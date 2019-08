Consejo de Minería resolvió suspender Tía María en dos días

En su exposición ante el Congreso, el ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes hizo una cronología sobre el proyecto Tía María que muestra que la suspensión se tramitó en un plazo breve. El Consejo de Minería tomó la decisión en dos días desde que recibió el expediente de revisión de la autorización entregada a la minera Southern Perú Copper Corporation.

Tras la emisión de la resolución que autorizaba la construcción del proyecto minero el 8 de julio, empezó el paro indefinido en contra de Tía María en Islay. Diez días después, el presidente Martín Vizcarra le manifestó a los agricultores del Valle del Tambo que no habrá operación minera ni construcción del proyecto si la empresa no dialoga con la población.



Al día siguiente, el 19 de julio, el gobernador regional Élmer Cáceres presentó un recurso de revisión de la autorización entregada a la minera Southern Perú Copper Corporation. El Frente de Defensa y la Junta de Usuarios del Valle del Tambo presentaron pedidos similares en los días siguientes.

El 24 de julio se produjo la reunión entre el presidente Martín Vizcarra con Cáceres y autoridades locales. Allí, Vizcarra les dijo "Lo que hay que hacer es revertirlo, pero revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador. No es que yo voy a agarrar y me voy a poner en la posición de la empresa. No, vayamos juntos. Las posiciones técnicas que ustedes tengan, las respaldo".



En el audio de la reunión difundido por el diario Expreso también se escucha al presidente decir "[...] Veamos, justifiquemos. Nosotros con el equipo de profesionales, todo, juntamos el sustento para retrotraer. Y ahí sí sería un tema definitivo, porque sería fuerte porque hay argumentos".

Al día siguiente, la Dirección General de Minería -dependiente en línea directa del despacho ministerial de Energía y Minas- concede los recursos de revisión de Cáceres y del Frente de Defensa, y el 7 de agosto los eleva al Consejo de Minería, encargado de resolver los asuntos mineros en segunda instancia administrativa.

Resolución del Consejo de Minería toma como sustento para la suspensión del proyecto el informe de la Oficina General de Gestión Social. (Foto: GEC)

A partir de aquí, los trámites son bastante rápidos. El 8 de agosto, el Consejo de Minería le solicitó a la Oficina General de Gestión Social un informe sobre el estado social de la región Arequipa en relación al proyecto Tía María.

Ese mismo día, Miguel Kuzma, director de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana, elabora el informe 002-2019-MINEM/OGGS/OGDPC en el que detalla la alta conflictividad social que se ha producido en los últimos días. Resalta el temor a que la situación sea equiparable a la crisis social que se vivió entre el 2011 y 2015, donde hubo víctimas mortales y heridos.

El Consejo de Minería recibe el informe, y al día siguiente, el 9 de agosto, emite una resolución con la que dispone la suspensión de la ejecución de la resolución que autoriza la construcción del proyecto Tía María.

Según el Minem, este documento no se pronuncia sobre el fondo del recurso de revisión sobre lo que el Consejo de Minería deberá pronunciarse en 120 días calendarios como máximo. El documento suspende la autorización en base a la conflictividad social descrita en el documento previo.

Tras la difusión del primer audio de la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que “el Consejo de Minería es un ente autónomo al interior del Ministerio (de Energía y Minas), no depende del ministro (Ísmodes), y ha decidido suspender la licencia mientras el consejo se pronuncia sobre el fondo”.