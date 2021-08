Conforme a los criterios de Saber más

Para muchos peruanos y peruanas el día no empieza si no es con un buen café, preparado en distintas formas. Esto, sumado a la gran diversidad en los tipos de granos que existen en el Perú llevaron a incluir al café normal y orgánico en la lista de Productos Bandera. Así, el Ministerio de Agricultura declaró que cada cuarto viernes de agosto se celebrará el Día del Café Peruano. En Provecho nos unimos a esta fiesta y por eso te presentamos tres recetas que no te puedes perder.

1. Receta de tiramisú

Puedes leer la receta aquí.

Este delicioso postre de origen italiano es más sencillo de preparar de lo que parece. Se trata de un pastel frio que combina capas de queso mascarpone, café y crema chantilly con bizcotelas. En esta receta el café está presente de dos maneras: pasado y en licor de café. Un cierre perfecto para cualquier tipo de comida.

(Foto: Unsplash)

2. Receta de irish coffee

Puedes leer la receta aquí.

Para explorar preparaciones que vayan más allá de los postres y las bebidas más conocidas, incluimos este coctel ideal para el empezar el fin de semana. Con tan solo cuatro ingredientes -whisky, azúcar, crema de leche y café americano- obtendremos una opción perfecta para apaciguar el frío que caracteriza estos días.

(Foto: Unsplash)

3. Receta de postre de café

Puedes leer la receta aquí.

Si eres de los que prefiere cuidar la línea y apostar por recetas con menos calorías, este manjar puede convertirse en tu postre favorito. Además de sencilla, solo necesitarás cinco ingredientes para disfrutarla. Una mezcla entre cheesecake y flan que todos en casa pueden preparar.

Imagen referencial. (Foto: Unsplash)

