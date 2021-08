Conforme a los criterios de Saber más

Cuando era pequeña y disfrutaba de un rico arroz con mariscos o arroz con pollo, era de las que se quejaba cuando le tocaba un poco de concolón. Claro, ahora sé que bien preparado es una de las cosas más ricas que podemos hacer con el arroz. Precisamente el concolón, conocido también como socarrat en España, es uno de los ítems que se evaluará en la World Paella Day Cup (o Copa del Día Mundial de la Paella). Este evento reúne a chefs y amantes del clásico plato valenciano de todo el mundo y, como la nación arrocera que somos, también contamos con un digno representante. Se trata del chef Alfredo Aramburú, quien conversó con Provecho a propósito de su participación.

Nos recibe temprano en su restaurante Cala, ubicado en la Costa Verde. Los cocineros y todo el personal se encuentran acomodando todo para empezar el día de la mejor manera posible. Así, nos sentamos y conversamos para conocer un poco más sobre este interesante certamen. “En el año 2018 concursamos. En esa oportunidad, se realizaron semifinales en varias partes del mundo. Nosotros, como Grupo Aramburú, resultamos ganadores y obtuvimos el cupo para ir a representar al Perú en Valencia”, comenta.

Este evento se centra en la paella valenciana típica que consiste en arroz bomba, pollo, conejo, vainitas, frejoles y caracol. En ese entonces se presentaron 40 participantes y les dieron 3 horas para completar la preparación, todos con los mismos ingredientes y en las mismas condiciones. “La paella tradicional se hace a leña, que es muy difícil. Tienes que tener mucha experiencia. Lo difícil está en sacar el socarrat sin quemar el arroz”, admite Aramburú.

En esa ocasión quedaron en sexto puesto, obteniendo así una mención honrosa que se celebró. “Fue importantísimo. Los cuatro primeros puestos fueron ganados por españoles, así que imagínate nuestra alegría de participar por primera vez y obtener un buen puesto”, comenta.

UN NUEVO RETO

Ahora la batalla por clasificar al codiciado viaje a Valencia, y demostrar la maestría que tienen con la paella, ha cambiado debido a la pandemia. La etapa actual busca seleccionar a los ocho competidores a través de votaciones vía Internet y, precisamente, en eso está enfocado Alfredo.

Este año hay una fuerte participación latinoamericana con un total de 14 cocineros procedentes de Venezuela, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Perú.

“En este momento el Perú, representado por mi persona, se encuentra en el quinto puesto. Estamos muy cerca del cuarto puesto, así que invitamos a que todos puedan votar por nosotros y así poder demostrar que nosotros, como nación arrocera, tenemos mucho talento en el arte de la paella”, dice el chef.

La votación virtual termina el 15 de agosto, es decir, este domingo. Así que todavía estamos a tiempo como para ayudar a que el Perú brille, como suele hacerlo, en el campo gastronómico.

CELEBRANDO EL ARROZ

“Los peruanos somos arroceros”, afirma sin chistar Aramburú y tiene toda la razón. Arroz con mariscos, arroz con pollo, frejoles con seco y arroz. La lista de platos que forman parte de nuestro menú y que incluyen arroz es interminable. “Me interesó mucho la idea de poder lograr el concolón que es una delicia. Creo que la paella conjuga muchos sabores. No es un arroz que se hace con agua, sino con un fondo o caldo que le da el toque perfecto”, explica.

La paella es una preparación ideal no solo por la textura y el sabor del arroz, sino también porque podemos prepararla a nuestro antojo: con las carnes, verduras y complementos que nosotros queramos. Eso sí, un importante consejo del chef es que no nos dejemos llevar y le pongamos muchas cosas, ya que esto podría afectar la cocción del protagonista. No solo eso, sino que además, puede ser un evento familiar. Imagínese todos alrededor de la paella, esperando que se termine de cocinar y se haga esa capa crocante que tanto se disputa

Datos:

La votación, que se realizará hasta el domingo 15 de agosto, se lleva acabo en la página web del World Paella Day : https://worldpaelladay.org/

: https://worldpaelladay.org/ Para votar por Alfredo Aramburú, puedes hacer click aquí .

La final de este concurso se realizará el 20 de septiembre en Valencia, España.

