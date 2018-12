La secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside el legislador César Segura (Fuerza Popular), recomienda declarar procedente una denuncia interpuesta en contra del ex parlamentario Juan Pari, quien fue titular de la Comisión Lava Jato conformada en el anterior período legislativo.

El informe de calificación está en la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde hace algunos días, aunque hasta el momento no se ha puesto a votación.

Este viernes, por ejemplo, el subgrupo de trabajo que preside Segura no alcanzó el quórum reglamentario para iniciar la sesión.

La denuncia fue presentada por el legislador Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) el 23 de marzo de 2017. En noviembre y diciembre de este año le hizo algunas precisiones.

Mulder acusa a Juan Pari de haber ocultado información a los demás miembros de la Comisión Lava Jato (2015-2016), “siendo un hecho grave, pues vulnera la esencia del trabajo congresal de investigación vía comisiones, para garantizar la pluralidad de dicha facultad”.

Mauricio Mulder se refiere en su denuncia a unas declaraciones que brindó el ex congresista Juan Pari al semanario “Hildebrandt en sus Trece”, publicadas el 24 de febrero de 2017.

Allí se indica que “el congresista Pari manifestó haber recibido documentación que atañe a movimientos bancarios” del ex primer ministro y, en esa fecha, mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Proveniente de operaciones que involucran paraísos fiscales y que pudieran estar vinculadas a empresas de su propiedad en conexión con las empresas brasileñas objeto de su investigación”, se añade en el informe elaborado por la secretaría técnica.

En su escrito dirigido a la subcomisión el 26 de noviembre pasado, Mulder señala que Juan Pari “habría cometido también los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, por lo que corresponde la suspensión para el ejercicio de la función pública”.

“Cuando estaba dirigiendo la comisión, los congresistas fujimoristas que la integraban (Karina Beteta y Jesús Hurtado) pedían insistentemente la documentación financiera de Kuczynski. Como estábamos en plena campaña electoral, tuve mucho recelo con el manejo de la información y no la entregué”, cita “Hildebrandt en sus Trece” a Pari.

La secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales detalla que los delitos imputados a Juan Pari no han prescrito (también se le acusa de haber infringido los artículos 39 y 41 de la Constitución). Se recomienda solicitar a la Comisión Permanente un plazo para llevar adelante los actos de investigación.

“Existen indicios razonables que ameritan se inicie investigación en la subcomisión ya que el denunciado habría abusado de forma arbitraria de sus funciones, ocultando información en su condición de presidente de una comisión investigadora, información que no comunicó a los demás miembros de la comisión”, se lee en el informe.

─“No me voy a callar”─

En diálogo con El Comercio, el ex legislador Juan Pari refirió que en la declaración que recoge el medio de comunicación local “hay imprecisiones” y estimó que la denuncia tiene como uno de sus propósitos evitar que siga comentando los hallazgos durante la investigación que se realizó por esa época.

Remarcó que todos los que ex miembros del grupo de trabajo que presidió tuvieron acceso a la información recabada y que, al término de la gestión, se entregó todo lo actuado al Congreso de la República.

“Yo no tengo la culpa que el señor Mulder sea una persona ineficaz para las investigaciones. La documentación y los informes estaban allí, y a los que les interesaba acceder, accedían. Yo no iba a bloquear a ningún miembro”, refirió.

Según aseveró Juan Pari, en esa época fue Mulder “quien hizo todo lo posible para que no se discuta el informe” de la Comisión Lava Jato. “Creo que puede ser una oportunidad para decirle al país las cosas que se quisieron ocultar y quisieron que no salga a la luz”, expresó el ex congresista.