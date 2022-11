El vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, señaló que es probable que no dialoguen con el Gabinete liderado por Betssy Chávez, luego de que esta enviara invitaciones a los voceros de las bancadas congresales para realizar rondas de diálogo.

“Tengo que consultar con la bancada pero no creo que vayamos a concurrir [a la invitación] viniendo de una persona de la que pretendemos no darle la confianza. Mientras esté Aníbal Torres, que de capitán a pasado a marinero, no puede haber diálogo, si hubiera voluntad tendría que venir al Congreso y no los congresistas ir a su oficina”, manifestó a los medios de prensa desde el Congreso.

LEE MÁS | Betssy Chávez invita a bancadas legislativas a reunirse para dialogar

Las invitaciones cursadas por la presidenta del Consejo de Ministros se dan en la previa de que se produzca su presentación ante el pleno para solicitar el voto de confianza.

En otro momento, dijo que su bancada respaldará la moción de vacancia presentada el día de ayer, martes 29 de noviembre, contra el presidente Pedro Castillo bajo la causal de incapacidad moral permanente.

MIRA AQUÍ | Alejandro Cavero pide a Betssy Chávez información de las condiciones del contrato de Aníbal Torres como asesor

Cabe indicar que, las invitaciones cursadas por Chávez se dieron luego de que descartara que el Gobierno tenga pensado disolver el Congreso y cuando hay una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo ya presentado con 67 votos.