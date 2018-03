Subsecretaria de Palacio de Gobierno de Humala es asesora en el TC

La abogada Liliana Muguerza, quien fue subsecretaria de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Ollanta Humala, es la actual asesora del vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña. Este magistrado será uno de los que definirá el futuro del ex presidente en los próximos días.

El 21 de febrero, el TC dejó al voto el recurso de hábeas corpus interpuesto por Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para afrontar en libertad el proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos.

El hábeas corpus fue presentado en agosto del 2017; sin embargo, fue rechazado. En tal medida, la defensa legal de la pareja nacionalista presentó un recurso de agravio constitucional, con lo cual el caso tuvo que ser atendido en el TC.

En el transcurso de los días, el TC comunicará su decisión final. Eloy Espinosa-Saldaña podría ser uno de los magistrados que tenga el voto decisivo en el mencionado caso.

Según informó el diario "Correo", la asesora principal del magistrado, Liliana Muguerza, fue personal de confianza de Humala desde que este asumió el poder. En julio del 2011, al inicio del Gobierno, fue designada subsecretaria de Palacio.

En la actualidad, según su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del 2017, percibe S/17 mil. No obstante, entre junio y julio del 2014, cuando Liliana Muguerza fue candidata en el proceso de selección que se realizó en el TC para la contratación de un abogado en el cargo de “Secretaría General para Despacho de Magistrada/o”, que era el de Espinosa-Saldaña, el sueldo rondaba los S/7 mil.

Además, durante el tiempo en el que se realizó el concurso, la abogada acudió al despacho de Espinosa-Saldaña en diferentes oportunidades. “Correo” informó que lo visitó los días 6, 10, 11, 12, 13, 16 y 19 de junio así como 15, 17, 22, 23, 24 y 25 de julio.

Tras ello, el 31 de julio del 2014, Liliana Muguerza fue anunciada como la ganadora de la plaza para laborar en el TC y entró a trabajar al día siguiente.

Al ser consultada por dichas reuniones, la abogada sostuvo: “He trabajado muchos años con él [Espinosa-Saldaña] en la Corte Suprema, no veo cuál es el problema en conversar con una persona que conoces [...] No solo es mi caso, ha pasado con otros magistrados”.

Asimismo, agregó que respecto al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Espinosa-Saldaña solicitó su inhibición al pleno del TC por el hábeas corpus de Humala y Heredia, pero no fue aceptada.

Liliana Muguerza consideró que no existe un conflicto de intereses, ya que su trabajo en Palacio de Gobierno fue “técnico”. Comentó que fue convocada por el embajador Luis Chuquihuara.

“Él fue jefe de asesores en la Corte Suprema con Javier Villa Stein y ahí lo conocí, pero no formé parte de algún entorno político”, afirmó.

Cabe resaltar que Liliana Muguerza no es la única ex funcionaria del gobierno humalista que labora en el TC. Roger Rodríguez Santander, ex viceministro de Justicia del gobierno de Humala, es parte del gabinete principal de asesores de esta entidad.



