El ministro de Justicia, Salvador Heresi, afirmó que el Estado seguirá defendiendo el indulto otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori. No obstante, agregó que se respetará la decisión final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al respecto.

“El Estado defiende el indulto del ex presidente Kuczynski. Corresponde continuar con esa defensa técnica realizada por nuestros dos agentes”, señaló en entrevista con “Perú 21”.

En cuanto a las acciones que podría tomar el Gobierno, Salvador Heresi dijo que el Estado “ya ha hecho su defensa” ante la Corte IDH considerando al indulto como una “facultad constitucional que tiene la institución de la Presidencia de la República”.

En ese sentido, el titular de Justicia instó a esperar con tranquilidad el fallo del tribunal internacional y consideró “difícil” que este pueda emitir una decisión “que no tenga en cuenta la soberanía del Estado peruano y su jurisdicción interna”.

“Seguramente el fallo tendrá una parte considerativa bastante desarrollada, como suelen ser los fallos de la Corte. Frente a esto, el Estado peruano tiene que acatarlo”, afirmó.

Si bien reconoció que en diferentes oportunidades se ha mostrado a favor del indulto otorgado a Alberto Fujimori, insistió en que el Gobierno respetará la decisión final del tribunal.

“Como ministro de Justicia me toca esperar el fallo de la Corte IDH y respetar el fallo sea cual fuere”, expresó.

Por otro lado, Salvador Heresi opinó sobre la participación de PPK en la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial. El ministro señaló que, al igual que el presidente Martín Vizcarra, considera que Kuczynski no estuvo involucrado.

Sin embargo, dijo que tendrá que evaluarse la continuidad del ex mandatario dentro de Peruanos por el Kambio a fin de salvaguardar la institucionalidad del partido frente a las investigaciones en contra del economista.

Finalmente, contó que le sorprendió ser llamado para la cartera de Justicia, ya que en ese momento él se encontraba fuera del país. “Nunca he buscado un cargo. Tendré un trabajo de puertas abiertas para todos”, aseguró.



