Conforme a los criterios de Saber más

Halloween es una de las celebraciones favoritas de grandes y chicos. Es la excusa perfecta para dejar volar nuestra imaginación y disfrazarnos de nuestro personaje favorito, y por su puesto de comer dulces como cuando éramos niños. En la actualidad, ya no solo se piden dulces con calabazas sino que se ha vuelto casi una tradición compartir un postre con esta temática y disfrutar del momento con la familia o amigos. En esta guía te traemos todas las opciones de postres veganos que existen en el mercado.

Nos reafirmamos en que los mejores postres veganos son de emprendimientos, y como a veces estos son difíciles de encontrar, te traemos una lista que no debes dejar de probar. Todos hacen delivery, algunos reciben pedidos hasta el 29 y otros hasta el 30 por la tarde, así que no pierdas más tiempo y vamos al dulce.

Empezamos:

The Juicebox Lima

Valentina, fundadora de The Juicebox Lima, explicó que para ella los postres veganos “son igual de deliciosos pero son hechos conscientemente sin causarle daño a animales”. “No hay razón para no elegirlos”, dijo.

Para ella más que buscar sustitutos, “lo importante es entender bien cómo funciona la repostería vegana”. “Cuál es la función de cada ingrediente, y no ir con la mentalidad de simplemente sustituir productos animales con opciones veganas”, añadió.

Sobre los postres que tendrá por Halloween, este año tienen novedades. Valentina explicó que no le gusta repetir y que aunque el “testing” les toma mucho tiempo y algún que otro dolor de cabeza, han sacado una nueva producción de donuts con esta temática.

“Siempre buscamos inspiración en instagram y vemos qué cosas podemos aplicar a las donuts. Para Jack, creamos el perfil del sabor antes de decidir en un spooky look. Teníamos las opciones de fantasma y murciélago como decoración, pero después de probarlas, decidimos que lo mejor sería ir con la calabaza (ya tenemos al fantasma del Ghostbusters y pensamos que las alas del murciélago eran un poco delicadas para la versión mini). La Ghostbuster fue idea de mi compañero. Probamos con varios cortadores de distintas figuras, pero los detalles no salían bien y no nos gustaba el look final. Intentamos entonces pensar en formas de minimizar los detalles al cortar la masa, y se le ocurrió cortar una colita y decorarlo como fantasma. Me pareció demasiado divertido y creativo, se vé super simple pero fue algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido”, agregó.

Para pedidos escribir a la cuenta de Instagram @juiceboxlima

The Juicebox Lima es una marca vegana especializada en donuts. (Foto: cortesía)

The Juicebox Lima es una marca vegana especializada en donuts. (Foto: cortesía)

Tori Vegan Food

Este emprendimiento vegano explicó que para ellos “los postres plant based pueden ser el punto de partida de muchos curiosos no veganos que aún tienen algún prejuicio frente a la comida vegana”. “Nadie puede resistirse a unos buenos postres y más si se ven estéticamente bonitos”, añadieron.

“Tratamos de hacer los postres lo más idénticos posibles tanto en presentación, textura y sabor (a los tradicionales). Queremos que las personas no veganas sientan curiosidad por nuestros postres y se animen a probarlos”, contaron.

Sobre los productos que tendrán para Halloween indicaron que ellos poden en práctica las ideas locas de sus comensales. “Si desean cierta temática o modelo, buscamos referencias y tratamos de dar con el punto que solicita el cliente. En cuanto a diseños propios nos inclinamos mucho por el topic kawaii y cute”, explicaron.

“Pueden disfrutar de las fiestas de Halloween, cumpleaños o cualquier festividad sin dañar a seres terceros en este caso los animales no humanos, la comida siempre es un punto de reunión y que mejor que compartir un plato sabiendo que tu decisión pudo salvar una vida”, concluyeron.

Para pedidos puedes escribir al Instagram @toriveganfood

Tori Vegan Food ha sacado postres veganos a pedido según lo que sus clientes quieran. (Foto: Cortesía)

Tori Vegan Food ha sacado postres veganos a pedido según lo que sus clientes quieran. (Foto: Cortesía)

Organicland

Mónica Hidalgo para Halloween ha preparado postres veganos y ahora cuenta con una línea plant based (que a diferencia de la vegana es más saludable porque no tiene azúcar ni harinas refinadas). En su línea vegana ha dejado volar su imaginación y nos deleita con una torta muy tenebrosa. En la línea plant based, ha sacado una trufas que son aptas para diabéticos.

“Los productos empaquetados ya han pasado por tantos procesos que no tienen punto de comparación con un brownie o muffin hecho en casa. Estos están hechos con productos e ingredientes frescos, y además sabemos cuánto de endulzante estamos usando. Podemos usar cashews en lugar de margarina y azúcar para hacer las decoraciones. Podemos hacer cambios más saludables”, añadió la experta en pastelería vegana.

Para pedimos escribir al Instagram: @organiclandperu

Postres de Organiland por Halloween. (Foto: cortesía)

Postres de Organiland por Halloween. (Foto: cortesía)

Quncha Misky Postres

Este emprendimiento está hecho por una joven de 17 años llamada Adiana Fernanda Huarcaya. Ella reveló que empezó desde muy chiquita a preparar postres. Quncha Misky Postres nació como un proyecto del colegio, y ya tiene un año.

La joven estudiante indicó que ella es vegana desde los 12 años y que en estos años ha ido aprendiendo cómo preparar postres que sean ricos y que no contengan ningún insumo de origen animal.

“Todos los postres son completamente veganos. Todo lo hago desde cero. Por ejemplo, el chocolate blanco (que no existe en el mercado en su versión vegana). Lo hago yo con grasa de cacao y leche soya”, añadió.

En este Halloween ha preparado galletas de está temática, que contienen tintes vegetales y naturales. Además, de unos rollitos de masa de hojaldre y unas empanadas darks.

Para pedidos escribir al Instagram y Facebook @qunchamisky o al teléfono 915 036 750.

Quncha Misky Postres para este Halloween ha sacado tanto postres como bocaditos salados con temática del horror. (Foto: Cortesía)

Quncha Misky Postres para este Halloween ha sacado tanto postres como bocaditos salados con temática del horror. (Foto: Cortesía)

Luna de Loto

Ivalú Visani Martínez disfruta mucho de preparar tortas para Halloween, pero según explicó sus clientes le piden preparar tortas góticas o darks todo el año. Es algo ya muy característico de su emprendimiento.

“Toda la vida me ha gustado la película de terror y lo gore. Me ha gustado lo oscuro y misteriosos así que en mis tortas eso se ve reflejados. Las tortas darks las piden todo el año. Me piden tortas negras y disfruto mucho hacerlas”, añadió.

Aunque parezca increíble Ivalú Visani Martínez no estudió pastelería, pero para ella este emprendimiento es “un proyecto pastelero y al mismo tiempo artístico”.

Para pedimos escribir al Instagram: @lunadelotopasteleria

Luna de Loto es una pastelería vegana especializada en tortas temáticas. Tiene una amplia gama de tortas y postres con temática gótica y dark. (Foto: Cortesía)

Luna de Loto es una pastelería vegana especializada en tortas temáticas. Tiene una amplia gama de tortas y postres con temática gótica y dark. (Foto: Cortesía)

Momo Pastelería

Olga Maritza Salazar Coronel, dueña del emprendimiento Momo Pastelería, indicó que al terminar sus estudios de pastelería, inició un emprendimiento con postres tradicionales, pero que al volverse vegana empezó a cambiar las recetas a veganas “sin nada que envidiar a las anteriores”.

“Con estos postres veganos obtienes una deliciosa experiencia sin ingredientes de origen animal que es el punto de mi emprendimiento, postres elaborados con insumos vegetales por el respeto a la vida de los animales”, añadió.

Para pedidos escribir a la cuenta de Instagram @momopasteleria.pe

Momo tiene postres veganos y tradicionales. (Foto: Cortesía)

Momo ha sacado postres temáticos por Halloween. (Foto: Cortesía)

Ekosana

Betsy Barzola está segura que al consumir un postre vegano uno disfruta lo delicioso que es, y al mismo tiempo ayudar a que haya menos sufrimiento animal. “Además, ayudas al planeta y mejoras tu salud; lo que no sucede con los postres tradicionales que utilizan insumos de origen animal”, añadió.

Para ese Halloween, indicó que ha tomado como referencia series y películas apta para niños. “Además tengo niños en mi familia que ya crecieron y quieren celebrar Halloween, es por eso que este año he buscado la forma de que tengan un día divertido y compartirlo con todos los que deseen disfrutar sus postres favoritos con la temática alusiva a la fecha”, agregó.

Entre los insumos que ella utiliza encontramos: harina integral, panela, stevia, cacao y chocolate orgánico, nuez de cajú, leche vegetal, etc. No usa colorantes artificiales para su decoración, ni azúcar refinada.

¿Hasta cuando se puede hacer pedido para el 31 de octubre?

Para realizar pedidos escribir a la cuenta de Instagram @ekosana.postresveganos

Ekosana tienes postres veganos y saludables. (Foto: Cortesía)

Ekosana no usa colorantes artificiales para sus preparaciones. (Foto: Cortesía)

SCHOCOLADE

Para este emprendimiento es importante saber que al comer un postre vegano, libres de insumos animales, nos permite “disfrutar de algo delicioso sin lastimar a ningún ser sintiente”.

En SCHOCOLADE se prepara tortas y postres veganos variados, pero a la vez personalizados para cada cliente y por Halloween han sacado cupcakes y un brownie pecaminoso super fudgy.

“Para poder crearlos nos inspiramos en lo que significa esta temporada que esta relacionado con brujas, fantasmas, máscaras, etc, además de los colores que prevalecen en este mes que son el naranja y negro”, indicó.

Para pedidos escribir a la cuenta @pasteleria_schocolade

Schocolade ha sacado postres con temática de Halloween. (Foto: Cortesía)

Schocolade es una pastelería vegana. (Foto: Cortesía)

Frenchie’s

Alice Multinu explica que en el caso de Frenchie’s, sus postres no solo son veganos sino que también son saludables. “No usamos ningún insumo refinado y nuestros ingredientes son orgánicos y mayormente de pequeños productores artesanales”, añadió.

Para Halloween, explicó que decidió no crear un modelo nuevo sino adaptar los clásicos Frenchie’s en su versión Spooky. “Los mini Briochie’s en forma de calabaza, los vi el año pasado en la página de una repostera francesa vegana, pero recién este año me anime a practicar el armado para obtener este resultado”, agregó.

Pueden encontrar los postres edición Halloween en Mappu, una Tienda de productos saludables en Lince. Y en su punto de venta CocoMarket, en el CC Real Plaza Salaverry. Además, para pedidos puedes escribir a la cuenta de Instagram @frenchies.postresveganos

Los postres veganos de Frenchie’s están hechos con insumos orgánicos. (Foto: Cortesía)

Los postres de Frenchie’s son nutritivos y saludables. (Foto: Cortesía)

The Plant Based Factory

Este restaurante vegano acaba de estrenar nuevo espacio físico en Miraflores. Y una forma de celebrarlo es con sus postres veganos con temática de Halloween. Nathy López, co-fundadora y maestra pastelera, explicó que “además de contribuir a reducir al impacto animal, estos postres son sostenibles con el planeta y pueden ser más saludables”.

En cuanto a Halloween, tienen personajes “que con un poco de imaginación pueden recrearse de forma comestible y divertida”.

Además, de los brownies y galletas con temática Halloween, tendrán desde el sábado 30/10 hasta el lunes 01/11 un festival de comida, en donde presentarán sándwiches con temática de Halloween y sorpresas a quienes se animen a visitarnos disfrazados.

Visítalos en: Av. La Paz 678, Miraflores o escríbeles a la cuenta de Instagram @theplantbasedfactory

The Plant Based Factory acaba de abrir un nuevo local en Miraflores. (Foto: Cortesía)

The Plant Based Factory tendrá postres con temática de Halloween. (Foto: Cortesía)

Las recetas de Mama Yoyi

En Las Recetas de Mamá Yoyi, desde hace más de 40 años se realizan postres tradicionales, pero que debido a que un familiar suyo optó hace unos años por cambiar su alimentación a vegana, y pensando en que ella siga deleitándose con los postres familiares que tanto le gustan, empezaron a hacer todos los postres tradicionales de la carta también en opción apto para veganos.

Según explicaron, el sabor de los postres veganos es muy similar a los tradicionales. “Ambos son muy ricos y en nuestra carta el precio es el mismo que el tradicional. La diferencia se encuentra en que los postres veganos son elaborados exclusivamente con insumos de origen vegetal sin perder el delicioso sabor tradicional que conocemos. Nos parece muy importante incluir a las personas que llevan una alimentación basada en plantas, sin elevar el precio de los productos”, indicaron.

Para Halloween, han sacado opciones decoradas con esta temática. “Somos una familia numerosa, muy unida, ahora conformada por cuatro hermanas con muchos sobrinos a quienes desde muy pequeños les hemos organizado fiestas de Halloween con sus amigos y decorábamos también los dulces con fantasmas, calabazas, arañas y todo lo relacionado al tema, y ahora queremos brindarle a nuestros clientes toda esa decoración aprendida con los años”, contaron.

Para pedidos puedes escribir a la cuenta de Instagram @mamayoyi_peru

Las recetas de Mama Yoyi ha sacado alfajores con temática de Halloween. Son veganos y están hechos con manjar de soya. (Foto: Cortesía)

Las recetas de Mama Yoyi tiene años preparando postres. Hace poco, gracias a que un familiar cercano se volvió vegana, decidieron sacar una línea vegana. (Foto: Cortesía)

La familia Groen

La Familia de Groen es uno de los negocios veganos más longevos en Lima. Inició en el 2015. Este negocio familiar está liderado por Chiara Brandon y su mamá Jet Brandon. Chiara estudio en Holanda cocina y pastelería no vegana, mientras que Jet estudió en Lima cocina.

Jet Brandon explicó que lo que ellas buscan es “romper con lo tradicional, e ir más allá de lo típico y convencional”. “Que sea un producto bien hecho, y que lo vegano no es solo una moda sino es todo un mundo lleno de amor por la tierra, por todos los seres vivos, sin distinción, todos somos uno. Y para estas fechas lo celebramos con ese espíritu de la infancia”, indicó.

En cuanto a los insumos que utilizan, explicó que tienen una amplia gama de ingredientes: harinas integrales, harina de trigo, harina de arroz, harina de Almendra, miel de chancaca, miel de cabuya, frutas de estación, agar agar, carbón activado, coco, isolmalt, verduras, vainilla, cacao, aceite de soya, soya, diferentes nueces, frutos secos, sal de maras, stevia y garbanzo.

Para pedimos escribir al Instagram: @lafamiliagroen

La Familia Groen tiene postres veganos y por Halloween tienen opciones temáticas. (Foto: cortesía)

La Familia Groen es uno de los negocios veganos más antiguos en Lima. (Foto: cortesía)

Living Bites

Vanessa Mirabal ha logrado plasmar su creatividad en sus postres. “Un postre nos llena de felicidad, y la diferencia son los ingredientes, la tranquilidad de no hacerle daño a los animales hace que siempre un postre vegano sea la opción, pequeños cambios hacen la diferencia”, contó.

“En los clásicos de la temporada, tomamos todas las oportunidades para hacer bites creativos y Halloween no podía faltar, realizamos nuestras galletas de vainilla con mantequilla de maní y decoradas con las mejores caras de las calabazas dibujadas en chocolate bitter, y nuestro clásico cookie B viene con trozos de chocolate innato 70% cacao , decorado con grageas de colores y ojitos”, agregó.

Para realizar pedidos puedes escribir a la cuenta de Instagram @livingbites .Además, si estás por Miraflores puedes disfrutar de nuestros bites exclusivos en el nuevo local de @ThePlantBasedFactory.

Living Bites ha sacado postres especialmente para esta temporada de Halloween. (Foto: cortesía)

Living Bites también venderá postres en el restaurante vegano The Plant Based Factory. (Foto: cortesía)

TE PUEDE INTERESAR: