Conforme a los criterios de Saber más

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha podido ponerle freno a la producción descontrolada de leyes que caracterizó a anteriores períodos, aunque no pudo hacer lo mismo con la creación de comisiones extraordinarias. La relación con el Poder Ejecutivo sigue siendo áspera, con un trabajo de control político que deja algunos aspectos pendientes importantes.

1. Calidad antes que cantidad

La Mesa Directiva, liderada por María del Carmen Alva (Acción Popular), entendió que no todos los problemas del país se solucionan con leyes. En sus primeros 100 días aprobaron 11 leyes y solo una de estas fue de corte declarativo (referida a la problemática de las ollas comunes). Entre las normas aprobadas está la que permitió cremar los restos de Abimael Guzmán, la que regula la cuestión de confianza y el pago de facturas a las mype en 30 días.

2. Apego al reglamento

La presidencia del Congreso, a diferencia de sus antecesoras, también hizo respetar el reglamento y la agenda se definió en el Consejo Directivo. No se repartió la agenda en la Junta de Portavoces por cuotas según los intereses dispersos de las bancadas. Se logró aprobar una agenda prioritaria y toca ver si se logra cumplir o se desvirtúa en el camino.

3. Comisionitis

El gran problema de estos primeros 100 días fueron las comisiones extraordinarias que se crearon en el pleno. Se trata de comisiones especiales o investigadoras que solo sirven para seguir incrementando la planilla de asesores y que, según un análisis de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, costarían 6 millones de soles al año (solo en personal). Pese a que se aprobó un grupo de trabajo para investigar los primeros 30 días del gobierno de Pedro Castillo, este aún no ha iniciado sus pesquisas.

4. Relación con el Ejecutivo

La relación continúa tirante, ante una bancada oficialista que no sabe tender puentes y un Ejecutivo que tampoco se esfuerza por lograr articular consensos. Hasta la fecha, el Ejecutivo presentó 60 propuestas de ley, pero solo se aprobaron viajes presidenciales y resoluciones legislativas. El Congreso aprobó una ley por insistencia (rechazando las observaciones del Ejecutivo), la segunda más temprana en los últimos 20 años. Además se aprobó la interpelación más temprana en 20 años, a Iber Maraví, a 68 días de iniciado el gobierno.

Bonus track: el presidente Pedro Castillo asistió al Congreso para buscar interceder por su bancada Perú Libre en el reparto de comisiones. No tuvo éxito.

(Foto: Renzo Salazar / GEC)

5. El regreso de los ex

Dado a que no hay reelección, las bancadas decidieron contratar a 25 excongresistas como asesores. Se registran casos de exlegisladores cuestionados como Heriberto Benítez, Karina Beteta, Rosa Bartra, Yonhy Lescano y César Vásquez.

6. Cambios de camiseta

Un nuevo período donde el cambio de bancadas se da sin problemas, pese a la ley antitransfuguismo.

Héctor Valer: renunció a Renovación Popular –antes de asumir funciones– y pasó a Somos Perú.

Norma Yarrow, Diego Bazán, María Lobatón: renunciaron a Renovación Popular y pasaron a Avanza País.

Carlos Zeballos y Pedro Martínez renunciaron a Acción Popular. Este último regresó después de unas semanas.

Bonus track: la bancada oficialista de Perú Libre no ha sufrido renuncias, pero tiene facciones bien marcadas. Esto quedó claro cuando 16 miembros de la facción cerronista votaron en contra de la investidura de la titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

Bonus track: Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga, del Partido Morado, se sumaron a Somos Perú para ser parte de una bancada y obtener beneficios administrativos.

7. Sin análisis costo-beneficio

Pese a que no se vienen aprobando tantas leyes, los congresistas no han parado su ímpetu por presentar sus proyectos. El gran problema es que el 89% de las 442 iniciativas presentadas por legisladores no identifican su costo y el 78% no especifica los actores afectados por su propuesta. Los grupos cuyos proyectos no especifican sus costos son:

Acción Popular: 97% de 95 iniciativas

Perú Libre: 92% de 95 iniciativas

Juntos por el Perú: 89% de 38 iniciativas

Renovación Popular: 89% de 36 iniciativas

Podemos: 88% de 49 iniciativas

8. Antirreformas

Continúa la agenda de los proyectos de ley en contra de la carrera pública magisterial, la reforma universitaria (nueve congresistas de Perú Libre se reunieron con representantes de universidades no licenciadas) y la reforma previsional. Además, se volvieron a realizar cambios a las reglas electorales generando una confusión y se suspendieron las elecciones primarias para el 2022 (aunque con el aval de los entes técnicos electorales).

9. Elecciones tardías

El Congreso solo tomó como prioridad la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero con los mismos errores y vacíos del período pasado. Tanto así que se repiten los mismos candidatos. En el caso del BCR, han iniciado el proceso de elección con el tiempo ya vencido, y en el caso del defensor del Pueblo, no existen novedades.

10. El bono, una vez más

Un total de 21 congresistas de Lima y Callao volvieron a generar polémica por cobrar el bono de instalación cuya finalidad es ayudar al traslado a la capital de los legisladores de regiones. Esta vez los congresistas cuestionados solicitaron el bono por iniciativa propia, pues en períodos anteriores el procedimiento era diferente y recibían el abono de manera automática.

MÁS INFORMACIÓN

11 leyes se aprobaron: una de ellas declarativa y una por insistencia (con una demanda de inconstitucionalidad por resolver).

se aprobaron: una de ellas declarativa y una por insistencia (con una demanda de inconstitucionalidad por resolver). 20 comisiones extraordinarias se crearon: 15 especiales y cinco investigadoras.

VIDEO RECOMENDADO

La fiscal Eneida Aguilar investiga un supuesto ofrecimiento de dinero que habría hecho el abogado Jhon Benites a Eddy Villarroel, conocido como ‘Sacha’, para que este no declarase en pesquisa contra el fundador de Perú Libre y los congresistas Bermejo y Bellido. La cita fue en sauna ubicado en La Victoria.