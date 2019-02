Salvador Heresi: "Hemos decidido en el partido que no integraré ninguna bancada"

El secretario general de Peruanos por el Kambio, Salvador Heresi, afirmó este viernes que por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de dicha organización no formará parte de una bancada ajena a dicho partido y agradeció, en ese sentido, a Acción Republicana por invitarlo.

Explicó, en ese sentido, que su pertenencia a otra bancada podía generar "una suerte de expresión contradictoria ante la opinión pública" para con el partido.

"Hemos decidido que no voy a integrar ninguna bancada, o sea, no voy a pertenecer a la bancada de Acción Republicana que tan gentilmente me habían invitado, porque consideramos que es importante ser orgánicos en las decisiones partidarias", sostuvo el congresista no agrupado en una entrevista con Canal N.

"El hecho de haber integrado una bancada que no es la misma que Peruanos por el Kambio podría generar una suspicacia o una suerte de expresión contradictoria ante la opinión pública", señaló.

Salvador Heresi aseveró, asimismo, que el Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio aceptó el pedido de la asamblea de dicho partido para cambiar de nombre a la agrupación y reveló que el congresista Juan Sheput encabezará la comisión política.

"El Comité Ejecutivo Nacional ha designado como presidente de la Comisión Política del partido a Juan Sheput. Se integrará al trabajo partidario como presidente de la Comisión Política y consideramos que va a ser potente para el partido", manifestó.

El también ex ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que la decisión de deslindar del Ejecutivo está siendo analizada por su partido y dijo que propuso esa medida puesto que asumen los activos y pasivos de una gestión en la que no participan.

Por ello, cuestionó que su agrupación haya sido dejada de lado en la toma de decisiones y consulta, a su parecer, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la de Martín Vizcarra.

"El presidente es muy respetable, le deseamos lo mejor, pero como organización política es injusto que nosotros asumamos los activos y los pasivos de un Gobierno cuando participamos", indicó.

En otro momento, Heresi dijo creer que su partido no habría llegado a la presidencia de no ser por el liderazgo de Kuczynski, sin embargo, el legislador consideró que el partido es el que gana la elección y no solo el candidato.