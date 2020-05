La bancada de Unión Por el Perú (UPP) -antes de quebrarse- presentó un proyecto que busca derogar la actual Constitución Política –que rige desde 1993– y restablecer, mientras tanto, la Carta Magna de 1979.

Este grupo parlamentario plantea también que se convoque una nueva Asamblea Constituyente y, mientras esto se establece, entre a regir la Constitución de 1979; así como otros artículos referidos a los plazos.

Cinco congresistas dejan Unión por el Perú y crean nueva bancada “Frente Patriótico Etnocacerista"

Los artículos propuestos por la bancada de UPP. (Captura: Proyecto de ley de UPP)

El proyecto de ley fue presentado por los congresistas Posemoscrowte Chagua y Roberto Chavarría, quienes se identifican como el “grupo parlamentario etnocacerista” dentro de la bancada de UPP y difunden comunicados bajo esa denominación.

La iniciativa fue firmada también por los congresistas Yessica Apaza, Hipólito Chaiña, Alexander Lozano y el vocero, José Vega. Entre sus argumentos, sostienen que el 9 de diciembre de 2018 –día del referéndum–, la aprobación de tres reformas constitucionales parciales y el rechazo a una de ellas, “son una muestra de la generalizada insatisfacción de todos los agentes económicos y sociales con la actual Carta Magna y abona a favor de su debate y reemplazo como texto integral, ya que está demostrado que los parches y remiendos no son una solución integral”.

Esta no es la primera vez que se plantea el debate sobre retornar o no a la Constitución de 1979. En el Congreso del año 2014, se generó un intercambio entre la entonces bancada de Fuerza Popular y los constitucionalistas Javier Valle Riestra y Alberto Borea Odría, luego de una iniciativa ciudadana

¿Qué propone UPP?

José Vega, vocero de UPP, dijo que esta iniciativa legislativa se alinea a la propuesta que hicieron durante la campaña electoral.

“Es parte de la reforma programática de la campaña, va a abrir el debate. Es el fiel cumplimiento de lo que creemos. Es importante el cambio de esta Constitución que ya cumple su ciclo. Se necesita un nuevo contrato social y, mientras tanto, restablecer la de 1979 es una propuesta”, declaró a El Comercio.

Por su parte, Posemoscrowte Chagua, uno de los autores del proyecto, considera que la actual pandemia del coronavirus (COVID-19) ha demostrado “la incapacidad para regular precios”.

“Nos estamos sometiendo a la ley de oferta y demanda, y eso hace que nuestro Estado no pueda reaccionar fuertemente ante una crisis. Es cuestionable el hecho de que haya un régimen privado protegido y nosotros no tengamos casi ninguna participación como Estado o con empresas nacionales. Un sistema de pensiones único. Todo ello va a conllevar a una discusión seria sobre la Constitución que tenemos, que tiene 27 años”, expresó Chagua.

El congresista añadió que el conjunto de la bancada de UPP esta de acuerdo con la propuesta, pues es parte de las 10 iniciativas inmediatas que el partido etnocacerista presentó.

“Esa es la primera propuesta y toda la bancada...upepistas, frente patriótico y etnocaceristas estamos de acuerdo con esta derogación”, comentó Posemoscrowte.

Las declaraciones se dieron antes de que se conozca la separación de cinco miembros de la bancada para la conformación de un nuevo grupo parlamentario: el Frente Patriótico Etnocacerista.

Pese a este cisma, aseguró que las firmas para el proyecto de ley se mantienen, pues ninguno de los integrantes de esta nueva bancada firmaron la iniciativa legislativa. “Llamé a preguntar a todos, y todos se mantienen convencidos de lo que hacemos”.

El congresista Chagua también consideró que si no llegase a ser un proyecto de ley atendido en el actual Congreso, podría ser retomado por otras bancadas futuras.

“Creemos que muchas cosas van a quedar pendientes para el próximo Congreso. Pero, tenemos que aprovechar este año y poner nuestras ideas, propuestas. Así no las veamos concluidas en nuestro propio mandato, tenemos que verlas que culminen en el próximo. Este va a ser un tema pendiente hasta el día en que se recuperen derechos como a la salud, estabilidad laboral, la capacidad del Estado para crear empresas estatales”, dijo el congresista Chagua.

Asimismo, Chagua precisó que si bien este proyecto de ley propone retomar la Constitución de 1979, esto sería en tanto se convoque una nueva Asamblea Constituyente.

“Se requiere un nuevo contrato social. Muchas cosas de la Constitución del 79 son caducas, por lo que se requiere una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Todos tienen que atreverse a que se de esta discusión”, finalizó.

Cuatro bancadas marcan distancia

En tanto, los congresistas Daniel Urresti (Podemos Perú), Diethell Columbus (Fuerza Popular), Otto Guibovich (Acción Popular) y Omar Chehade (Alianza para el Progreso), se mostraron en contra del proyecto de ley de UPP.

“No tengo en estos momentos la posición de la bancada porque no conocíamos el tema y no lo hemos discutido, pero personalmente estoy en contra. Sería un grave error y considero que no alcanzarían la votación para lograr ese despropósito”, dijo Urresti a El Comercio.

Además Columbus adelantó que desde la bancada de Fuerza Popular no apoyarán una propuesta de este tipo. “Como partido lo hemos dicho durante la campaña: nosotros estamos en contra de una asamblea constituyente que los sectores de la izquierda están promoviendo”, comentó.

Otto Guibovich, congresista de Acción Popular, consideró que esta propuesta legislativa “no es viable” y que la Constitución “no puede ser cambiada por antojos de grupos políticos”.

“Inclusive las pequeñas modificaciones constitucionales tienen protocolos. Debe respetarse la constitución. Hemos tenido en la historia 12 Constituciones buscando refundar el Perú y nunca funcionó. Las enmiendas, si las necesitamos, tienen sus procedimientos”, agregó Guibovich.

Finalmente, Chehade dijo que –bajo título personal– considera esta una propuesta inviable. “No voy a estar de acuerdo con algo así y menos en un estado de emergencia, generando una inestabilidad. Es un proyecto de ley, por el momento, inoportuno”, declaró.

Chehade no dejó de referirse a la vez, en el año 2011, en que juró al cargo de congresista y vicepresidente evocando a la Constitución de 1979. “Juré por esa Constitución como un gesto simbólico”, dijo.

Finalmente, como presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, mencionó que “en algún momento lo pondremos al debate [el proyecto de ley]”, pero duda que haya un consenso sobre la misma.

“Mi presidencia es un muy democrática, todos los proyectos se verán hasta que alcance el tiempo. Por lo que veo, no creo que haya consenso. No creo que tenga mayoría”, finalizó Chehade.

Frente Amplio: “Se requiere nueva Constitución”

Lenin Checco, vocero de la bancada del Frente Amplio, considera que la propuesta de UPP tiene una visión “romántica por lo autoritario de la Constitución del 79”.

“El Frente Amplio considera que se necesita una nueva Constitución con la visión de la base conjunta”, dijo el congresista a El Comercio.

“Más que un retorno, planteamos un nuevo pacto acorde a la situación y coyuntura actual. Creo que es importante estar vigentes”, añadió. “Lo que piden no es un restablecimiento general sino como un tema romántico, que se deje sin efecto la Constitución del 93 y mientras tanto se convoque a la asamblea constituyente”, comentó Checco.

Indicó que la bancada sí considera una nueva Constitución, pero bajo otro planteamiento. “Sí vamos a proceder a convocar a una Asamblea Constituyente, pero cumpliendo otros mecanismos, los que corresponden”, dijo.

Además, consideró –al igual que Chagua– que la pandemia está dejando en evidencia que el país requiere “un nuevo contrato social".

