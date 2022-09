Poco antes de la hora prevista para el inicio de la sesión plenaria, el Congreso anunció el retiro del pedido de Avanza País para reconsiderar la votación que rechazó la censura del ministro del Interior, Willy Huerta y, en consecuencia, la cancelación de la convocatoria al pleno.

El pasado viernes 23, las bancadas de oposición no alcanzaron los votos para censurar al integrante del Gabinete y presentaron un pedido para volver a discutirlo.

Pleno del Congreso fue cancelado. Aquí las razones de la Oficialía Mayor

Avanza País, el grupo parlamentario que promovió la moción de censura, anunció la presentación de un nuevo pedido para promover la salida de Huerta del Gabinete.

La función fiscalizadora del Parlamento no se suspende durante la semana de representación. Lamentamos que haya sido utilizada por algunas bancadas como excusa para no ejercer control político.



Plantearemos una nueva moción de censura contra el ministro Willy Huerta. pic.twitter.com/cLCs5E9Hql — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) September 28, 2022

Con la reconsideración, presentada por la congresista Adriana Tudela (Avanza País), quienes están a favor de la dimisión del cuestionado ministro esperaban alcanzar al menos 66 adhesiones a favor.

El último martes, cinco bancadas oficialistas (Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático-JP) y Podemos Perú -liderada por José Luna Gálvez- solicitaron al presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), postergar la convocatoria al pleno debido a que se encuentran en semana de representación.

Estos bloques, durante la votación del pasado viernes, se manifestaron en contra de la censura de Huerta. Esto pese a que, en el caso de Podemos Perú, el congresista Enrique Wong había respaldado la presentación de la moción de censura.

🔴#PRONUNCIAMIENTO

Cinco grupos parlamentarios exigen que se respete la Semana de Representación y se postergue la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. Además invocan a una mayor diligencia en la conducción de las sesiones. pic.twitter.com/iP1Mzgr0f0 — Bloque Magisterial de Concertación Nacional (@BloMagisterial) September 27, 2022

Frente a decisiones unilaterales y poco democráticas desde la Mesa Directiva del Congreso, el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario emite el siguiente comunicado. pic.twitter.com/4yrW8q1EtK — Bancada Perú Bicentenario (@bancada_peru) September 26, 2022

Posiciones antes del retiro de la reconsideración

La oposición no contaba con los votos asegurados para que proceda la censura. Somos Perú es el bloque que podría haber inclinado la balanza. Sin embargo, los grupos de oposición también consideraban procurar la presencia de la mayoría de integrantes de sus grupos.

El día en que se votó la moción de censura, varios parlamentarios se ausentaron de la sesión del pleno debido a que se realizaban actividades paralelas en el Congreso. Esto habría afectado el resultado de la votación, según manifestaron la congresista Tudela y Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.

Esta fue la votación de la moción de censura contra Willy Huerta el viernes 23:

Bancada Integrantes A favor En contra Abstención Sin registro de votación* Fuerza Popular 24 22 0 0 2 Perú Libre 16 0 15 0 1 Acción Popular 14 5 3 3 3 Bloque Magisterial 10 0 6 0 4 APP 10 8 0 0 2 Renovación Popular 9 6 0 0 3 Avanza País 9 7 0 0 2 Perú Democrático 6 0 2 0 4 Integridad y Desarrollo 6 4 2 0 0 Podemos Perú 6 1 0 5 0 Somos Perú 5 1 0 0 4 Cambio Democrático-JP 5 0 3 2 0 Perú Bicentenario 5 0 5 0 0 Edward Málaga (No agrupado) 1 1 Carlos Anderson (No agrupado) 1 1 Heidy Suárez (No agrupado) 1 1 Luis Picón (No agrupado) 1 1 Freddy Díaz (Suspendido por 120 días) 1 TOTAL 130 55 38 10 26 *Motivos: licencias, ausencias, dirección de la Mesa Directiva.

El congresista Eduardo Salhuana, vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), dijo a El Comercio que como bloque iban a apoyar la censura y votarían a favor de ella durante la reconsideración. “El problema es que estamos en provincias y a veces no hay señal. Esa creo que será la dificultad”, adelantó. “Como es semana de representación muchos programan salidas fuera de Lima y es complicada la señala”, agregó.

En tanto, el congresista Montoya también había reafirmado que su bancada votaría en favor de la reconsideración y la censura contra Huerta. También comentó que todos los integrantes del bloque iban a participar en la sesión.

El vocero alterno de Somos Perú, José Jerí, comentó que aunque la bancada evaluaba su posición, él estaba a favor de que proceda la salida del ministro Huerta. “Definitivamente el señor ministro no debería continuar, pero aun no hay una posición colegiada. Eso se realizará este noche para tomar una decisión. Considero que hay cuestionamientos y el ministro, pese a algunas buenas iniciativas que tuvo, [tiene] cuestionamientos que distraen la atención”, dijo a El Comercio.

En la anterior votación, solo el congresista Alfredo Azurín registró su voto a favor de la censura. “[Los demás] no han podido participar de la votación. Sin perjuicio de ello, esta vez, evidentemente dentro de lo posible intentaremos conectarnos todos para emitir nuestro voto. [...] lo que podemos evidenciar es que el ánimo de la bancada es de cierta incomodidad por esos cuestionamientos de corte político respecto al ministro sobre algunas acciones. Es uno de los criterios que tomará en cuenta la bancada”, concluyó.

De otro lado, Carlos Zeballos, vocero de Integridad y Desarrollo, adelantó que su voto en contra de la censura del ministro del Interior se mantendría. Él, junto al congresista Carlos Alva, fueron los únicos de su bancada que no se plegaron a esta medida.

“Estoy en contra de la censura. En Puno tenemos inseguridad ciudadana tremenda por falta de liderazgos. No hay trabajo articulado porque estamos cambiando a cada rato de ministros. Quisiera que vengan acá los congresistas que votan a favor o que uno de ellos asuma si son tan capaces”, comentó a este Diario.

El congresista Edwin Martínez, quien junto a otros cinco congresistas de Acción Popular votaron en contra o en abstención, dijo a El Comercio que no cambiaría su posición en rechazo a la salida de Willy Huerta.

Martínez también presentó al presidente del Congreso un oficio para solicitar la reprogramación de la reconsideración. “Cualquier moción de interpelación o de censura ya no la voy a apoyar. Estar censurando e interpelando nos está haciendo ver como que no queremos dejar trabajar al presidente de la República. La gente no lo culpa, sino al Congreso por obstruccionista”, comentó.

Intentamos comunicarnos con congresistas de la bancada de Podemos Perú, pero no recibimos respuesta.

#AlertaLegislativa: Podemos y 5 bancadas de izquierda piden al presidente del Congreso dejar sin efecto el pleno de mañana para la reconsideración de la censura del ministro del Interior. Destacan que dicha reconsideración pudo verse en la misma sesión en la que se presentó. pic.twitter.com/2l4D1gmJQ3 — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) September 27, 2022