Ante el impedimento de reelección, algunos excongresistas han logrado ubicarse como asesores de bancada, tal como sucedió en el último período 2020-2021. Hasta el momento, los grupos parlamentarios de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú-Partido Morado son los que han recurrido a sus exparlamentarios y algunos alegan que buscar ser un complemento ante el bajo nivel de experiencia en la nueva representación, pero no faltan los casos polémicos.

Excongresista Último período en el que fue congresista Partido con el cual fue congresista Área del Congreso 2021-2026 donde fue contratado Yohny Lescano 2016-2019 Acción Popular Asesor en el despacho del congresista Carlos Zeballos de Acción Popular Ricardo Burga 2020-2021 Acción Popular Profesional en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria Luis Iberico 2016-2019 Alianza para el Progreso Asesor en la bancada de Alianza para el Progreso Rebeca Cruz 2016-2019 Alianza para el Progreso Asesora en la bancada de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza 2016-2019 Alianza para el Progreso Asesora en la primera vicepresidencia de Lady Camones (APP) César Vásquez 2011-2016 Alianza para el Progreso Asesor en la primera vicepresidencia de Lady Camones (APP) José Luis Risco 2001-2006 Unidad Nacional Asesor del despacho de la congresista Gladys Echaíz (APP) Carmen Lozada 2001-2006 Cambio 90 - Nueva Mayoría Asesora de la bancada Fuerza Popular Diethell Columbus 2020-2021 Fuerza Popular Asesor de la bancada Fuerza Popular Miguel Torres 2016-2019 Fuerza Popular Asesor de la bancada Fuerza Popular Rosa Bartra 2016-2019 Fuerza Popular Asesora del despacho del congresista Luis Cordero de Fuerza Popular Miguel Vivanco 2016-2019 Fuerza Popular Asesor del despacho del congresista Víctor Flores de Fuerza Popular Fabiola Morales 2006-2011 Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) Asesora de la bancada Renovación Popular Carlos Mesía 2020-2021 Fuerza Popular Asesor de la bancada Renovación Popular Guillermo Aliaga 2020-2021 Somos Perú Asesor de la bancada Somos Perú-Partido Morado María Teresa Cabrera 2020-2021 Podemos Jefa de la Oficina de Cooperación Internacional Humberto Morales 2016-2019 Frente Amplio Asesor del despacho del congresista Alex Flores de Perú Libre Omar Chehade 2020-2021 Alianza para el Progreso Asesor del despacho del parlamentario andino Gustavo Pacheco de Renovación Popular Jim Ali Mamani 2020-2021 Unión por el Perú Asesor del despacho del parlamentario andino Juan Carlos Ramírez de Avanza País Heriberto Benítez 2011-2016 Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) Asesor en la segunda vicepresidencia de Enrique Wong (Podemos) Luis Felipe Castillo 2020-2021 Podemos Profesional en la Oficina de Cooperación Internacional

El primer exparlamentario que regresa como asesor lo dio a conocer este Diario. Se trata del exlegislador Yonhy Lescano, quien ingresó como asesor principal en el despacho del vocero de Acción Popular, Carlos Zeballos.

Tanto Zeballos como Lescano provienen de la región de Puno, y vienen realizando acciones conjuntas desde abril cuando asistieron juntos a la Sunedu.

Excandidato presidencial y actual congresista visitando a la Sunedu.

Esta no es la primera vez que Lescano recurre a un cargo de asesor parlamentario. Tras la disolución del Congreso en el 2019, Lescano ingresó como asesor en el período extraordinario 2020-2021 como asesor del despacho parlamentario de Freddy Llaulli (Junín).

“ Ellos quieren que los apoye. Varios me han estado pidiendo que los apoye, insistentemente. Si me piden, con todo gusto ”, refirió Lescano a este Diario cuando se le consultó sobre su nuevo ingreso como asesor en el período 2021-2026.

Lescano fue congresista por 18 años, en los cuales presentó más de 600 proyectos de ley, y el mayor énfasis de su carrera parlamentaria, ratificado ahora en su plan de gobierno, estuvo en el sistema de pensiones.

Ricardo Burga es otro exlegislador acciopopulista contratado como asesor. Pero Burga no ha sido incorporado en un despacho, sino que se ha integrado como “profesional” en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, según figura en la planilla de trabajadores del Congreso. A dicho puesto se accede a través de la Mesa Directiva presidida por la presidenta María del Carmen Alva.

Por partida doble y hasta triple

La bancada de Fuerza Popular tendrá su cuota de exlegisladores por partida doble. Miguel Torres (2016-2019) y Diethell Columbus (2020-2021) serán los asesores principales del nuevo grupo naranja integrado por 24 miembros.

“ La decisión política para convocarnos a ‘Miky’ [Torres] y a mí, además de otros asesores que ven la parte administrativa-técnica , es porque se quiere brindar un soporte adicional a los congresistas que no tienen experiencia parlamentaria, no solo en el tema del reglamento, sino también desde la perspectiva de ayudarlos a que entiendan más rápido la dinámica parlamentaria”, explicó Columbus.

Columbus no solo fue congresista, sino que además ocupó el cargo de vocero titular de Fuerza Popular en el período 2020-2021. Pero él mismo recuerda que antes de llegar al Congreso se desempeñó como asesor parlamentario.

“A diferencia de otros, yo ya he sido asesor del parlamento y asesor de la presidencia del Parlamento Andino. Ahora llego con una ventaja que es una visión política, porque una cosa es asesorar y otra cosa es participar de la dinámica parlamentaria”, indicó Columbus.

Miguel Torres, quien tuvo un papel protagónico durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori, fue legislador en el período disuelto 2016-2019. Durante ese mandato, se desempeñó como presidente de la Comisión de Constitución, específicamente en el período 2016-2017.

Por su parte, el legislador Luis Cordero contrató como asesora a Rosa María Bartra como su asesora principal. Bartra, tras la disolución del Congreso en el 2019, se alejó de las filas fujimoristas y postuló sin éxito en el 2020 con Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular), el partido que lidera Rafael López Aliaga.

Tras las elecciones extraordinarias del 2020, López Aliaga aseguró que “fue un error invitar a Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma porque no medí el antivoto que tenían”.

No es la primera vez que el fujimorismo recurre a sus exparlamentarios como asesores. En el período 2020-2021, el exlegislador y secretario general del partido, Luis Galarreta, fue asesor principal de la bancada.

Además, las exparlamentarias Karina Beteta y Milagros Salazar fueron contratadas como asesoras en las comisiones de Inteligencia y Relaciones Exteriores, respectivamente. Aunque estas dos últimas fueron decisión exclusiva de los presidentes fujimoristas de dichas comisiones y no de la bancada.

Congresista Miguel "Miki" Torres responde mañana a la Fiscalía por caso Limasa

Alianza para el Progreso es otro grupo que tendrá exparlamentarios, pero por partida triple. Marisol Espinoza (2006-2019) y César Vásquez (2016-2019) ingresarán como asesores, pero no de la bancada, sino de la primera vicepresidencia liderada por la legisladora de APP, Lady Camones. Dicha información fue confirmada por el mismo Vásquez.

Vásquez tiene experiencia como asesor. Al igual que Lescano, tras la disolución del período 2016-2019, ingresó como asesor en la bancada de APP. La única diferencia ahora es que no será en la bancada, sino en la vicepresidencia, donde los módulos representan salarios más elevados.

Al respecto, la legisladora Lady Camones, quien autorizó los nombramientos, indicó que “los excongresistas contratados cumplen con el perfil para ser asesores de la primera vicepresidencia” . En tanto, Vásquez afirmó que cumplía con el perfil y tenía “derecho a trabajar”.

Quien también ingresaría como asesor, pero en la bancada sería el expresidente del Congreso, Luis Iberico. Este Diario intentó comunicarse con el vocero del grupo, Eduardo Salhuana, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

César Acuña: Marisol Espinoza acusa a Otoniel Alvarado de aprista

De vicepresidentes a asesores

En Somos Perú, el asesor principal sería Guillermo Aliaga (2020-2021), exvicepresidente del Congreso en la fórmula de Mesa Directiva que lideró Manuel Merino en el 2020. Según explicó Aliaga a este Diario, este lunes debería ratificarse el acuerdo de su nombramiento.

“Estoy tratando de ver para aportar, el manejo del Congreso no tiene un manual que te vaya a decir cómo se presenta un proyecto, la pertinencia, el trámite de una comisión, la solicitudes de priorización. Si no eres acucioso para hacerle seguimiento en alguna de las instancias, y dentro del pleno, tu iniciativa puede no prosperar” , indicó el exvicepresidente.

A finales del 2020, un aspirante a colaborador afirmó que el entonces legislador Guillermo Aliaga se reunió con Walter Ríos para favorecer a su tío Eduardo Aliaga Manassevitz, quien era procesado en el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su conviviente. La Comisión de Ética no aprobó iniciarle investigación por este caso.

El congresista Guillermo Aliaga es representante de Somos Perú. (Foto: Congreso)

Otras fuentes legislativas indicaron que la exlegisladora María Teresa Cabrera (2020-2021) ingresaría como jefa de la Oficina de Cooperación Internacional. Cabrera también fue vicepresidenta del Congreso en la fórmula que lideró Manuel Merino.

Esta es solo una muestra de la lista que de exparlamentarios que se irán sumando como asesores, conforme de vayan conformando los equipos de trabajo en los despachos, bancadas, y sobre todo en las comisiones, donde recién esta semana se definirán las presidencias. Además, hasta la fecha, la Mesa Directiva no transparenta la planilla de contrataciones del Parlamento.

