Conforme a los criterios de Saber más

Renzo Reggiardo lideró las encuestas durante casi toda la elección municipal de 2018, pero terminó perdiendo la alcaldía de Lima en las últimas semanas. Cuatro años después, el excongresista volverá a tentar llegar a la municipalidad capitalina, pero esta vez como teniente alcalde en la lista del empresario Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.

— ¿Cuáles son las coincidencias que tiene Perú Patria Segura con Renovación Popular?

Nosotros, como Perú Patria Segura, nos definimos como un partido social cristiano y Renovación Popular también lo es. Somos agrupaciones que creen y respaldan la inversión privada, el libre comercio y el crecimiento económico sostenido. También respetamos la Constitución vigente, hay muchas coincidencias y te he mencionado algunas.

LEE TAMBIÉN: Rafael López Aliaga apunta a la alcaldía de Lima con nueva coalición

— ¿Si el PPS tuviese su inscripción vigente, esta coalición se hubiera dado?

Sí, por supuesto, si hubiera sucedido en ese supuesto tendríamos que haber hecho una alianza con los requisitos que el ente electoral contempla, nosotros ya hemos hecho alianzas anteriormente como partido. Si bien hemos perdido la inscripción producto de los resultados de la última elección presidencial y congresal, estamos trabajando para reinscribirnos, esperemos que se pueda dar pronto […] [La reinscripción] es un acuerdo que se ha tomado a nivel de nuestra dirigencia, pero hay que esperar todavía un poco para iniciar el proceso.

— ¿Usted se ha afiliado a Renovación Popular?

Me pidieron la afiliación, firmé unos documentos y espero que hayan hecho los trámites correspondientes los dirigentes.

— Rafael López Aliaga, en diferentes entrevistas, ha referido que, si llega a ser elegido alcalde de Lima, se quedaría tres años y medio en el cargo y luego renunciaría para postular a la Presidencia. En este escenario, usted quedaría al frente de la municipalidad. ¿No debería cumplir un eventual mandato en la capital?

Lo primero que quiero es dejar en claro que somos precandidatos, porque hay que cumplir con los procesos internos. Lo segundo es que Rafael entiende que su objetivo principal es dirigir los destinos del país y yo lo saludo, y me parece muy adecuada su intención.

Pero él también tiene un compromiso con la capital, y hay un equipo que estamos armando, donde me incluyo, por supuesto. Este equipo tendrá que encargarse de dirigir los destinos de la ciudad en la medida de que esta eventualidad se dé [de que ganemos y luego López Aliaga postule a la Presidencia]. Esto es algo que se verá oportunamente y si él así lo decide, estaremos en la capacidad de administrar la ciudad […] Inclusive en estos tiempos no se sabe realmente qué va a suceder, las cosas pueden cambiar.

— ¿Les preocupa las precandidaturas de Urresti, Belmont, Tejada y Forsyth?

No, no nos preocupa, enfrentaremos a todos los candidatos y les deseamos una campaña digna y sobre todo de mucho respeto. Siempre he insistido sobre estos puntos cuando he tenido la oportunidad de ser candidato. Nosotros, nos estamos preparando para el futuro y para participar en el proceso que viene.

— Como empresario, López Aliaga derrumbó la Casa Marsano para construir un centro comercial tecnológico. ¿Cuál será el manejo de una eventual administración de Renovación Popular con las casonas de la capital?

Mira, hay una serie de restos arqueológicos muy importantes en Lima. Por ejemplo, en Barrios Altos y creo que poco o nada se ha hecho en los últimos tiempos para rescatar estos espacios. Nosotros tenemos un plan, parte de nuestro plan, de Perú Patria Segura es sacar adelante [estas zonas] y ponerlas en funcionamiento, vamos a trabajar arduamente en esto. Y sí, por supuesto [que vamos a respetar las casonas].

— López Aliaga refirió que usted es un “experto en seguridad ciudadana”. ¿Conducir “Alto al crimen” lo hace un especialista en este sector? ¿Ha llevado algún curso o programa de especialización?

A ver, lo primero es que no es la conducción de un programa, lo nuestro es una plataforma de seguridad, la más grande del país, con un aplicativo móvil que identifica eventos delictivos no solo en Lima, sino en todos los rincones del país con información en tiempo real.

Nosotros tenemos un observatorio de la criminalidad como no lo tiene ninguna institución, como información de los lugares más peligrosos, las zonas más calientes y algunos casos que compartimos en nuestro programa. Esta experiencia la empezamos de cero. Y cuando fui presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso por supuesto que recibí capacitaciones a nivel internacional […] Mi experiencia es básicamente haberme inmiscuido en el tema a partir del 2011 y hasta hoy vivir de esto, creo que esta experiencia de vida es la más importante y tal vez algunos de nuestros posibles competidores puedan opinar en contra.

[…] Mi papel ha sido trabajar por la seguridad en distintos sectores, la inseguridad es multicausal y eso es algo que los llamados expertos en seguridad no entienden, ellos se dedican más a lo represivo. El tema policial es muy importante, pero hay otros sectores donde se debe trabajar. La única forma de salir adelante es que el liderazgo lo ejerza la autoridad más alta, el alcalde para Lima y el presidente para todo el país.

— ¿Cuáles son los ejes del plan de seguridad ciudadana de Convergencia Democrática?

Sí, bueno estamos consensuando, por decirlo de alguna forma los planes de los distintos partidos [de esta alianza]. Perú Patria Segura ha aportado el plan de gobierno municipal de la elección pasada y por supuesto que este tiene un capítulo sobre la seguridad ciudadana, es uno de los más importantes. Proponemos la creación de la policía metropolitana, como lo han hecho en Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Esta policía metropolitana atenderá, fundamentalmente, delitos menores, [como el que cometen los] carteristas.

— ¿Técnicamente, es viable contar con una policía metropolitana? El ente rector de la Policía es el Ministerio del Interior.

Sí, hay que hacer algunos ajustes de carácter legal. Efectivamente, se tiene que buscar una modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que la policía metropolitana pueda ser considerada como una fuerza complementaria, no hay que entrar en discrepancias con la Policía Nacional, todo lo contrario, esta sería una fuerza complementaria, que ayude con los delitos menores. Y que la Policía Nacional, que es tan experimentada se dedique a realizar trabajos de investigación criminal y de delitos graves y severos que tanto daño nos están haciendo. No habría mayor conflicto, hay que hacer modificaciones legislativas. Se tendrá que tener la capacidad de ser proactivo y llegar a consensos, pero no creo que el Congreso se niegue a una iniciativa que va a buscar brindar tranquilidad y paz a los peruanos.

— ¿Y de dónde van a salir estos policías metropolitanos? La Policía Nacional tiene sus escuelas y la mayoría de serenos son civiles.

Sobre la base de los equipos de serenazgos no solo de Lima, sino de distintos distritos, también se van a abrir vacantes para los que tengan formación policial y militar, y van a tener la oportunidad de capacitarse. Incluso, podemos tener un convenio con una universidad nacional, cuyo nombre no puedo dar, para dictar cursos y hacer las prácticas, como corresponde, no se le va a poner el uniforme de la noche a la mañana, sino basado en la formación. Y, además, esta policía metropolitana estará dirigida por representantes de alto nivel de las fuerzas del orden.

— En la elección municipal de 2018, usted calificó de “populistas” a los candidatos que prometieron “tirarse abajo los peajes”. López Aliaga, en la primera vuelta del año pasado, planteó expropiar los peajes y retornarlos a la patria. ¿Comparte esta postura? ¿Y cuál es la propuesta final al respecto?

Efectivamente, en la campaña municipal anterior hubo muchos mensajes populistas de mis competidores, no solo en lo referido al peaje, sino en relación a otras propuestas que se hicieron para reducir la criminalidad y ordenar el tránsito. Hoy estamos viendo las consecuencias de estos mensajes, muchos de los que hoy ejercen no lo han cumplido.

Sobre los peajes, no tengo ningún inconveniente, como Rafael López Aliaga, que cuando haya vínculos con la corrupción, con Odebrecht, bueno hay que cortar por lo sano. Evidentemente, esto no significa que nos tiremos abajo los contratos y que la estabilidad jurídica se caiga, ni mucho menos. Simplemente, las cosas que nacen mal, terminan mal, en ese sentido yo respaldo…

— El discurso de López Aliaga en la última elección es muy parecido al de los oponentes que usted criticaba en el 2018…

No, yo estoy seguro que Rafael no ha estado refiriéndose a expropiar, lo que debe de haber mencionado es que esos peajes han sido otorgados de manera corrupta a empresas corruptas y eso está bastante claro. Si finalmente, el Estado es capaz de administrar como lo hizo en la época de Emape, ahí nos iba bastante bien, esto será una decisión que en su momento él tome. Me parece adecuado ser firme en la lucha frontal contra la corrupción, pero de ninguna manera [habrá] expropiación o estatización, ese es el mensaje del gobierno de turno, es obvio que López Aliaga no tiene esta postura.

“Rafael López Aliaga entiende que su objetivo principal es dirigir los destinos del país”, afirmó Reggiardo. (Foto: Renzo Salazar | GEC)





— El congresista Héctor Valer- elegido por Renovación Popular, pero hoy en Somos Perú- presentó un proyecto de ley para ampliar automáticamente las autorizaciones de combis y coaster, incluso de las que deben miles de soles en papeletas. ¿La bancada celeste debe rechazar esta propuesta?

Creo que esta informalidad que vemos en el tránsito en la capital y en el país entero tiene que cambiar, tiene que ponérsele un pare. Evidentemente, estas renovaciones y propuestas mantienen esto vigente, sin duda tenemos que estar en contra de esta iniciativa, y lo digo a título personal, no soy parte de Renovación Popular…

— Pero usted ya se afilió…

Sí, pero es básicamente por una cuestión de formalidad, no es por una cuestión de militancia. Antes de contarte que me afilié, te dije que estamos buscando nuevamente la inscripción de Perú Patria Segura, yo no pretendo inmiscuirme en espacios en donde no estoy y no lo haré. Voy a mantener mi independencia. Mi rol tampoco es protagónico, yo apoyo a Rafael en la posibilidad de que él sea finalmente candidato a la alcaldía, no tengo nada que ver con la bancada de Renovación Popular ni con las decisiones internos que ellos tomen. Yo, a título personal, te estoy dando mi opinión, no estoy de acuerdo [con el proyecto de Valer], evidentemente.

— ¿Jorge Muñoz ha sido un alcalde ausente? ¿Cómo califica su administración?

Sí, definitivamente, creo que Jorge Muñoz ha mostrado una falta de liderazgo, de capacitad, de administrar la ciudad con mayor firmeza. Las cosas que salieron en los últimos días del año anterior son sorprendentes, no solo por el incendio en Mesa Redonda, sino porque ahí habría existido un acto indebido de parte de los fiscalizadores de la municipalidad. No es un ejemplo de gestión, es débil y reitero, le falta una actitud más clara, no existe, por ejemplo, una lucha contra la inseguridad, es poquísimo lo que se ha hecho para reducirla. Y el tránsito sigue siendo un caos. Es triste, pero hay poco o nada que Muñoz pueda mostrar.

— En el Congreso, Renovación Popular fue uno de los partidos promotores de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. ¿Usted está de acuerdo con una eventual destitución del mandatario? ¿Por qué?

Por supuesto que sí, por todo lo que estamos viendo. Me parece digno de una película de ciencia ficción que en Palacio de Gobierno hayan encontrado US$20 mil y las autoridades, el Ministerio Público, no haya hecho nada o casi nada para de alguna forma empezar a jalar la pita por ahí, para ver qué se descubría. También me parece increíble que el presidente Castillo, entre gallos y medianoche, ingrese a una casa que no es Palacio a reunirse con empresarios que después resultan ser beneficiados con licitaciones. Esta es una película de terror que va a tener un final, y este final, no veo otra alternativa que no sea la vacancia presidencial. Si yo estuviera hoy en el Parlamento, por supuesto que hubiera firmado la moción de vacancia. Lamentablemente, creo que los líderes de ciertos partidos políticos que han permitido que estas cosas sigan avanzando, se han equivocado. Ellos tendrán que reflexionar, tarde o temprano estos líderes se darán cuenta de que esto se puede resarcir.

— López Aliaga ha referido que Keiko Fujimori debería dar un paso al costado y en las elecciones de 2026, los partidos de oposición se deberían poner de acuerdo en una sola postulación a través de “unas primarias” …

Yo respeto la posición y la postura de todos, soy de las personas que no se inmiscuye en las decisiones que toma cada partido y lo que pueda cada agrupación decidir de cara a futuro, yo prefiero en lo particular no manifestarme en este aspecto y no solo sobre la situación de Keiko Fujimori, sino para cualquiera. Los partidos tendrán que tomar las decisiones que correspondan.

— De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, López Aliaga está primero en las preferencias para la alcaldía de Lima. Usted también lo estuvo en el 2018. ¿Qué errores no debe repetir en esta oportunidad?

Soy consciente de que se cometieron muchos errores, no solamente fue la decisión de no participar en el debate, que fue un error, por supuesto, lo reconozco. También hubo algunos errores previos que tenía que ver con muchos ataques que se generaron en su momento [en contra nuestra] y que no tuvimos la capacidad de contrarrestar oportunamente, porque no teníamos las vocerías necesarias. También hubo un desgaste por estar en el primer lugar durante tanto tiempo, yo estuve casi un año en la primera colocación. Esto también desgastó y todos, como si fuera una piñata, los candidatos decían infundios y adjetivaciones. El Jurado Nacional de Elecciones tampoco hizo absolutamente nada, se firmó un pacto ético que no sirvió para nada, era verdaderamente como un papel higiénico, por decirlo de alguna forma. Hay que voltear la página y mirar hacia adelante. Daré las recomendaciones necesarias para no tener que sufrir una derrota.

— ¿Perdió la alcaldía en el 2018 por no asistir al debate del JNE?

Yo creo que no, a pesar de que así se ha dado a entender. Yo ya venía teniendo algunas bajas, yo venía monitoreando semanalmente con una empresa encuestadora, nosotros veníamos cayendo producto de los insultos, mentiras y exageraciones. El debate fue posterior a eso, la decisión no fue la mejor. Probablemente, asistiendo al debate la tendencia se hubiera revertido.

[…] Y quiero precisar que yo no quiero ningún rol protagónico, no pretendo una candidatura para la alcaldía, me llamaron casi todos los partidos políticos, y he preferido mantener un perfil bajo y apoyar a Rafael en lo que pueda.

VIDEO RECOMENDADO

Esta semana habrá una fecha clave para las organizaciones políticas que aspiren a estar presentes en los comicios de este año. Conoce cuál es y qué otros plazos para las elecciones están por cumplirse.