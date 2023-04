Al detalle

Dirección: Av. Angamos Oeste 648, Miraflores.

Horario: Lunes y martes de 1 p.m. a 11 p.m. Miércoles de mediodía a medianoche. Jueves de 11 a.m. a medianoche. Viernes y sábado, de 8 a.m. a 2 a.m. Domingo de 8 a.m. a 10 p.m.

Tlfo: 964 692 014.

IG: @paralelorestaurante

Es pet friendly. Estos compañeros de cuatro patas cuentan con su propia carta.