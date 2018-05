Proceso de acusación a Kenji, Ramírez y Bocángel en la recta final

Más de cinco horas duró la sesión reservada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la que Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel hicieron sus descargos en la investigación que se les sigue, que también incluye a Kenji Fujimori, por las presuntas negociaciones para tratar de impedir la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El informe final de esta investigación deberá ser presentado por el congresista César Segura, encargado de la indagación, en un plazo máximo de cinco días hábiles ante los miembros del citado grupo de trabajo parlamentario para ser debatido.

En la audiencia de ayer no se presentó Kenji Fujimori, quien, a través de un escrito, solicitó la prórroga de su participación. El pedido no fue tomado en cuenta, pues el reglamento establece que la diligencia se debe desarrollar aunque no acuda el investigado.

Antes de que la sesión, que era pública, pasara a la calidad de reservada por pedido de Ramírez y Bocángel, los miembros de la subcomisión acordaron por mayoría desestimar el pedido del primero de excluir los videos presentados por Moisés Mamani.

Ya a puertas cerradas, los miembros del grupo de trabajo presidido por Milagros Takayama escucharon primero la fundamentación de la acusación a cargo del legislador aprista Mauricio Mulder, quien después comentó a El Comercio que hizo “una sustentación jurídica y fáctica de los hechos”.

Precisó que en su acusación deja claro que los investigados no solo cometieron infracción constitucional, sino también los presuntos delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.

Luego se visualizaron dos videos presentados por Mamani, en los que aparecen Ramírez y Bocángel. Tras ello, ambos congresistas hicieron sus descargos acompañados por sus respectivos abogados. Ramírez dijo que no se estaba respetando el debido proceso.

También participaron en la diligencia, en calidad de testigos, Mamani, Modesto Figueroa y Carlos Ticlla, parlamentarios de Fuerza Popular que también aparecen en los videos.

Ellos tres se presentaron con sus abogados, quienes, según Maritza García, vulneraron el debido proceso pues no dejaron que los testigos respondieran algunas de las preguntas de los miembros de la comisión.

“Ellos presentaban objeciones cuando se pedía a los testigos precisar las fechas de las reuniones o los nombres de las personas con las que se reunieron, no dejaron aclarar el caso”, indicó.

Igualmente, se discutió un informe de los peritos de parte presentado por Ramírez, en el que se decía que los videos estaban editados y manipulados.

“Hicimos preguntas a los peritos y quedó claro que el peritaje no se hizo sobre el video que Mamani presentó al Ministerio Público sino sobre el que se presentó en conferencia de prensa”, dijo Héctor Becerril, quien sostuvo que ese peritaje de parte no invalida el proceso.

Finalmente, Ramírez y Bocángel respondieron una serie de preguntas que les formularon los miembros de la subcomisión.

La congresista Takayama dijo que se respetó el debido proceso en la sesión y que ahora se pedirá que la transcripción de la audiencia sea entregada a Segura para que la use en la elaboración de su informe final.