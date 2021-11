Conforme a los criterios de Saber más

En medio del escándalo por la denuncia de presiones para influir en ascensos en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Walter Ayala, designó como secretaria general de su sector a la abogada Elizabeth Antonia Rocha Conde.

En los últimos meses, el ministro Walter Ayala ya había designado a Rocha Conde como secretaria IV y secretaria V del Ministerio de Defensa. Esta vez asume un puesto importante en el sector Defensa, encargo de asistir y asesorar al titular del Mindef en aspectos vinculados a la administración de su cartera.

Antecedentes

Elizabeth Rocha Conde, de 51 años, es abogada por la Universidad Garcilaso de la Vega, según consta en la web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Obtuvo su título de bachiller en Derecho en enero del 2016 y su título de abogada en septiembre del mismo año.

Un comunicado emitido este viernes desde el Ministerio de Defensa señala que, adicionalmente, tiene “estudios en Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” y cuenta con “más de 20 años de experiencia laboral en los sectores público y privado, ejerciendo funciones como abogada, asesora en Ciencias Políticas, planificación de estrategias políticas, asesora empresarial y administrativa, entre otras; con experiencia en generación de herramientas de gestión, elaboración y ejecución de planes de acción y sistema de monitoreo”.

Elizabeth Antonia Rocha Conde, nueva secretaria general del Ministerio de Defensa. Foto: Reniec

Según la Declaración Jurada de Intereses que Rocha Conde presentó este año ante la Contraloría General de la República, la funcionaria trabajó en el Colegio de Abogados de Lima (CAL) entre enero del 2016 y septiembre del 2019. El cargo que consignó fue de coordinadora asistente de las Asociaciones Distritales de Abogados (ADAS).

Extractor de la declaración jurada de intereses de Elizabeth Rocha. Foto: Contraloria

Por otro lado, el acta de una sesión ordinaria de la Junta de Vigilancia del CAL, con fecha del 9 de mayo del 2018, da cuenta de una carta enviada por el secretario general del CAL, en la cual se señala a Elizabeth Rocha Conde como parte del personal contratado de la Dirección de Ética Profesional del CAL.

El actual ministro de Defensa, Walter Ayala, ya era por entonces Director de Ética del CAL, como consta en notas de prensa de la institución, en el plan de trabajo de la Dirección de Ética Profesional de ese año y en su propia declaración jurada de intereses, donde se detalla que asumió ese cargo en enero del 2018. El abogado fue destituido de ese puesto en enero del 2019.

Un acta de la Junta de Vigilancia del CAL señala a Rocha Conde como personal de la Dirección de Ética cuando Ayala era el director.

La misma declaración jurada firmada por Rocha Conde indica que se desempeñó como fiscalizadora de transporte de la Autoridad para Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao entre el 14 de diciembre del 2020 y el 7 de agosto del 2021. En ese periodo, también fue parte del equipo de transferencia del Mindef, al lado de Braulio Grajeda, militante de Perú Libre y ex viceministro de gobernanza del actual gobierno, según consta en documentos del sector.

Elizabeth Rocha Conde estuvo en el equipo de transferencia del Mindef. Fuente: Mindef.

De forma similar a la del hoy ministro Walter Ayala, Rocha Conde no registra actualmente afiliación a Perú Libre o a algún otro partido, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Este portal solo consigna afiliaciones en el pasado a Alianza Para el Progreso entre junio del 2010 y marzo del 2013, y a Acción Popular entre marzo del 2007 y mayo del 2010. Tampoco hay registro de una postulación a algún cargo público.

Rocha no registra actualmente afiliación política en el ROP, donde consigna que antes estuvo afiliada a APP y Acción Popular.

Tres puestos en el Mindef

Entre el 27 de julio y el 2 de agosto de este año, Rocha Conde acudió a tres reuniones con el Viceministerio de Recursos para la Defensa del Mindef, según el registro de visitas a instituciones del Estado. El 3 de agosto, registra una reunión con el ministro Walter Ayala en su despacho, entre la 1:13 de la tarde y las 9:24 de la noche.

De acuerdo con la misma fuente de información, la hoy funcionaria volvió a acudir al Ministerio de Defensa el 9 de agosto, precisamente a la Dirección General de Recursos Humanos. Dos días después, se publicó en el diario oficial El Peruano una resolución firmada por Walter Ayala donde se designa a Rocha Conde como secretaria IV del Ministerio de Defensa, considerado como un cargo de confianza.

Rocha Conde estuvo en este puesto menos de dos meses. El 21 de septiembre, otra resolución en El Peruano firmada por Walter Ayala la designó como Secretaria V del Ministerio de Defensa. Este puesto también es señalado en el documento como un cargo de confianza.

En el portal de Transparencia del Ministerio de Defensa, Rocha figura con una remuneración de 8,000 soles como secretaria V en el listado de personal del mes de septiembre; mientras que en el de octubre, aparece con S/ 10,222.22, por una remuneración de S/ 9 mil más la anotación de ‘renuncia al 20/09/2021/ Pago de vacaciones’.

Remuneraciones de Elizabeth Rocha registradas en el portal de Transparencia del Mindef. Fuente: Mindef

Por otro lado, el día anterior a la publicación de esta última resolución, el 20 de septiembre, Rocha visitó la Casa Militar de Palacio de Gobierno a nombre de Marco Marín Saldaña, entre las 07:48 p.m. y las 8:27 de la noche. Esto según consta en el registro de visitas a Presidencia.

Finalmente, este viernes 12 de noviembre Rocha fue designada en un nuevo puesto por Walter Ayala: secretaria general del Ministerio de Defensa. La resolución apunta que este cargo estaba vacante y que “resulta necesario designar a la profesional que desempeñará el mismo”. Previamente, este cargo había sido ocupado por Pedro Martínez Letona, quien a fines de octubre pasó a ser viceministro de Recursos Para la Defensa.

Puesto clave

La resolución donde se nombra a Rocha para este puesto cita el Decreto Legislativo Nº 1134, el cual aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. Este documento señala que “la Secretaría General asiste y asesora al Ministro de Defensa en aspectos vinculados a la administración del Ministerio de Defensa”.

“Tiene a su cargo las áreas de Asesoría Jurídica, Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo, Telecomunicaciones, Informática y Estadística, Gestión Documentaria, Acceso a la Información Pública, Coordinación Militar, así como la supervisión de la actualización permanente del portal de transparencia del Ministerio de Defensa”, agrega el documento.

En el Manual de Perfiles de Puesto del Ministerio de Defensa se añade que la misión de este puesto es “dirigir, coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de las áreas administrativas correspondientes a asesoría jurídica; prensa, relaciones públicas y protocolo; telecomunicaciones, informática y estadística; gestión documentaria; seguridad y protección; así como al acceso a la información pública y atención al ciudadano, conforme a ley”.

Formato de perfil del puesto de Secretario o Secretaria General

Fuentes cercanas al Mindef explican que este puesto es equivalente al del gerente general de una empresa al manejar asuntos relacionados a la administración, la planificación y el presupuesto del sector; así como -en este caso- la seguridad interna y externa, la integridad y el área legal del sector.

La mismas fuentes comentan que, si bien se trata de un puesto de confianza, es recomendable que la persona que ocupe el cargo tenga experiencia y conocimiento de leyes.

El Cuadro de Puestos de la Entidad del Ministerio de Defensa señala que al puesto de secretario general le corresponde un pago de 25 mil soles al mes. Foto: Mindef

Consultados por este Diario, desde el Ministerio de Defensa indicaron que el puesto es de confianza y no requiere algún título o grado académico en particular. En un comunicado posterior, aseguraron que su nombramiento está conforme a ley y que en “aquellos cargos de nivel de funcionarios, sujetos al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, como es el cargo de Secretario/a del Ministerio de Defensa, no existen requisitos a cumplir para la designación de dicho puesto”.

De acuerdo con el Cuadro de Puestos de la Entidad del Ministerio de Defensa, documento que se puede revisar en la web del sector, al puesto de secretario o secretaria general le corresponde un pago mensual de S/ 25 mil.