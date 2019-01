Subcomisión admitió a trámite cuatro denuncias contra Pedro Chávarry

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite cuatro de las seis denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Una de ellas no fue resuelta en esta sesión y otra fue declarada improcedente.

La primera denuncia en ser revisada fue la N°239 presentada por el congresista Gino Costa (Bancada Liberal). Con cinco votos a favor de Fuerza Popular y el Apra, y cuatro en contra, fue declarada improcedente por coincidir con una denuncia anterior archivada en la Comisión Permanente.

►Alberto Fujimori: evaluación médica a ex presidente fue suspendida

►Cinco bancadas cuestionan opinión consultiva de la Comisión de Constitución

Según se argumentó, el presunto plagio y adulteración de las notas propuestos en la denuncia, no califican como infracción constitucional, sino como delitos. Tras la votación, se recomendó enviar esta denuncia al archivo.

La segunda denuncia fue la N°248, presentada por la parlamentaria Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) por infracción a los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución y delitos contra la administración pública-organización criminal y encubrimiento real. También se acusa al fiscal supremo Tomás Gálvez por delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal.

Esta acusación fue admitida por unanimidad respecto a los delitos de administración pública-organización criminal y encubrimiento real, pero declarada improcedente en parte respecto al artículo 158 de la Constitución por haberse visto previamente en una acusación del congresista Marco Arana que fue archivado.

El congresista Javier Velásquez Quesquén se abstuvo de votar la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez por presunta pertenencia a una organización criminal y encubrimiento real.

En el caso de la tercera denuncia constitucional N°262, no se llegó a un acuerdo pese a una segunda votación, por lo que será vista en una siguiente sesión de la Subcomisión de Acusaciones.

Como se recuerda, esta fue interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco, contra los magistrados del Ministerio Público Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez, Tomás Gálvez y jueces supremos -entre ellos el ex titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez- por los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública.

Sin embargo, por unanimidad sí se aprobó la cuestión previa de excluir de esta acusación constitucional al juez supremo Duberlí Rodríguez, debido a que ya se vio su caso en una oportunidad previa en otra denuncia.

La cuarta denuncia N°270, presentada también por el procurador Amado Enco contra integrantes del desactivado CNM y el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el delito de administración pública-organización criminal, fue admitida por mayoría en el extremo contra Pedro Chávarry con ocho votos a favor y una abstención, pero no se admitió la parte contra los ex consejeros del CNM.

La quinta acusación revisada fue la N°285, la cual fue declarada procedente con seis votos a favor y tres en contra. Esta fue presentada por congresistas de Nuevo Perú, por presuntamente entorpecer la lucha contra la corrupción al separar en la víspera del Año Nuevo a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial del Caso Lava Jato, a quienes restituyó dos días después.

Finalmente, la sexta denuncia constitucional fue la N°288, presentada por el congresista Gino Costa (Bancada Liberal), la cual fue aprobada con siete votos a favor. En esta se acusa a Pedro Chávarry por infracciones a la Carta Magna y por los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, puesto que “a través del secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño (ya no está en el cargo), “ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”.

Finalizada la revisión de cada una de las denuncias, el titular del grupo César Segura sometió a voto la solicitud a la Comisión Permanente de acumular las acusaciones contra Pedro Chávarry, lo cual fue aprobado por unanimidad.