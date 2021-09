Conforme a los criterios de Saber más

Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Peru (Sutep), anunció que analizan medidas legales contra César Tito Rojas, miembro del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), por usar el nombre de su gremio para ingresar a la Presidencia del Consejo de Ministros.

En entrevista con El Comercio, aseguró que el presidente Pedro Castillo y grupos vinculados al Movadef, buscan formar su propio sindicato para defender al gobierno.

¿César Tito Rojas, a quien se vincula al Movadef, ha pertenecido alguna vez al Sutep?

Nunca ha estado afiliado al Sutep. Nosotros tenemos una base de datos y él no aparece. Lo que sí ha hecho siempre es utilizar el nombre del Sutep para generarse espacios de audición en el magisterio o atención en entidades públicas. Siempre ha hecho uso del nombre del Sutep y nosotros lo hemos cuestionado, pero ahora ya esto es escandaloso.

¿Quién es César Tito Rojas?

Bueno, conforme a las informaciones el señor es miembro del Movadef, y el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso; y Sendero ha tenido una lucha de mucho tiempo contra el Sutep, porque acá no los hemos dejado ingresar y siempre le hemos dado la batalla de carácter ideológico, político y sindical.

¿Tomará el Sutep alguna medida contra César Tito Rojas?

Mire, el área legal está evaluando esa circunstancia. Lo cierto es que decimos que el señor es un usurpador porque él ha ingresado a una institución haciendo uso del nombre de un gremio al cual no está afiliado, al que él no pertenece.

¿Esto perjudica al Sutep?

Esto nos sirve para detener esos comportamientos que perjudican y desacreditan a nuestra organización, porque el Sutep nada tiene que ver con Sendero. El Sutep ha luchado contra Sendero Luminoso y eso nos ha costado la vida de muchos dirigentes. Ellos han querido tomar la dirigencia del gremio, pero nunca han podido, por eso es que han optado por generar su propia organización fuera del sindicato, lo han intentado como el Conare, Fudepp, Fenate; y este sí lo ha concretado ahora que están en el gobierno, de la mano de Iber Maraví y del presidente (Pedro Castillo), es inscribir a su federación.

¿Qué información tienen de estas personas que se apartaron del gremio magisterial para formar grupos como el Conare, Fudepp y otros vinculados a Movadef?

Mire, aquí quiero hacer una precisión porque estas personas son especialistas en victimización. Entonces, cuando uno dice que son de Movadef o vinculados a Sendero, dicen que ‘a los maestros nos han dicho que somos terroristas’ y se genera una especie de solidaridad masiva; y nosotros siempre hemos dicho que los maestros no son de Sendero, de Movadef o de Patria Roja. Los maestros están articulados en el Sutep porque tienen una serie de reclamos donde la educación sea prioridad para los gobiernos, y los derechos laborales sean resarcidos.

¿Y cuál es el objetivo de estos grupos vinculados a Movadef?

¿Cuál es su objetivo? Que al dirigir un gremio, es estar en todo el país, porque los maestros están en todo el país, hasta en el lugar más remoto hay un maestro; y ellos tienen un tema ideológico que quieren desarrollar y teniendo al magisterio de su lado o conduciendo al magisterio, lo harían con más facilidad. Por eso el interés en conducir o desaparecer al Sutep y ellos estar en el plano sindical, solos.

¿Cuándo empieza la infiltración de estos grupos vinculados al Movadef en el magisterio?

Estos temas de división no son de ahora, vienen desde 1980, antes que Sendero se fuera a desarrollar su guerra popular, estaban ellos en el sindicato. Cuando Sendero asumió la guerra popular y se fueron al campo, ellos igualmente desaparecieron del sindicato. Cuando fueron derrotados militar y políticamente, regresaron al gremio y desde entonces han continuado con sus actividades; y han ido cambiado de nombre conforme la gente los identificaba, por eso eran antes ‘Conare’, cuando los identificaron con Sendero, cambiaron de nombre; y allí se convirtieron con el señor Pedro Castillo en ‘Bases regionales del Sutep’, siempre del Sutep, porque a ellos, por sí solos, la gente no le presta atención. Ellos han intentado generar su organización desde afuera y no pudieron, pero ahora que son gobierno, gracias al señor (Iber) Maraví y al mismo Presidente de la República (Pedro Castillo) que estuvo interesado y ha sido promotor de esta división, han podido lograr su inscripción.

¿El señor Castillo ha utilizado al magisterio?

Ellos se montan sobre las expectativas y sentimientos del magisterio . En el 2017; y nosotros reconocimos los errores, los maestros sintonizaron con la propuesta del 6% del PBI, abajo la legislación educativa, ingreso libre a las universidades, etc; y los maestros se entusiasmaron y los maestros del Sutep participaron en ese movimiento (protestas sindicales), que en realidad tuvo como intención, no defender mejoras; sino posicionar una figura y lo lograron. Sindicalmente ese evento fue un fracaso, políticamente para Sendero fue positivo, porque afirmaron una imagen; en ese entonces no lo vimos, pero ahora lo estamos viendo.

¿El gobierno de Castillo le ha facilitado a estos grupos “sentarse a la mesa” al inscribir al Fenate?

De manera legal no, porque lo que dice la ley es que, quien representa a los trabajadores en distintos escenarios donde se ventilan derechos, es el sindicato mayoritario, que es el Sutep. Lo que vamos a observar es que él, Castillo, va a querer que también se siente ese sindicato minoritario y eso los maestros no lo vamos a permitir porque eso sería un acto ilegal. Pero lo que quiere el señor Castillo y los personajes ligados a Movadef es generarse un sindicato que defienda y sea un escudo de aquello que el gobierno desarrolla y que desarrolla mal.

¿Usted cree que Iber Maraví, que ha sido vinculado en atestados sobre Sendero Luminoso, debe seguir en el cargo?

Hay que enfatizar que los maestros no son terroristas, los maestros no hemos votado por senderistas y hay senderistas en el gabinete ministerial; y no lo dice el Sutep, allí están los medios que han investigado y han generado documentación que nos genera casi certeza que es gente ligada a Movadef, como el caso del ministro de Trabajo.

¿Cómo debe analizarse el aceptar que se registre al sindicato de Fenatep, que César Tito Rojas ingrese a la PCM o que personas vinculadas al Movadef sean recibidos por el presidente Castillo?

Nosotros exigimos una investigación, pues como Sutep le hemos presentado documentación al premier, al presidente de la República, pero hasta ahora no tenemos atención; y de eso ya data más de15 días. Y es increíble que con tanta rapidez haya ingresado un señor de quien no se han corroborado sus datos, sus vínculos y si pertenecía al gremio sindical, pero que ingresaron de inmediato a conversar con la autoridad sean cualquier con la que hayan conversado.

¿Esto muestra una actitud pasiva y permisiva del presidente Castillo que no se ha pronunciado y por el contrario él mismo recibe a personas vinculadas a Movadef?

Es una de dos, o (Pedro Castillo) es un hombre de absoluta buena fe o es un hombre que sabe perfectamente con quién ha venido andando desde el 2017.

