Zeballos sobre Keiko Fujimori: Directivas del INPE se aplican a todos los internos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, afirmó este lunes que las directivas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no son discrecionales y aplican para todos los internos, en relación al traslado de Keiko Fujimori a la clínica Centenario, haciendo uso de marrocas.

“Las directivas para el tratamiento de los internos las da el INPE y no para una persona en particular sino para todos los internos […] El ordenamiento establece que tiene que ir con grilletes tanto en las manos como en los pies. Esto fue, entiendo, por lo que ha aclarado el presidente del INPE, César Cárdenas, de conocimiento oportunamente de la señora Keiko Fujimori”, explicó a la prensa.

“No son criterios discrecionales, están regulados en una directiva. Las directivas están predeterminadas para todos los internos en general no para alguien en particular”, agregó Zeballos.

El último sábado, Keiko Fujimori fue trasladada a la Clínica Centenario en donde permanece internada por posibles problemas coronarios. Congresistas de Fuerza Popular y su abogada, Giulliana Loza, criticaron que la lideresa de la agrupación haya sido llevada esposada pese a su estado de salud.

Vicente Zeballos detalló que, debido a su condición de procesada “es discrecional” que “pueda acogerse o no” al Seguro Integral de Salud (SIS). Explicó que al contar con un seguro particular, se decidió trasladarla a la clínica Centenario.

“La señora Keiko Fujimori está en condición de procesada, mas no de sentenciada, es decir, es discrecional que pueda acogerse o no al SIS. En el caso concreto de ella, tenía un seguro y por eso se determinó que pueda hacerse atender en la clínica Centenario, no es ningún privilegio sino las circunstancias en las cuales se encontraba, de urgencia médica”, dijo.

Además, precisó que el traslado de Fujimori Higuchi al establecimiento de salud se realizó en furgoneta, debido a que la ambulancia “estaba en otro centro penitenciario”. “Dada la inmediatez de la atención se optó por este medio de transporte”, indicó.

Vicente Zeballos también pidió imparcialidad, prudencia y transparencia al Tribunal Constitucional cuando evalúe el recurso de hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori contra la prisión preventiva de su hermana, Keiko.

“Lo único que se le dice al Tribunal Constitucional es que sea objetivo e imparcial en su actuar y sobre todo en su decisión”, opinó Zeballos.

El ministro exhortó al titular del TC, Ernesto Blume, encargado de la ponencia del caso, a que actúe con “prudencia, transparencia y objetividad”.

"Apelamos a que el Dr. Blume actúe con prudencia, transparencia y objetividad porque, más allá del doctor Blume, está la propia institucionalidad del TC", concluyó Vicente Zeballos.