El nuevo Congreso aprobó, durante la madrugada del último martes, la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establecía que cualquier cambio en las normas electorales solo podía realizarse hasta un año antes del proceso. Con esta medida, el Parlamento ahora tendrá más tiempo para concluir con la reforma con miras a las elecciones generales de 2021.

Los ex integrantes de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política solicitaron al Parlamento, a fines de enero, que den prioridad a ocho puntos que consideran relevantes, entre ellos el retorno a la bicameralidad. Sin embargo, esta iniciativa, que fue rechazada en el referéndum de diciembre de 2018, genera discrepancias al interior del Legislativo.

► Congreso podrá cambiar reglas electorales incluso después de convocado el proceso 2021

“Es un tema muy sensible"

Otro Guibovich, vocero de Acción Popular afirmó que "todos quisiéramos que haya dos cámaras, pero hay un referéndum de por medio, la ciudadanía ha dicho que no, es un tema muy sensible" (Foto: GEC)

Otto Guibovich, portavoz de la bancada de Acción Popular, afirmó que la restauración del senado es un “tema muy sensible”.

“Todos quisiéramos que haya dos cámaras, pero hay un referéndum de por medio, la ciudadanía ha dicho que no, es un tema muy sensible, aún cuando se podría hacer en dos legislaturas. Tenemos que revisarlo con mucho ciudadano. Y, por lo menos, no es una urgencia”, manifestó, a título personal, el general del Ejército en retiro en comunicación con El Comercio.

El parlamentario acciopopulista indicó que su bancada definirá, en una próxima reunión, cuáles serán sus prioridades de cara a la reforma política. Sin embargo, adelantó que lo más probable es que entre estas se encuentren definir si va o no el voto preferencial, el financiamiento a los partidos políticos y las elecciones internas abiertas.

Guibovich también minimizó que el congresista Luis Roel Alva (Acción Popular) haya incluido en el proyecto de ley para ampliar el plazo para la reforma, una disposición transitoria para suspender la convocatoria de las elecciones generales 2021, incluyendo el proceso de las elecciones primarias “hasta que se agote el plazo de seis meses dados”.

“Había un error que hemos corregido, no se le dio trámite, un proyecto es factible de ser revisado y corregido”, refirió.

Y ante las críticas que formuló el politólogo Fernando Tuesta, ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, el portavoz del partido de la lampa dijo que, si bien el tema fue “controversial”, al Congreso “no lo pueden llevar de las narices”. “Los temas son para deliberarlos, no tenemos un nuevo proyecto [que suspenda las internas], pero si alguien lo plantea lo discutiremos”, subrayó.

“No es pertinente plantear la bicameralidad”

El portavoz de Frente Amplio, Lenín Checco, dijo que en estos momentos “no es pertinente plantear la bicameralidad”, sobre todo porque hace menos de dos años la ciudadanía rechazó esta reforma en las urnas.

“Tenemos que ser coherentes, hubo un referéndum y en este la población dijo no a la bicameralidad. En estos momentos no es pertinente plantear la bicameralidad. La bicameralidad tiene que servir como un instrumento a través del cual haya mayor participación, representación de la sociedad civil, mas no para crear un senado que sea un equipo de notables”, expresó.

En declaraciones a El Comercio, Checco explicó que las prioridades de su bancada serán adelantar para el 2021 la aplicación de la paridad y alternancia en su totalidad (el anterior Parlamento fijó esto para el 2031). Agregó que la agrupación de izquierda va a proponer que se anule el financiamiento privado en las campañas electorales.

“También vamos a plantear que no se permita la postulación de personas con sentencia en primera instancia por delitos de corrupción. Y vamos a proponer la silla vacía. Si un partido lleva al Congreso a una persona con procesos judiciales pendientes y si luego, en pleno ejercicio de funciones, el parlamentario es sentenciado, el partido pierde el escaño”, añadió.

“El pueblo rechazó la bicameralidad”

Una posición similar tuvo el Frepap, cuya vocera María Teresa Céspedes indicó a este Diario que “el pueblo peruano, en la consulta de referéndum, rechazó la bicameralidad y nosotros respetaremos esa decisión”.

Céspedes precisó que su bancada buscará promover la paridad y alternancia y el voto voluntario.

La bancada de Frepap no respaldará el retorno a las dos cámaras. Sí apoyará adelantar la implentación de la paridad y alternancia en su totalidad en el 2021. (Foto: César Campos / GEC)

“Hay que ver si hay consenso”

Por su parte, el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, aseguró que es “importante” que se ponga a debate el retorno a la bicameralidad, pero evitó decir si su bancada la respalda la restitución del senado o no. “Hay que ver si hay consenso”, remarcó.

Vega sí dijo que UPP apoyará la paridad y alternancia para las elecciones del próximo año.

También opinó que el nuevo Parlamento no solo se debe dedicar a la reforma política, sino también a abordar la problemática de la inseguridad. “Es importante tomar en cuenta lo que está pasando en las calles, otro tema es el fenómeno de la corrupción, por ello nosotros hemos planteado una medida severa como la pena de muerte”.

El Senado para el 2026

El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, adelantó que su bancada apoyará la bicameralidad, pero solo si está se aplica a partir del 2026. Añadió que concretar esta reforma constitucional de cara al 2021 puede ser mal visto por la ciudadanía, porque los actuales congresistas podrían ser reelegidos como senadores.

“Podríamos apoyar la bicameralidad si se da para el 2026, no estamos de acuerdo con que se aplique para el próximo período [legislativo]. El resto de las bancadas tiene el derecho de plantearla para el 2021, pero se ve mal, se estaría generando un espacio para beneficio de los parlamentarios que acabamos de jurar”, manifestó en diálogo con este Diario.

Espinoza, en cambio, dijo que su bancada apostará por la eliminación del voto preferencial y la instalación de la paridad y alternancia para el próximo año.

También respaldará la restitución del voto de los peruanos en el extranjero, que fue retirado por un error de la Comisión de Constitución del Parlamento que fue disuelto.

“No estamos seguros si es aplicable para el 2021”

El congresista Gino Costa (Partido Morado) afirmó que su bancada sí a favor de restablecer la bicameralidad, pero precisó que aún no están seguros sobre desde cuándo debe aplicar esta medida.

“De lo que no estamos seguros es si es aplicable para el 2021 sobre todo si abre la posibilidad de reelección de algunos congresistas como senadores. Habría que discutir cuándo entraría en vigencia […] Pero en principio estamos de acuerdo, si no se puede aprobar para el próximo año, entonces para el 2026”, expresó.

El Partido Morado presentará una iniciativa para darle “capacidad de cobranza coactiva” de multas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Foto: Congreso)

Costa, además, dijo que el Partido Morado va a proponer que se debata derogar las disposiciones transitorias aprobadas por el Congreso disuelto en las leyes electorales sobre paridad y alternancia, eliminación del voto preferencial y primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, “para que estas medidas sean aplicables al proceso de 2021”.

También señaló que van a respaldar la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

APP presentará proyecto para restaurar el Senado

El parlamentario Omar Chehade (Alianza para el Progreso) dijo que su bancada presentará, en los próximos días, un proyecto para restaurar el senado en el 2021. Reconoció que existen diferencias dentro del Congreso sobre la bicameralidad, pero señaló que en el transcurso del debate se puede generar consensos.

“Vamos a cumplir con lo que hemos prometido en la campaña, estamos hablando de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y de la bicameralidad. Este último tema lo consideramos la reforma política más importante, la madre de toda la reforma”, subrayó.

Este Diario intentó comunicarse con los voceros de Podemos Perú, Daniel Urresti, y de Fuerza Popular, Diethell Columbus, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

Te puede interesar