“Yo creo que lo más importante, fuera de los detalles más técnicos, es ese formato tan cálido y amigable que tiene”, dice Hernán -o Nachi- Benza cuando le preguntamos sobre el por qué del amor a las hamburguesas. Así como el, millones de personas en el mundo disfrutan de este bocado que brilla por su versatilidad. Precisamente, para celebrar a esta preparación Nachi y su equipo decidieron realizar una nueva edición del BurgerFest, un evento de gran magnitud donde los asistentes podrán disfrutar de 40 tipos de hamburguesas preparadas por 20 marcas distintas, todas a un mismo precio.

Desde hace casi cinco años y medio Benza viene trabajando FILO, una marca que busca crear espacios gastronómicos de nicho donde se celebren diversos platos o preparaciones que se han ganado el cariño de los comensales. Así, han realizado más de 30 festivales con icónicos protagonistas como el ceviche, la parrillada, el chocolate y la buena dupla que hacen los sánguches con las cervezas.

“Cuando comenzó FILO lo primero que aprendí fue aquello que no tenía que hacer en base a experiencias de otros festivales. Yo no quería que sea una cosa gigante e incontrolable donde no se pueda atender bien al público. Además, el centrarnos en algo en específico nos permite ser super conceptuales en todo sentido. Si voy a hacer un festival de ceviche, trataré de que sea en la playa, que hayan cocteles o cervezas que vayan bien y que se la música sea acorde”, explica el fundador.

Innovación frente a los retos

Durante pandemia, como la mayoría de marcas ligadas a este rubro, tuvieron que reinventarse para poder sacar adelante muchas ideas que tenían y ayudar a otros restaurantes o emprendimientos que necesitaran la exposición. Por eso, crearon un formato único donde el festival llegaba a la puerta de tu casa.

“Al principio fue raro, pero terminó teniendo gran acogida. La idea era elegir un box con, por ejemplo, cuatro hamburguesas y a tu casa te llegaban todos los ingredientes como para armarlas. Fue súper chévere porque, además de las mismas hamburguesas cada marca tuvo la oportunidad de idear qué iban a mandar como complemento”, recuerda Nachi.

Afortunadamente, los tiempos donde todo contacto tenía que ser desde lo digital parecen haber llegado a su fin y ahora apuestan por reencontrarse con el público limeño para celebrar a las hamburguesas. “En pandemia pudimos realizar eventos presenciales en Asia y Pachacamac y fue muy chévere, pero en ese tiempo las medidas de seguridad eran mucho mas estrictas. Ahora, como el evento se realiza en un espacio al aire libre, vamos a poder compartir con más tranquilidad, pero siempre siguiendo los protocolos”, recalca el creador de este festival.

Oda a la hamburguesa

Como ya habíamos comentado, el festival, que se realizará este sábado 28, reunirá a 20 marcas con una oferta de 40 tipos de hamburguesas para disfrutar, con el beneficio que todas las opciones tendrán un mismo costo. “Puedes encontrarte con un restaurante con hamburguesas desde 50 soles al costado de un emprendimiento más reciente o con food trucks y ahí todos son iguales”, explica.

Pero, como asegura Nachi, BurgerFest más que una oportunidad de comer esta preparación, es una experiencia completa. Por eso, apuestan por crear un espacio lúdico, divertido y fresco para pasar el día. Contarán con diversas activaciones y dinámicas entretenidas, se realizarán conciertos de bandas como Juan Gris, 6 voltios y Tourista, y habrán dos concursos. El primero es para elegir a la hamburguesa del día, donde los comensales podrán votar por su favorita desde la web, y, el segundo, será un concurso de comelones, donde los más avezados demostrarán cuánto pueden comer.

Consejos para preparar una buena hamburguesa en casa

Nachi decidió compartir parte de sus conocimientos y nos cuenta qué podemos hacer para disfrutar de las hamburguesas más deliciosas y suculentas en casa.

“Para que una hamburguesa se sienta más elevada hay que buscar un pan de buena calidad. Actualmente existen muchas panaderías (nuevas y clásicas) que preparan un pan de hamburguesa de gran sabor y muy rico”.

“En cuanto a la carne no te voy a decir que es lo más importante porque para mí no lo es. Lógicamente la carne más rica es más cara, pero no todos la podemos comprar. Así que hay que usar una carne molida del mismo día, lo más fresca posible. Además, una buena sazonada con sal y pimienta es importante, pero se debe hacer cuando la hamburguesa esté en la plancha o sartén. No recomiendo mezclarlos previamente porque la sal puede deshidratar un poco la carne”.

“Para mí lo básico en una hamburguesa es que tenga lechuga, tomate, cebolla y queso. El queso es fundamental y siento que sigue siendo algo fácil de incluir porque es algo que se puede conseguir. En lo más simple está lo más rico”.

“Recomiendo que acompañen la hamburguesa con una salsa especial, que es a base de tres medidas de mayonesa, dos de kétchup y una de mostaza. Si mezclas eso y pones un poco en el pan, todo cambia, sale muy rico”.

