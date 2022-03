Conforme a los criterios de Saber más

La expectativa respecto del debate de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral tiene como un primordial ingrediente la eventual presencia del jefe de Estado en el pleno del Congreso. Legisladores de distintos grupos parlamentarios consultados por El Comercio manifestaron esperar que el mandatario cumpla con acudir al hemiciclo para responder los cuestionamientos en su contra.

“Nosotros hemos votado a favor de la admisión de la moción, es una muestra clara de que estamos de acuerdo con que asista […] Si va, su mensaje tiene que ser conciliador. Y nuevamente repetir lo que dijo de corregir todas las irregularidades que se han cometido. Y sobre todo, no volverlas a cometer”, dijo José Arriola, vocero alterno de Acción Popular aludiendo al mensaje que dio Castillo Terrones el pasado 15 de marzo ante el Congreso.

Aquella vez, el presidente adelantó su defensa política al referirse a los hechos incluidos en la moción de vacancia en su contra. Negó haber cometido actos de corrupción, rechazó vínculos con la lobbista Karelim López, descartó contradicciones en sus declaraciones fiscales y negó haber ofrecido una salida al mar a Bolivia por territorio peruano. Y aunque lanzó críticas a distintas instituciones, llamó a buscar coincidencias y lograr consensos.

Wilmar Elera, portavoz de Somos Perú, Castillo tendría que explicar, entre otros temas, por qué ha nombrado a ministros con cuestionamientos y por qué se realizan constantes cambios de funcionarios, así como “rectificar su política de gobierno, sus comunicaciones con la prensa”.

“Nosotros esperamos que cumpla. Es bueno que vaya al pleno, en donde están todas las sangres de la democracia, y pueda dirigirse a todo el Perú, levantar las sospechas y cualquier acto de corrupción que lo esté involucrando. Sería bueno para el Perú escuchar el levantamiento de las observaciones que tiene”, expresó Elera.

Por su parte, el legislador de Podemos Perú –ahora no agrupado tras la renuncia de Carlos Anderson a la bancada– recordó que su otrora bancada también votó a favor de que Castillo acuda al Congreso. Y aunque dijo esperar que el mandatario cumpla y dé las aclaraciones del caso, estimó que “no alcanza” la cantidad de votos para llegar a los 87 que concreten la vacancia presidencial.

“Ya no podemos seguir así enfrentándonos, todos vamos a perder […] Así votemos a favor, no hay los votos. Entonces, busquemos lo constructivo. Yo voy a plantear que nos unamos, que las diferencias las dejemos a un lado”, manifestó.

¿Y si no va?

Este jueves, durante una actividad oficial en Puno, el presidente Pedro Castillo afirmó que la próxima semana estará en el Congreso de la República “para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”.

Las expresiones del mandatario se dan horas después de que el primer ministro Aníbal Torres, en conferencia de prensa, dijera desconocer si el mandatario acudirá a defenderse ante los legisladores.

El otro escenario es que no vaya. De darse esta situación, Arriola consideró “difícil, no imposible, que cambie el escenario”. Ello porque, al momento, el pleno no tiene los 87 votos que se requieren para aprobar la vacancia.

“Tanto la vacancia, como el adelanto de elecciones, son extremos que no ayudarían y más bien encenderían más la hoguera de la crisis política. Es difícil, casi imposible, que se llegue a los 87 votos esta vez. Pero desde ya, es una llamada para que el presidente enmiende su accionar y piense en función del país”, advirtió.

Elera sostuvo que, si Castillo no va al Congreso, su bancada tendría primero que evaluar la situación. Por tanto, dijo preferir esperar. “Y si el presidente va, queremos escuchar para tomar una decisión respecto del voto sobre su vacancia”, subrayó.

“Estaríamos evaluando en función a la presencia o no. El presidente Castillo ya ha dado muestras de que está rectificando sus errores. Y como tal, ha dicho que va a ir donde lo citen y también ha dicho que irá a la comisión de fiscalización”, agregó.

Wong insistió en su incredulidad respecto de la consecución de los votos. Él sabe que no se llega a la votación para vacarlo, tiene sus votos, independientemente de nosotros. Pero sería la ocasión para hermanarnos todos”, opinó.

Posturas sobre el voto

De acuerdo a Arriola, el costo de votar en contra de la vacancia es “definitivamente” menor que hacerlo a favor de la misma. “Por lo menos, el enemigo principal que tiene el Perú hoy en día –que es la falta de trabajo, empleo, salud, inseguridad ciudadana–se puede afrontar en tranquilidad, no en zozobra”, consideró.

En esa línea, comentó que en Acción Popular “hay una posición mayoritaria de votar en contra de la vacancia”. “Mira lo que pasó tras el voto de confianza al Gabinete. ¿Al día siguiente, cómo amaneció Lima, el Perú? ¿En caos, disturbios? No”, acotó.

Elera indicó que, al momento, Alfredo Azurín y Kira Alcarraz son los dos legisladores de Somos Perú que están a favor de la vacancia, mientras que los otros tres –incluyéndolo a él–, en contra.

“El voto se va a definir el mismo día que tengamos la presencia del presidente y podamos decidir el voto a favor o en contra. Pero eso hasta la fecha estamos esperando escuchar al presidente para definir nuestro voto […] La presidenta del partido nos ha dado libertad de conciencia para poder votar. Vamos a sentarnos una hora antes de que se presente el presidente y tomaremos una decisión en bancada. Ya veremos si vamos a ir en bloque o con el voto partido”, precisó.

En el caso de los cuatro miembros de Podemos Perú –ahora no agrupados–, Wong aseveró que están evaluando su postura y sostuvo que en el oficialismo “tienen sus votos seguros”.

“Estamos evaluando, a ver qué dice. Pero lo que queremos es la unión. Supongamos que no pasa, porque ellos tienen los votos, ¿qué hacemos, incendiamos el país o nos ponemos de acuerdo? Si se compromete públicamente, pero comienza a cometer los mismos errores, buscaremos ahora sí cómo vacarlo, pero de una forma más real, más estratégica”, advirtió.

Así, el panorama respecto de la votación se mantiene en incertidumbre, aunque con la expectativa de que no se alcanzarán las 87 adhesiones para lograr la vacancia.

Solo Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País suman 43 votos. A ellos se les podrían sumar 2 de Somos Perú y Carlos Anderson, no agrupado.

Cabe recordar que, para la admisión de la moción a debate, se tuvo el voto favorable desde otras bancadas, incluyendo las de centro. Pero alcanzándose 76 posturas a favor y 41 en contra.

