La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió este lunes la audiencia en la que revisaba la denuncia N°366 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, el exjuez supremo César Hinostroza y los exconsejeros Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe, por el denominado caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En el transcurso de la sesión, tras escuchar la exposición del informe de determinación de hechos y pertinencia de parte del congresista Gino Costa (Partido Morado), la argumentación fiscal, la defensa de Gutiérrez Pebe y mientras Hinostroza sustentaba su defensa legal, el grupo de trabajo se quedó sin el quórum requerido.

El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), solicitó se confirme la asistencia de los participantes; pero no se contó con el quórum necesario para continuar, por lo que quedó suspendida.

Ante este escenario, César Hinostroza solicitó “la nulidad” de la sesión y que esta se repita en una próxima fecha ya que -a su consideración- sus argumentos de defensa no fueron escuchados por el grupo de trabajo.

“Solicito la nulidad y que se vuelva a hacer en una próxima [sesión] porque es una burla que uno se esfuerza por hacer su defensa y prácticamente los congresistas no lo escuchan [...] Merecemos respeto los denunciados porque no hemos perdido nuestros derechos fundamentales.”, cuestionó.

Sesión accidentada

La sesión contó con la presencia virtual de Tomás Gálvez, César Hinostroza desde España y Julio Gutiérrez Pebe, quienes se mostraron a favor de que esta se realice de manera pública pese a tratarse por antejuicio político.

El congresista Gino Costa (Partido Morado), encargado de la elaboración del Informe de Determinación de hechos y pertinencia de medios de prueba, expuso el documento que considera que existen los medios probatorios para “continuar con la siguiente etapa del procedimiento”.

A su turno, el fiscal supremo Luzgardo Gonzales ratificó la denuncia de la fiscalía y consideró que estuvo bien resumida por Gino Costa, respecto de los cincos hechos que se les imputa a los investigados.

“Estos hechos son uno: el favorecimiento a la empresa Corefo en un proceso que tenía contra la Sunat, en el que interviene el denunciado Gálvez Villegas a solicitud del denunciado Hinostroza Pariachi. Es ese el primer hecho, Corefo, que bien ha resumido el congresista Gino Costa. El segundo hecho está referido al favorecimiento a Segundo Nemecio Villalobos conocido caso ‘El rondero’, en una casación y en esta oportunidad los papeles se invierten, es decir, quien solicita es el denunciado Gálvez Villegas y quien interviene es Hinostroza Pariachi porque el caso estaba en su sala”, señaló.

Cuando Hinostroza hizo uso de la palabra criticó que en el informe de determinación de hechos no aparece -según dijo- como investigado por el presunto delito de organización criminal.

“Se me ha notificado a mi correo el informe de determinación de hechos y pertinencia de prueba el día 9 de abril del 2021, suscrito por el señor Gino Costa. En la página 74 y 75 se determinan los hechos y no aparece, por eso quería hablar antes, no aparece como hecho a investigar que el que habla formaría parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Pido que se amplíe este informe de determinación de hechos [...] y si no se amplía esto tendría que decidirlo la subcomisión porque más adelante tendré que ejercer mi derecho a través del juez constitucional porque se me estaría privando de defenderme por el delito de organización criminal”, dijo.

En respuesta, Gino Costa manifestó que “por supuesto” que el exjuez supremo está considerado “como integrante de la organización criminal”.

“Lo he dicho en mi presentación y está en el informe [...] No hay ninguna duda que es uno de los delitos imputados al exjuez Hinostroza y también al fiscal Gálvez y a los otros dos imputados, atraviesa a todo el informe y no se puede sostener con que en una página no dice lo que el señor Hinostroza quiere que diga”, resaltó.

Asimismo, consideró este argumento presentado por el exjuez como una “leguleyada”, con el objetivo de “confundir” a la subcomisión.

“A estas alturas venir a inventar que el informe extenso no tiene imputación directa por organización criminal, ha leído muy mal el informe y esta es nuevamente una estrategia de defensa, leguleyada, para pretender confundir a la subcomisión”, enfatizó.

