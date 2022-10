Damian Ode asume un nuevo reto como empresario y esta vez al lado de su hermana Shadia. Se trata de La Nación, un gastrobar ubicado en el barrio de Salamanca, en Madrid, España, con una propuesta gastronómica cargada de peruanidad por donde se le vea.

En la entrada, una frase que conmueve a cualquier peruano recibe a los comensales. “Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú”. Así empieza la experiencia en el restaurante que se distingue por además tener su propia marca de pisco fabricado en Ica, la tierra de la familia Ode.

Una frase de 'Contigo Perú' recibe a los comensales.

- ¿Cómo nace la idea de dar el salto al extranjero?

Mi hermana Shadia me llamó un día y me dijo que tenía la posibilidad de agarrar un restaurante. Le pregunté de qué se trataba y al día siguiente me dijo que ya lo tenía. Fue un poco bajo presión (risas). Pero también me animó a venir a Madrid porque en Lima tuvimos muchos problemas, el alcalde de Barranco nos clausuró injustamente el Arnold’s hace casi un año y nueve meses y eso hizo que me diera cuenta de que aquí sí te dejan trabajar, tienen otra visión del negocio. Para serte sincero nunca pensé en salir del Perú, pero lo decidimos y aquí estamos.

- ¿Hace cuánto llegó la llamada de Shadia?

Hace un mes y un poquito más. Todo ha sido al toque. Me dijo: “Ya tengo el restaurante, compra los pasajes y vente”. Creo que algunas cosas sí se deben planificar, pero también es bueno que las cosas salgan a veces desde la presión para que sientas que tienes el tiempo justo y creo que la experiencia que ya tenemos en el Perú nos hace hacer las cosas más rápido.

Damian y Shadia Ode comparten el nuevo negocio con el que quieren conquistar Madrid

- ¿Por qué el nombre “La Nación”?

Yo tengo una marca de pisco que se llama La Nación, este nace porque en algún momento sentí que tenía que hacer un pago a la tierra, a mi tierra, Ica, por todo lo que me dio. Decidí darle su pisco. Nos ha ido muy bien. Pero volviendo a la historia del nombre del gastrobar, a estos chicos que están al lado (los señala), les pregunté hace una semana qué nombre le podíamos poner. Sebastián Dasso me sugirió La Nación y aquí estamos, poniendo la primera piedra o el primer pisco. Automáticamente, hicimos los cambios. Me traje una de las fotos más preciadas que tengo que es con don Óscar Avilés, el ‘Zambo’ Cavero y Lucila Campos, también un cajón de la peña Del Carajo y para completar el ambiente, hemos puesto esta frase de Contigo Perú que nos llega al alma. Los piscos La Nación también vinieron en nuestras maletas, fueron cuatro y llegaron como si fueran huacos, y así hemos empezado.

El pisco 'La Nación' se distribuye en todos los restaurantes de Damian Ode.

- ¿Qué le espera a “La Nación” en España?

En el mismo Madrid, un amigo me ha hablado de traer las hamburguesas de Arnold’s, así que ya hay una primera opción. Además, me han escrito otras personas desde otras ciudades de España, pero eso sí, con calma. Ya estoy acá y va a ser más fácil. Pero ahora estamos concentrados en el gastrobar, todos metemos la mano para que esto camine. Sin duda, hemos hecho una buena elección, la experiencia nos ayuda a resolver los problemas más rápido. Tenemos un contrato por ocho años, así que se vienen muchos años en Madrid y con mucho cariño. La Nación es una embajada del Perú en Madrid.

Damian Ode no ha dudado en empacar sus tesoros más valiosos: la fotografía al lado de Lucila Campos, Oscar Avilés y el Zambo Cavero y un cajón de la peña 'Del Carajo'.

- ¿Cómo ha recibido la comunidad peruana el gastrobar?

El local está lleno, tenemos muchos extranjeros también. Es que esta zona es muy bonita, es una combinación de San Isidro y Barranco, hay que decir que al frente del restaurante en algún momento vivió Quino (dibujante argentino y autor de “Mafalda”).

- ¿Cómo definirías la propuesta gastronómica?

Tenemos una variedad de platos peruanos como el infaltable ceviche, lomo saltado, causa, yuquitas fritas y tequeño. Cabe decir que todo aquí es peruano, las cocineras son peruanas, los camareros son peruanos, los insumos son peruanos. También, tenemos Inca Kola, Cusqueña, Pilsen y Cristal.

- Y en el Perú, ¿qué pasó con la peña Del Carajo?

Estamos por cerrarla, la mala gestión pública nos orilló a tomar esa decisión, pero estamos viendo la opción de abrir en otros países. De igual forma tenemos nuevos proyectos, ahora vuelvo al Perú porque vuelve Arnold’s pero en otro formato: Arnold’s Tren. Es un vagón de tren que está ubicado en el parque de La Amistad, pronto tendremos más noticias sobre la inauguración.

Dato A dónde ir La Nación gastrobar está ubicada en Don Ramón de La Cruz 48, Madrid. El horario de atención es de martes a sábado de 12:00 p.m. a 12:00 a.m y los domingos de 12:00 pm a 6:00 pm. El costo de los platos va desde 10.50 euros hasta los 65 euros.

VIDEO RECOMENDADO En sus recorridos por el país las populares youtubers han conocido diversos locales en donde se come rico y barato.