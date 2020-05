Durante su tercera sesión virtual, la Comisión de Constitución del Congreso inició el debate para eliminar la inmunidad parlamentaria con la sustentación de cuatro proyectos que buscan modificar el artículo 93 de la Carta Magna. La congresista María Teresa Céspedes, portavoz de la bancada del Frepap, fue la primera en hacer uso de la palabra.

Céspedes precisó que su agrupación no solo propone eliminar de manera total la inmunidad de arresto y de proceso que en la actualidad protege a los integrantes del Poder Legislativo, sino también el antejuicio político.

Explicó que estas dos prerrogativas de la que gozan de los congresistas inciden directamente en el principio de “igualdad” ante la ley.

La parlamentaria del Frepap indicó que, incluso, los procedimientos que tiene el Congreso para levantar la inmunidad “dilatan” e “imposibilitan” la ejecución de una sentencia en contra de sus integrantes, lo cual, añadió, “facilita el escape o la huida” de un legislador condenado, como “ya lo hemos visto anteriormente”.

Esto en referencia a los excongresistas Benicio Ríos y Edwin Donayre, que fueron elegidos por Alianza para el Progreso. El primero fue sentenciado a siete de años de prisión por colusión agravada, mientras que el general EP en retiro a cinco años por el robo sistemático de combustible en el Ejército.

Consideró que el pueblo ha visto “de manera desleal” la actuación de muchos parlamentarios que se han amparado en dicha prerrogativa “para no cumplir con la ley como un ciudadano común y corriente”.

El portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, también sustentó el proyecto de reforma constitucional de su bancada, que coincide en parte con la del Frepap.

Espinoza recordó que entre el 2006 y 2019, la Corte Suprema de Justicia presentó 40 solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, de las cuales solamente seis fueron aprobadas por el Congreso.

“Resulta bastante escandaloso eso. Por ello, proponemos que los congresistas no cuenten con ninguna prerrogativa de inmunidad, ni de arresto ni de proceso penal para evitar el rechazo de la población, que deslegitima al Congreso y a la imagen de los parlamentarios. Hay otros países que no cuentan con inmunidad, no podemos dejar de mirar la experiencia de ellos”, remarcó.

“La inmunidad se ha convertido en impunidad”

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, dejó por unos minutos la conducción del grupo, a fin de sustentar el proyecto de Alianza para el Progreso (APP).

“Este es un proyecto bandera de la campaña, que es justamente la eliminación de la inmunidad, no es populista, quien habla fue autor de este mismo proyecto en el 2011. Lamentablemente, no tuvo eco en el Parlamento de aquella época ni siquiera de mi propia bancada [Partido Nacionalista]. Han pasado nueve años, este es el momento de cambiar esta inmunidad que en los últimos 30 años se ha convertido en impunidad ”, subrayó.

Chehade explicó que la propuesta de APP pasa por eliminar el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución, que se refiere a la inmunidad de proceso y de arresto.

Añadió que su iniciativa sí deja en claro que los congresistas no pueden ser objeto de denuncia por sus opiniones o votos.

Propone trasladar prerrogativa al TC

El congresista Hans Troyes (Acción Popular), por su parte, sustentó el proyecto de ley N°4939/2020-CR, en el cual plantea que se traslada al Tribunal Constitucional (TC) la prerrogativa de levantar la inmunidad parlamentaria en un plazo de 20 días hábiles, tras recibir la solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

“Discrepo con los otros congresistas que están presentando propuestas para eliminar totalmente la inmunidad […] No podemos dejar que nos quiten la inmunidad. Imagínese que nos toque investigar a Los Cuellos Blancos del Puerto y nos siembren denuncias, eso nos va a quitar puso, estamos proponiendo que se quite parcialmente [la inmunidad], que sea autorizado por el Tribunal Constitucional”, manifestó durante la sesión virtual.

Troyes detalló que su iniciativa también propone que los congresistas gocen de inmunidad a partir del día de su juramentación. En la actualidad es desde su elección.

Chehade informó que quedaron pendiente de exposición otros dos proyectos: uno del congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), que establece que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea la institución que levante la inmunidad parlamentaria; y otro del parlamentario Daniel Urresti (Podemos Perú), que aboga por la eliminación total.

La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) dijo, tras la etapa de exposiciones, tener una “opinión discordante” a la expresada por las bancadas de Frepap, Somos Perú, APP y Acción Popular. “La persecución se viste de muchas facetas, una de ella es prestarnos al desprestigio del Congreso, la gente no pide que se levante la inmunidad, porque el Congreso mismo se haya disparado a los pies, sino por una campaña mediática, muchas veces, apoyada ingenuamente por nosotros”.

La congresista fujimorista Martha Chávez advirtió que el Parlamento debe tener cuidado al momento de modificar la inmunidad parlamentaria. (Foto: Archivo El Comercio)

Chávez indicó que su posición no significa que ella piense que lo que está en la Constitución o en el reglamento del Congreso sobre la inmunidad parlamentaria “es perfecto”, porque “siempre se puede debatir y mejorar”.

“Lo que si no puedo soslayar es que abordemos la inmunidad parlamentaria sin abordar la inmunidad del presidente, que hoy impide que el señor Martín Vizcarra, mientras esté en el cargo, pueda ser acusado en investigaciones fiscales” , agregó.

La parlamentaria fujimorista adelantó que presentará un proyecto de ley para regular la inmunidad de que la gozan otros altos funcionarios del Estado.

En comunicación con El Comercio, el presidente de la Comisión de Constitución indicó que el debate sobre la inmunidad parlamentaria continuará en las siguientes sesiones “hasta llegar a un dictamen en mayoría”.

Los datos

Al inicio de la sesión de la Comisión de Constitución, la congresista Leslye Lazo (Acción Popular) sustentó tres proyectos de ley, uno de ellos propone que se gane la Presidencia de la República en primera vuelta con el 40% de los votos válidos.

También se presentó el politólogo Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para le Reforma Política, quien consideró que las elecciones internas de los partidos deben ser organizadas por la ONPE a través de voto electrónico no presencial bajo el sistema un militante, un voto. No obstante, el constitucionalista Ángel Delgado se opuso a este planteamiento.