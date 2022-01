La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, defendió la aprobación por insistencia de la norma que refuerza los límites de un referéndum y pidió al Gobierno que sea más responsable en sus declaraciones.

“¿Quién ha dicho que es inconstitucional esta ley? ¿La premier? bueno, yo ya dije lo que pienso de ella. Ya lo dijo el Jurado Nacional de Elecciones, o sea que por favor, pido al Ejecutivo a que sean más responsables en sus declaraciones, nosotros no vamos a más allá de lo que dice la Constitución. Que quede claro, no hay ningún límite al derecho”, agregó.

En RPP, dijo que es falso que esté limitando un derecho o que se pretenda modificar la carta magna, pues solo se precisa algo que ya figura en el texto.

“Cada día me sorprendo más de la declaraciones del ministro de Justicia [Aníbal Torres], porque no se limita el derecho a referéndum, eso es lo que está en la constitución. Es simplemente interpretar lo que ya está escrito que es que cualquier tema de modificación pasa necesariamente por el Congreso, eso está en el artículo 206, no puedo creer cómo pueden informar mal a la población”, manifestó.

El referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente, sin la intervención del Congreso, en la dación o reforma de la Constitución y la ley o formación de un acto administrativo. La democracia representativa no puede suprimir la democracia directa — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) January 18, 2022

Al ser consultada sobre la campaña de recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente, impulsada por Perú Libre, Alva Prieto dijo que eso “es ilegal, eso es lo que sería un golpe de Estado”.

“Eso lo hemos dicho miles de veces, la asamblea constituyente que quieren hacer muchos congresistas, eso es lo que es ilegal, eso es lo que es inconstitucional y eso es lo que sería un golpe de Estado y eso es lo que no vamos a permitir”.

María del Carmen Alva: “Pido al Ejecutivo que sea más responsable en sus declaraciones” sobre norma que regula el referéndum

La presidenta del Congreso señaló, además, que el dictamen de insistencia de la Comisión de Constitución podría ser agendado para la sesión plenaria de este viernes.

“Nosotros tenemos pleno el viernes, esperamos que sea agendado [la ley de referéndum] para el viernes, pero como hemos ampliado la legislatura hasta el 2 de febrero, también tenemos algunos plenos por delante (…) La próxima semana tenemos semana de representación así que sería luego de eso”.

Conforme a los criterios de Saber más