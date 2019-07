Del Solar reconoce que conversó con Sánchez para postergar debate del caso Salaverry

El primer ministro, Salvador del Solar, reconoció que sí le sugirió a la titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, postergar el debate del informe que recomendaba suspender por 120 días al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Explicó que dicho pedido se dio por la "oportunidad" de discutir este caso en el marco de la presentación de la cuestión de confianza ante el Parlamento a inicios de junio.

"He escuchado las declaraciones de la congresista Janet Sánchez y es cierto, pero no tiene que ver nada con lo que propones [que sea ilegal]. Lo que no ha dicho [la parlamentaria] es que yo era absolutamente respetuoso de su independencia en la decisión que tomen", sostuvo en una entrevista con "Cuarto Poder".

"El 4 de junio yo me presentaba a hacer cuestión de confianza y la Comisión de Ética decidió recomendar la sanción a Salaverry el día anterior. Yo la llamé y le dije 'Janet, ¿te parece la oportunidad para votar este tema?' Nunca le dije para no votarlo, simplemente era moverlo por la circunstancia de la cuestión de confianza", detalló.

En esa línea, Del Solar indicó que la sugerencia a Sánchez no tuvo "nada que ver con el fondo" de la investigación al titular del Legislativo por faltas éticas tras suscribir informes de semana de representación con datos falsos e imágenes manipuladas.

"[El pedido] no tiene absolutamente nada que ver con el fondo del asunto, respecto del cual la independencia de la congresista no tiene nada que ver. Era decirle, 'mañana vamos a hacer cuestión de confianza, ¿te parece lo más oportuno?' y ella misma me dijo que no y lo sometieron a la votación", señaló.

Minutos antes, en una entrevista con "Panorama", Janet Sánchez, quien renunció este sábado a la bancada de Peruanos por el Kambio, reveló que Salvador del Solar le sugirió a través de una llamada telefónica postergar el debate de la denuncia contra Daniel Salaverry.

"Conversamos con el premier [Del Solar] y él creyó conveniente que este caso se podía ver después de la cuestión de confianza. Fue por teléfono, conversamos al respecto. Yo le dije que ya no dependía de mí, sino de una votación. La presidencia no decide sola, entonces, eso ocurrió", manifestó.

"Recibí un mensaje, una llamada del premier y él me dice, simplemente, de que, por la oportunidad, se podía postergar este tema", añadió.

Sánchez precisó, sin embargo, que no se trató de una orden por parte del primer ministro, sino más bien un comentario. Aunque si explicó que la llamada telefónica fue "exclusivamente para este tema".