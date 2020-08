Con su designación como representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ex primer ministro Vicente Zeballos amplía la lista de anteriores miembros del Gabinete que ejercen un cargo diplomático tras su paso por el Ejecutivo.

Zeballos, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) luego de que el mandatario Martín Vizcarra disolviera el Congreso el 30 de setiembre del año pasado, fue nombrado este viernes representante permanente del Perú ante la OEA, con sede en Washington (Estados Unidos).

Zeballos estuvo en la PCM hasta el pasado 15 de julio. Días después, el exministro estuvo en el ojo de la tormenta por una supuesta desatención durante su gestión para aceptar una donación de oxígeno medicinal de la compañía minera Southern Perú. Incluso fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Vicente Zeballos junto al presidente Vizcarra cuando fue designado titular de la PCM, en octubre del 2019. (Foto: Presidencia)

El presidente Vizcarra, un día después del cambio de Gabinete, ya había adelantado que Zeballos seguiría apoyando al Gobierno, aunque no precisó qué encargatura.

“Él, como yo le he dicho, va a tener que ser parte del equipo de Gobierno hasta que termine este 28 de julio de 2021. Vamos a conversar. Es un cambio de posición, pero tiene que seguir colaborando, porque está comprometido con el desarrollo del Perú y con nuestro gobierno”, comentó.

La designación de Zeballos como representante ante la OEA no había sido descartada por el canciller, Mario López Chavarri, cuando -en una entrevista que sostuvo la semana pasada con Canal N- indicó que la ex autoridad es una persona “con una cultura bastante amplia, con el conocimiento de nuestro país, y podría ayudarnos mucho, no habría ningún problema [en nombrarlo como embajador]”.

Pero Zeballos no es el único exministro nombrado para una embajada o a un cargo diplomático.

Juan Jiménez Mayor

En diciembre de 2013, Juan Jiménez Mayor fue designado por el entonces presidente Ollanta Humala como representante del Perú ante la OEA, puesto que ocupó hasta enero del 2016.

Su paso del Ejecutivo a la diplomacia ocurrió en medio de un pedido de “refrescar” el Gabinete.

“Hace unas semanas habíamos hablado de la necesidad de refrescar al gabinete. Era un tema que discutíamos luego de Fiestas Patrias”, dijo Jiménez Mayor en aquella fecha.

Durante el 2015, en la gestión de Jiménez Mayor, se lograron archivar 27 casos contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A fines de enero del 2016, la OEA nombró al exministro vocero oficial de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia a la que renunció el 2018.

El exministro junto a Ollanta Humala. Fue parte de su equipo ministerial hasta octubre del 2013. (Foto: USI)

María Zavala Valladares

María Zavala, actual integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue también designada representante del Perú ante la OEA luego de ocupar el Ministerio de Justicia durante el segundo Gobierno de Alan García.

Zavala fue representante de nuestro país ante esta organización desde enero del 2008 hasta febrero del 2010.

Durante su gestión, fue responsable de informar -en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA- sobre el conflicto en Bagua. En ese momento, señaló que el Gobierno peruano estaba realizando “todos los esfuerzos necesarios para esclarecer lo ocurrido”.





Zavala fue representante del Perú ante la OEA entre el 2008 y 2010. (Foto: OEA)

La embajada como disuasivo de polémicas

Distintos presidentes han optado también por la designación diplomática como el disuasivo de polémicas alrededor de sus ministros.

El presidente Martín Vizcarra dispuso la designación del exministro de Cultura Francisco Petrozzi como agregado cultural de la Embajada de Perú en Alemania.

En febrero, Petrozzi fue designado agregado cultural de la embajada de Perú en Alemania. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

Petrozzi fue titular del Mincul desde el 3 de octubre al 4 de diciembre de 2019. Su renuncia al Gabinete Zeballos representó la primera crisis del Ejecutivo con un Parlamento aún disuelto.

Vizcarra aceptó la renuncia del también tenor lírico tras conocerse la destitución del periodista Hugo Coya como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quien dijo que el entonces ministro lo llamó constantemente vía telefónica para cuestionar ciertas coberturas que desplegaba el canal del Estado e instarlo a que se realicen determinadas entrevistas.

De acuerdo con lo revelado por Coya, Petrozzi le dijo que le pedía su renuncia debido a que dos funcionarias habrían “envenenado” a Vizcarra en su contra.

En aquellos días, Coya declaró en el dominical Cuarto poder que el último incidente con Petrozzi ocurrió cuando TV Perú transmitió en vivo la reacción que tuvo Mark Vito Villanella cuando el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Martín Vizcarra, embajador en Canadá

Martín Vizcarra tampoco fue ajeno a una designación diplomática: Pedro Pablo Kuczynski firmó su nombramiento como embajador de Canadá, cargo que ejerció hasta marzo del 2018, cuando volvió al Perú tras la renuncia de PPK.

Un año antes, en mayo del 2017, Vizcarra había renunciado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debido a una moción de censura que se alistaba en el Congreso debido a la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero.

“Yo creo que es una muy buena decisión (su designación). No es castigo, ni premio, es una responsabilidad. Es un rol importante que tiene que cumplir el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene con todos los países”, afirmó cuando fue nombrado embajador.





Otros nombramientos

Durante el gobierno de Ollanta Humala, la exministra de la Mujer Aída García-Naranjo fue nombrada embajadora de Perú en Uruguay, en enero del 2012, luego de renunciar al cargo tras una moción de censura en su contra que no prosperó.

García-Naranjo fue cuestionada porque en setiembre del 2011, tres niños de Cajamarca murieron por un cuadro de intoxicación tras ingerir alimentos del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), adscrito a su sector. La exministra declaró en aquella fecha que las madres que habían cocinado con utensilios contaminados con insecticidas tenían la responsabilidad en lo ocurrido.

Cuando Fernando Olivera ejercía como titular del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue protagonista de un escándalo por cartas falsas que habría llevado al Vaticano con el objetivo de desprestigiar al ex Cardenal Juan Luis Cipriani.

En julio del 2002, dejó el Ejecutivo y fue nombrado embajador en España, cargo que desempeñó hasta agosto del 2005.

A diferencia de sus antecesores, Walter Albán, exdefensor del Pueblo, dejó el cargo como representante del Perú ante la OEA en noviembre del 2013 para ser titular del Ministerio del Interior (Mininter) durante el gobierno de Ollanta Humala. Había asumido la encargatura diplomática desde diciembre del 2011.

