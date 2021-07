Conforme a los criterios de Saber más

Una vez definida la presidencia, la siguiente gran decisión que debe adoptar el Congreso es la repartición de las presidencias de comisiones. Son 24 grupos de trabajo ordinario que deberán ser repartidos proporcionalmente, y se juegan muchos intereses que previamente han sido discutidos en la ronda de negociaciones para la conformación de las listas para la Mesa Directiva.

Son 24 las comisiones ordinarias que son repartidas de acuerdo a la negociación de las bancadas en la Junta de Portavoces. La definición depende de dos factores claves: el peso de la bancada y sus respectivas alianzas. Es por estos factores que las conversaciones sobre las comisiones van a la par de las negociaciones por la Mesa Directiva. El bloque ganador -en este caso, el liderado por Acción Popular- parte con la ventaja al tener 67 votos, que podrían ser 79 si contamos a Renovación Popular.

Lo primero a tener en cuenta es la distribución de las comisiones según el peso de las bancadas. En este cálculo se han dado modificaciones, debido a que los tres miembros del Partido Morado se sumaron a la bancada de Somos Perú conformando ahora un grupo parlamentario de 8 parlamentarios.

El incremento de miembros en la bancada de Somos Peru le otorga una presidencia de comisión adicional, la que debería ser para alguno de los miembros del Partido Morado. La comisión que gana este grupo, la pierde Fuerza Popular que, antes de la alianza, contaba con 5 presidencias.

Si es que la Junta de Portavoces no decide realizar “interpretaciones” a los cálculos, la distribución de las presidencias de comisiones debería quedar de la siguiente manera. En el cálculo no se tiene en cuenta al legislador no agrupado Héctor Valer.

Bancada Número de miembros Número de presidencias de comisión que les correspondería Peu Libre 37 7 Fuerza Popular 24 4 Acción Popular 16 3 Alianza para el Progreso 15 3 Renovación Popular 12 2 Somos Perú - Partido Morado 8 2 Avanza País 7 1 Podemos 5 1 Juntos por el Perú 5 1

Pugna de intereses

El bloque que conforma la Mesa Directiva -Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Avanza País- avanzó en las conversaciones sobre las comisiones mientras negociaban su fórmula. A este bloque se puede sumar Fuerza Popular que apoyó la elección de la lista encabezada por la ahora presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

A veces ponerse de acuerdo entre el bloque de aliados resulta una tarea con mayor dificultad. Según fuentes consultadas, Avanza País en un inicio mostró interés por la Comisión de Energía y Minas, pero Acción Popular hizo prevalecer su peso numérico, y les ofreció a cambio la Comisión de Trabajo.

Una de las comisiones más codiciadas es la de Fiscalización. En un principio se voceó a Fuerza Popular como titular, pero en los últimos días de negociación para la Mesa Directiva, este grupo fue solicitado por Acción Popular. De esta manera, la bancada de la lampa está interesada en presidir Fiscalización, Vivienda y Energía y Minas.

La segunda fuerza parlamentaria, el fujimorismo, buscaría presidir Salud y Constitución, según las fuentes consultadas. En las bancadas prefieren guardar reserva sobre sus preferencias, como la vocera alterna fujimorista Rosangella Barbarán quien indicó que el tema de comisiones aún será revisado por el bloque naranja.

Los voceros de Acción Popular tampoco contestaron llamadas. Según otras fuentes, algunos voceros sostuvieron una reunión, el martes por la noche, para empezar las negociaciones sobre la distribución de comisiones.

La Comisión de Constitución será la primera gran disputa. Este es un grupo codiciado por Perú Libre, pues constituye un espacio de debate para su propuesta de una asamblea constituyente. La estrategia del otro bloque es dejar que la bancada del lápiz se quede con la Comisión de Presupuesto con tal de dejar libre la titularidad de Constitución. Además, Perú Libre se quedaría con los grupos de Educación y Agraria. El vocero Alex Paredes, antes de la sesión de juramentación, refirió que estaban interesados en otros grupos como Justicia y Trabajo.

Alianza para el Progreso, según las mismas fuentes consultadas, podría quedarse con Justicia, Transportes y Economía. Mientras que Podemos buscará continuar en Defensa del Consumidor, un grupo desde donde José Luna hijo impulsó una serie de leyes sobre pensiones en el período 2020-2021.

Por último se estima que la nueva bancada de Somos Perú-Partido Morado pueda quedarse con Descentralización y Ciencia y Tecnología; Renovación Popular con Defensa Nacional o Inteligencia; y Juntos por el Peú con Mujer o Pueblos Andinos.

Los nombres de los presidentes recién se irán conociendo una vez se defina la repartición de los cupos. En esta negociación se suele poner sobre la mesa otros dos grupos importantes: la Comisión de Ética y la Subcomsión de Acusaciones Constitucionales. Aún nadie ha mostrado interés en alguno de estos grupos.

