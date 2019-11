Yeni Vilcatoma, integrante del Congreso disuelto y candidata para las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020 por Solidaridad Nacional, afirmó que se siente “sorprendida” por los aportes que diversos empresarios realizaron a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2011 y que no fueron reportados en su momento.

“(¿Se encuentra usted sorprendida por estos aportes?) Así es. Saludo la estrategia del fiscal José Domingo Pérez porque ha trabajado una estrategia que ha revelado algo tan igual de grave o más grave todavía que es que se haya recibido financiamiento de todas estas empresas”, dijo en una entrevista a Canal N.

Yeni Vilcatoma dijo que no se siente “decepcionada” por esta información que no tenía antes, pero que estaba “totalmente en contra” de estas actitudes.

“Estoy totalmente en contra de este tipo de proceder. Recibir dinero siendo un líder político, y no solo me refiero a Fuerza Popular, sino todos los partidos, recibir estos montos millonarios y que no se declaren, que no se hagan conocer a la población y además el grado de influencia que puede haber tenido en la aprobación de determinadas normas. Por eso la ciudadanía está rechazando a la clase política”, comentó.

El presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, señaló ante el Ministerio Público que en el 2011 hizo una entrega en efectivo y en varias partidas por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori. En esa misma campaña otros empresarios han señalado haber realizado entregas de dinero a favor de Fuerza 2011 como Vito Rodríguez (Grupo Gloria).

-¿Candidatura presidencial?-

Yeni Vilcatoma admitió que le gustaría ser candidata presidencial por Solidaridad Nacional, agrupación por la que postula ahora al Congreso.

“(¿Quisiera ser candidata presidencial por Solidaridad Nacional?) Por supuesto que sí. No lo he conversado, pero sé que quien quiera ser presidente de la República se lo tiene que ganar [...] Pienso que sí (seguiré en Solidaridad Nacional si no soy elegida)", indicó.

Indicó que se sumó a las filas de SN porque fue invitada por el secretario general de dicha agrupación, Rafael López Aliaga , porque -dijo- le aseguraron que Luis Castañeda Lossio -investigado por el caso Lava Jato- se someterá a las pesquisas fiscales.

Yeni Vilcatoma manifestó, asimismo, que decidió abandonar las filas de Fuerza Popular el día que se disolvió el Congreso tras someter a elección del pleno a dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC).