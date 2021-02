Luego que la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete confirmó que recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio de Sinopharm en enero de este año, la presidente de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y su Gabinete Ministerial presentaron declaraciones juradas descartando haberse inmunizados contra esta enfermedad.

Violeta Bermúdez, fue quien encabezó esta presentación de declaración jurada a través de Twitter. “Con transparencia, declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra el COVID-19 y no he participado de ningún ensayo clínico”.

Todos los ministros, salvo la ahora renunciante canciller, negaron haberse vacunado (cuadro elaborado por Martín Hidalgo)

Con transparencia, declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra la Covid-19 y no he participado de ninguno de los ensayos clínicos de esta vacuna. pic.twitter.com/UkfNzWSLra — Violeta Bermúdez (@VBermudezV) February 15, 2021

En esta lista se sumó la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, que tampoco recibió la vacuna contra el COVID-19 y que no participó de los ensayos clínicos.

No he sido vacunada contra la Covid-19 y tampoco he participado como voluntaria. Trabajamos por un proceso de vacunación transparente y que priorice a los trabajadores en primera línea.



Esta es mi declaración jurada. pic.twitter.com/4N6dEIKyDy — Solangel Fernández (@UrbanistaSol) February 15, 2021

También, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, quien a través de su declaración jurada señala que no recibió la dosis contra el coronavirus del laboratorio de Sinopharm.

Para hacer frente a posibles especulaciones que puedan afectar el muy esperado proceso de vacunación, declaro bajo juramento no haber recibido la vacunación frente a la COVID-19, ni haber participado de ninguno de los ensayos clínicos actualmente en proceso.#PongoElHombro pic.twitter.com/GP1e0K8KUz — Gabriel Quijandría (@GQuijandriaA) February 15, 2021

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, mediante Twitter, publicó su declaración jurada enfatizando que no fue inmunizada contra el COVID-19. “Por transparencia e integridad del proceso de vacunación”, señaló.

Declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra la COVID-19, ni he participado en los ensayos clínicos. Por transparencia e integridad del proceso de vacunación. pic.twitter.com/fFC2PdDSt1 — Nuria Esparch (@nesparch) February 15, 2021

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, también señaló que no recibió la vacuna contra el COVID-19.

Declaro bajo juramento que no he participado en ningún ensayo clínico a cargo de la @CayetanoHeredia y/o @UNMSM_, y tampoco he sido vacunado para la Covid-19. pic.twitter.com/KUzpMVoIQ1 — Javier Palacios Gallegos (@jpalaciosgal) February 15, 2021

A esta lista también se sumaron el ministro de Educación, Ricardo Cuenca; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega; el ministro de la Producción, José Luis Chicoma; ministro de Transporte y Comunicaciones, Eduardo González; ministro de Agricultura, Federico Tenorio; ministra de la Mujer, Silvia Loli; ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez: ministro de Economía, Waldo Mendoza; ministro de Cultura, Alejandro Neyra; ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas; y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, quienes informaron que no fueron parte de la vacunación.

Declaro bajo juramento que no he sido vacunado contra la COVID19, ni he participado en los ensayos clínicos. Por Transparencia e integridad del proceso de vacunación. pic.twitter.com/2w6KcmTLQT — Ricardo Cuenca (@richicuenca) February 15, 2021

Declaro bajo juramento que no he sido vacunado contra la COVID19, ni he participado en los ensayos clínicos. Por Transparencia e integridad del proceso de vacunación. pic.twitter.com/ZcZTCMvaVg — Eduardo Vega Luna (@evegaluna) February 15, 2021

Declaro bajo juramento NO HABER recibido la vacunación frente al COVID-19, ni haber participado en los ensayos clínicos. Esta es mi declaración jurada.

Jose Luis Chicoma (@joseluischicoma) February 15, 2021

Por transparencia comparto mi Declaración Jurada que confirma que no he sido vacunada contra COVID-19 ni he participado en los estudios clínicos sobre esta enfermedad. pic.twitter.com/3DLcqWClLl — Claudia Cornejo Mohme (@claudiacornejom) February 15, 2021

En estos momentos de incertidumbre por transparencia e integridad, declaro bajo juramento que no he recibido la vacuna contra la COVID 19 y esperaré mi turno como todos los peruanos. pic.twitter.com/fWkqwHnoFf — Federico Tenorio (@FicoTenorio) February 15, 2021

Con total transparencia, declaro bajo juramento no haber sido vacunada contra la #COVIDー19, ni participado en ningún ensayo clínico a cargo de la @CayetanoHeredia y/o @UNMSM_. pic.twitter.com/ROcK0BpR3S — Silvana Vargas Winstanley (@SilvanaVargasW) February 15, 2021

Este es un resumen de los ministros que se han pronunciado, a través de declaraciones juradas en sus cuentas de Twitter, sobre si recibieron o no la vacuna de Sinopharm. La única que falta pronunciarse es la titular del Midis. vía @Politica_ECpe pic.twitter.com/iFh10JseDB — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) February 15, 2021

Cabe mencionar que esto se da luego que Elizabeth Astete renunciara a su cargo como ministra de Relaciones Exteriores tras informar que recibió la vacuna contra el COVID-19 en enero de este año. Tras lo sucedido, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que se creará una comisión para investigar qué otros funcionarios recibieron la dosis contra el coronavirus.





