Los testimonios contra el ex ministro Bruno Giuffra

La denuncia constitucional presentada el viernes pasado por el Ministerio Público contra el ex ministro de Transportes Bruno Giuffra se basa en al menos dos testimonios, incluido el de un testigo protegido, según pudo corroborar El Comercio luego de acceder a los detalles del documento.

Según la denuncia fiscal –realizada después de cinco meses de indagaciones tras la difusión de los audios que devinieron en la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski–,“se ha logrado establecer que Bruno Giuffra, cuando ejerció el cargo de ministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, habría ofrecido a congresistas en ejercicio del cargo la realización de obras públicas para sus regiones”, ello en el contexto de la moción de vacancia presidencial.

Se lee en el documento que “lo señalado deviene en una serie de conductas delictivas que configuran ilícitos penales contra la administración pública”. A Giuffra se le atribuyen los presuntos delitos de cohecho activo genérico, con penas de entre 3 y 5 años, y tráfico de influencias, con penas de entre 4 a 6 años de prisión.

Según la denuncia presentada por el despacho de la fiscal Juana Meza que obra en el Congreso de la República desde el 24 de agosto pasado, “si bien en los audios entre el entonces ministro Giuffra y el congresista Moisés Mamani no se habla explícitamente de la compra de votos o de obras públicas, como sí se habló en los videos grabados a congresistas de la República […], estos audios –que además han sido corroborados por los testimonios de los mismos participantes y otros testigos, así como documentación recabada por este despacho– resultan elementos razonables y suficientes para sustentar una formalización de denuncia constitucional”.

—Testigo protegido—

Se cita en el documento la versión del testigo en reserva con código GP 223, quien refirió que “cuando se reunieron Mamani con Giuffra en unas oficinas del Ministerio de Transportes, Giuffra le dijo a Mamani: “Obras, carreteras, puentes, pero no voten por vacar al presidente”.

En otro momento, el mismo testigo declaró que si bien no existía registro en audio o video de la reunión que se tuvo en el despacho en Miraflores del entonces ministro, sí tenía “conocimiento de que Giuffra dijo que apoyaría con obras siempre que se abstengan de votar. Asimismo, [el testigo] indicó que cuando se dijo la frase ‘ya sabes cómo es la nuez’ [frase en la voz de Giuffra], se refería al 5%, 7%. Le dijo Bruno Giuffra que tenía que hablar con los empresarios para que le dieran el porcentaje”.

—El asesor de Mamani—

La acusación fiscal incluye el testimonio de Alberto Bautista Merino, asesor de Mamani en el Congreso, según se pudo corroborar en el portal de Transparencia. Bautista aseguró que estuvo presente en la reunión que sostuvieron Mamani y Giuffra en las oficinas de este último, donde “Mamani le entregó un fólder el cual contenía proyectos de obras”. Según Bautista, el ex ministro respondió: “Estas obras son grandotas. Dijo ‘esto no se puede hacer de la noche a la mañana. [...] Este año la mitad y el otro año la otra mitad, pero de salir, sí sale’”.

Agregó Bautista que “toda la conversación giró en torno de conseguir los votos por obras para evitar la vacancia”. Ratificó que “Giuffra les dijo que ‘la contraprestación para sostener la democracia era facilitar obras a los congresistas para que no voten a favor de la vacancia’”.

—Giuffra responde—

Respecto a las afirmaciones del testigo protegido sobre las supuestas negociaciones entre Giuffra y Mamani, el ex ministro dijo a este Diario que son “absolutamente falsas”. Consideró incluso ofensivo que se le atribuya hablar de presuntas coimas por los proyectos: “¿Tú crees que yo voy a estar negociando el porcentaje de una comisión a un congresista al que recién lo conozco hace dos días y tiene ese historial?”, sostuvo a El Comercio.

Respecto al testigo y asesor de Mamani, Alberto Bautista, dijo no reconocer quién es, pues el legislador entró a su despacho afirmando que sus dos acompañantes eran asesores de otros parlamentarios. Giuffra aceptó que este le entregó un file con obras de distintas regiones pero que, sin embargo, no hubo componenda alguna: “En ningún momento he pedido que no voten a cambio de eso como lo están poniendo. Ellos necesitan presentar eso para justificar todo lo que hicieron. Eso no quiere decir que yo no le haya explicado cuál es el proceso de inversión pública”.

“Sí él [Mamani] ha filmado horas de horas de videos subrepticiamente, ¿por qué no saca la filmación de la casa del presidente o de la oficina? Es la palabra de un señor que tiene un historial impresionante” acotó Giuffra.