personas capacitadas para altos cargos dentro del Estado.

“Estas interpelaciones van acorde a la crítica general que se le hace al presidente Castillo sobre cuáles son las razones por las que designa a ministros y a funcionarios de confianza”, acotó.

El analista político Pedro Tenorio indicó que existe una actitud de parte del gobierno de asumir las interpelaciones como “un boicot” o un intento de desestabilización, cuando en realidad se trata de control político.

Agregó que el propio presidente Castillo, cuando sostuvo una reunión con comunicadores en Palacio, reconoció que debía realizar ajustes en el Gabinete Ministerial, pero no dio una fecha para ello. “En el gobierno hay áreas donde algunos ministros han revelado su impericia e incapacidad. Y tienes, a la par, a un Congreso hambriento de titulares”, remarcó.

Tenorio, en diálogo con este Diario, dijo que esta seguidilla de interpelaciones sí puede terminar afectando al gobierno. “El Congreso siempre va a ir hasta donde el Ejecutivo le dé espacio, si nombras a personajes controvertidos, tienes este resultado”, concluyó.

