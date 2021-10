Conforme a los criterios de Saber más

En estos momentos, el chef Juan Chipoco, dueño del grupo de restaurantes CVI.CHE 105, es el mayor referente de la gastronomía peruana al sur de la Florida y los Estados Unidos. En 18 meses y tras atravesar una terrible crisis consecuencia de la pandemia, Chipoco ha logrado abrir 4 restaurantes en posiciones estratégicas para el mercado gastronómico de Miami como son los centros comerciales, ahí se encuentran CVI.CHE 105 en Dadeland Mall y Pollos & Jarras Aventura Mall, además están Pollos & Jarras South Beach-Lincoln Road y la reapertura de su primer local CVI.CHE 105 Downtown Miami mucho más grande e imponente que el original.

CVI.CHE 105, Pollos y Jarras, Yuca 105 e INTI.MO lograron conquistar la ciudad del sol por el paladar, un triunfo que se evidencia en las colas que se generan en la entrada de los restaurantes y por los múltiples reconocimientos que viene recibiendo Juan Chipoco y su sabroso imperio. Y su éxito no escapa de los ojos del mundo. Recientemente la revista Forbes México le dedicó un reportaje situando a su restaurante CVI.CHE 105 como “el destino de comida peruana más importante en Estados Unidos” y posiciona a su cadena de restaurantes como la más exitosa de Miami. Del mismo modo, la plataforma global de reputación hospitalaria, TripAdvisor, lo reconoció con los Travellers Choice 2021 y se mantiene en los primeros puestos de su ranking de mejores restaurantes en Miami de una selección de más de dos mil.

Juan Chipoco en Los Hamptons con el premio PTWE Bicentennial Chef Leadership Award of Excellence 2021. (Instagram Juan Chipoco)

Pero, además del reconocimiento mediático y popular, recientemente la organización Perú To The World Expo celebró sus 10 años de trabajo impulsando a los chefs y la gastronomía peruana en Estados Unidos con la condecoración a Juan Chipoco con el PTWE Bicentennial Chef Leadership Award of Excellence 2021 en Los Hamptons, un importante reconocimiento para los chefs peruanos que viven y hacen negocio en Estados Unidos.

Reconocimiento a la trayectoria

“Recibir un premio que venga de nuestro país y del gobierno peruano en Estados Unidos es increíble, me llenó de orgullo porque es el reconocimiento al trabajo que uno realiza todos los días 24/7. Es muy bonito, pero lo más importante para mí fue el cariño de la gente al llegar a Los Hamptons con mis hijos, gente que no me conocía y había ido desde Connecticut, Virginia, Washington, gente trabajadora peruana y no peruanos que sabían mi trayectoria. Creo que ha sido el momento más importante de mi vida”, nos dice desde Miami vía telefónica Juan Chipoco. Nos comenta que estos últimos meses han sido de arduo trabajo y de toma de decisiones difíciles, especialmente durante la pandemia. “Fue un momento en el que tuve que recapitular todo y ponerlo en blanco y negro para comenzar a tomar decisiones. Fue muy duro porque en Miami nuestra operación es de mil empleados, cuando vino la pandemia se trató de elegir si seguir viviendo o simplemente cerrar”. Y Chipoco decidió continuar. Ahora, los resultados de esta decisión se pueden ver en sus nuevos proyectos que no terminan pues planea abrir 3 restaurantes más en 2022. Además, Chipoco nos adelanta que están apunto de entrar al rubro de los cruceros: “Vienen grandes cosas”, señala con entusiasmo.

Según la revista Forbes México CVI.CHE 105 es “el destino de comida peruana más importante en Estados Unidos” y posiciona a su cadena de restaurantes como la más exitosa de Miami. (Foto: Grupo CVI.CHE 105)

“Juan Chipoco es un éxito, es un rockstar, una celebridad tremenda, alcanzó niveles de restaurantes muy altos y tiene una cadena exitosa de restaurantes. Todo lo que él pone brilla, sus locales siempre están repletos”, nos dice desde Nueva Jersey Melvi Dávila, presidenta y CEO de la organización Perú To The World Expo, institución encargada de difundir las delicias de la gastronomía peruana en los Estados Unidos. Perú To The World Expo nació hace 10 años y desde aquel momento no ha parado de promover los superalimentos peruanos como el ají amarillo o la quinua, los restaurantes y sus embajadores como son los talentosos chefs peruanos en EE. UU. Además, tienen la intención que se reconozcan los insumos peruanos por las empresas extranjeras y no solo peruanas.

Pollos y Jarras (Foto: Grupo CVI.CHE 105)

Precisamente, Juan Chipoco recibió ese año el máximo galardón, el PTWE Bicentennial Chef Leadership Award of Excellence 2021 como un reconocimiento a toda una trayectoria con tanto triunfos como caídas y aprendizajes. Juan Chipoco llegó a Miami a los 19 años solo con una visa de turista, sin tener contactos ni un trabajo seguro. Su vida fue la de un inmigrante que empezó de cero y con perseverancia (y muchos sueños por cumplir) logró consolidar una empresa peruana en el extranjero y, lo más importante para él, la satisfacción personal y emocional.

INTI. MO (Foto: Grupo CVI.CHE 105)

“Mi primer negocio fue en 2006, fue un traspaso de un restaurante cubano en donde puse todos mis ahorros. Comencé a vender comida cubana porque tenía conocimientos, pero dependía mucho de sí abrían las oficinas de lunes a viernes, los fines de semana no había nadie. No podía pagar todos los gastos. Durante dos años de supervivencia y caos el dueño me dijo que me vaya si no podía pagar el alquiler, pero no podía hacerlo porque estaba toda mi inversión”, recuerda Chipoco de su primer restaurante. Fue entonces que decidió viajar a Lima mientras remodelaban el local para aprender las técnicas, entender los sabores y profundizar en los insumos peruanos. “Era un momento en que no tenía nada que perder, no me podía ir peor. Recuerdo que abrí CVI.CHE 105 en septiembre de 2008 con carencias, con música, comida sin que la gente sepa lo que estaba pasando. Desde ahí sentí que mi vida cambió de la noche a la mañana”. Al tercer mes las colas se formaban afuera del restaurante y recibía a celebridades que siguen acudiendo a sus otros restaurantes como Shakira, Maluma, Ricky Martin, Fer de Maná, Eva Longoria, Nicky Jam y muchos más.

Este 2021, Perú To The World Expo celebró 10 años de creación en los lujosos jardines del hotel “The Baker House 1650″ en East Hampton, Nueva York, con invitados de todas las nacionalidades, con pisco y un espectáculo culinario y el apoyo de Goya Foods, INCA’s Food, Ameridream, Exclusive Insurance. El diploma lo entrega el senado de Estados Unidos.

Melvi Dávila, Juan Chipoco y Antonella Bertello en la premiación en Los Hamptons. (Foto: Perú to the World Expo)

Sobre la situación de los restaurantes peruanos en Estados Unidos postpandemia, Melvi Dávila, nos comenta que es alentadora: “Si tengo que dar una apreciación de la foto ahorita están en un ‘boom’. Cayeron por la crisis, pero el chef peruano tiene una capacidad de adaptación increíble, el espíritu guerrero lo aventaja, reacomodaron su menú de inmediato parecido al ‘fast food’, sobrevivieron la pandemia con el famosos pickup”. Para el chef Roger Arakaki, parte de la comitiva de Perú To The World Expo y, actualmente viene realizando de eventos gastronómicos en EE. UU con algunos de sus exalumnos, esta reactivación exitosa se debe mucho a que en EE. UU. los restaurantes “no cerraron nunca, tenían el delivery que siempre ha funcionado. Nosotros hemos aprendido con la pandemia muchas cosas buenas como el delivery. En EE. UU. noté una reactivación más interesante que en Lima”, afirma.

CVI.CHE 105 fue seleccionado por los lectores del Miami New Times como Best Ceviche en Miami por octava vez en los últimos doce años. Así mismo, INTI.MO fue reconocido por la editorial del Miami New Times como Best Peruvian Restaurant en Miami, primer galardón en tan solo 1 año y medio de operación.

