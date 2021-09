Conforme a los criterios de Saber más

No hay una estación o un momento ideal para los helados, caen bien sea verano o invierno. Hasta podríamos decir que tampoco hay una porción justa. Uno se sirve lo que el corazón diga. Hay un lugar en Lima (para ser más exactos, en Surquillo), que ha recogido la tradición de un buen helado y la ha modernizado creando varios sabores veganos, utilizando bebidas vegetales (como la de almendras con frutas de temporada), algas (como la spirulina) y verduras (como la espinaca).

Al llegar a Napoli, encontramos que es un lugar acogedor, decorado con mucha dedicación. Cada espacio de esta heladería puede servir como el fondo perfecto para una foto en Instagram. Cada maceta, cada silla y hasta cada vajilla ha sido escogida para entonar y generar armonía.

Helados y Waffles de Napoli, una gelatería que cuenta con sabores tradicionales y veganos. (Foto: cortesía Napoli)

Napoli inició operaciones en febrero del 2017, en el mismo local de Villarán. Era un espacio de un solo ambiente, en el que habían algunas mesas (con el estilo que aún mantienen). Había una barra, la vitrina de helados y un dispensador gratuito de agua.

Jesús López tomó cursos de heladería en Ayacucho, ciudad en la que vivía junto a sus hijos y esposa. Antes de abrir una línea con sus propios helados, vendía la marca D’Onofrio. Luego de un tiempo, Denisse Fry, su esposa y socia, cuenta que deciden traer el proyecto a Lima.

Helados y Waffles de Napoli, una gelatería que cuenta con sabores tradicionales y veganos. (Foto: cortesía Napoli)

Ese mismo año, Napoli, que ya había ido a algunas ferias, fue llamada para participar en el último Mistura. Su diferencial eran sus helados hechos con bebidas vegetales. La hija de Jesús y Denisse había empezado una alimentación basada en plantas (vegana) y así deciden implementar una nueva línea además de la tradicional hecha con leche de vaca.

Ya no solo tenían sorbetes de pura fruta, habían creado helados cremosos con bebidas vegetales, algo que no había en el mercado peruano hasta ese momento. Además, no solo su textura era como la tradicional, tenían un dulzor preciso para no empalagar y disfrutar de ellos.

Helados creativos de Napoli. (Foto: Napoli)

“Nos enfocamos también en traer productos saludables. Mi hija mayor es vegana, yo soy vegetariana y mi esposo lo intenta. Creo que las personas pueden comer algo rico, saludable y vegano. Nuestros sorbetes son 100% frutas, hay marcas que usan grasa, nosotros queremos que uno disfrute de algo rico pero saludable”, indica Denisse Fry.

HELADO ARTESANAL

Actualmente, más del 60% de los helados de Napoli son veganos, es decir no llevan ni lácteos ni ningún insumo de origen animal. El resto siguen siendo tradicionales para el público que aún no se anima a probar algo distinto. Sin embargo, según afirma Denisse, quien prueba los helados y waffles veganos, ya no suele pedir los tradicionales. Quedan encantados.

“Nuestros clientes suelen ser un público joven, creo que ellos saben que un dulce puede ser rico y saludable. Eso buscan. Saben que se puede comer rico sin comer animales”, indica.

Helados y Waffles de Napoli, una gelatería que cuenta con sabores tradicionales y veganos. (Foto: cortesía Napoli)

La cofundadora de Napoli, recuerda que cuando iniciaron con los helados veganos, hicieron alianzas con marcas de bebidas vegetales, pero esto encarecía el costo. Entonces tuvieron que empezar a producir su propia leche de almendras. Sin embargo, actualmente, aun cuentan con algunas alianzas y con insumos obtenidos directamente de los mismos productores. “Nuestro público objetivo son los jóvenes y ellos valoran mucho conocer de dónde vienen los insumos, si son hecho de forma ecológica”, comenta.

Según Denisse, los sabores de helados que sus clientes aman son el chocomaní. “Este helado la gente lo ama, es como comerte un chocolate sublime. Me recuerda a mi niñez. Siento que los helados nos transportan a lugares mágicos. Recuerdo que lo primero que pensé cuando mi esposo lo preparó fue mi niñez”, agrega.

Napoli se encuentra ubicado en Av. Manuel Villaran 875, Surquillo. (Foto: Napoli)

Otro de los sabores favoritos es el Ocean blue, este helado tiene un tono azul/turquesa hermoso. Su ingrediente clave es la espirulina azul, una alga a la que se le atribuyen muchos beneficios para la salud y que al ser integrada en la cantidad precisa brinda un bello color sin necesidad de amargar el producto.

También tienen el helado Menta espirulina, hecho de espirulina verde y menta. También es vegano y suele ser muy solicitado.

Más del 60% de los helados en Napoli son veganos. (Foto: Napoli)

La dragona, es un helado que está por temporadas, está hecho de la fruta pitahaya o también llamada fruta del dragón. “Lo bueno del Perú es que tenemos muchas frutas, y eso nos permite aprovechar las estaciones de la fruta”, comenta.

Entre otros helados favoritos, se encuentran el mango/maracuyá y el hulk. Este último es una combinación de piña, espinaca y hierba luisa. Sí, tiene espinaca, pero aunque no seas fan de las verduras, no deja de ser delicioso por ello.

Napoli tiene varios sabores de helados veganos y algunos son aptos para diabéticos. (Foto: Napoli)

La elección de los endulzantes depende de diferentes factores. Ellos buscan que el helado tenga la mejor consistencia. En algunos casos, usan el azúcar regular, en otro azúcar moreno, también panela o stevia. Este último, lo usan con helados que son aptos para diabéticos. “El dulce es controlado. Nunca vas a sentir que estás comiendo un kilo de azúcar”, comenta Denisse Fry.

“Intentamos reflejar lo que somos en Napoli. A mí me gusta informarme sobre lo que como. Cuidamos mucho nuestro bienestar, no solo el nuestro sino también en el de nuestro entorno. Tener un sistema inmune bueno y ayudar al planeta”, agrega.

Napoli ha incluido en su carta de helados, postres y también platos salados, como esta hamburguesa vegana hecha de champiñones. (Foto: Patricia Castañeda)

CAFETERIA

Después de un tiempo, ya no solo servían helados y waffles en Napoli, también algunos postres y el infaltable café. Actualmente, han lanzado una línea de comida salada, dentro de esta solo se encontrarán opciones veganas y vegetarianas.

Uno de los platos favoritos de los comensales es la hamburguesa vegana. Está hecha de arroz, integral, un mezcla de hongos, ajo, cebolla y algunos secretos. Esta hamburguesa viene acompañada de papas, salsas veganas y queso cheddar vegano. Es crocante por fuera y suave por dentro.

El brunch en Napoli se sirve todos los días. (Foto: Patricia Castañeda)

También tienen brunch en los que se incluye waffles saludados con palta y champiñones, jugos, cafés y el tan en tendencia matcha latte.

Napoli ha incluido en su carta el tan en tendencia matcha latte. (Foto: Patricia Castañeda)

NEGOCIO FAMILIAR

Los hijos de Jesús y Denisse también forman parte del proyecto. Claudia, la hija mayor, es quien ve toda la parte creativa, diseño y difusión de Napoli; mientras que Alejandro, el hijo mayor, ve las finanzas. Todos en la familia López Fry tienen una tarea asignada. La heladería funciona muy bien.

Claudia y Denisse han hecho juntas toda la decoración. Cada detalle. Denisse considera que lo que buscan es crear una experiencia.

Espacios cálidos y cómodos en Napoli. (Foto: Patricia Castañeda)

“Es crear un espacio en el que no solo vayan a comer, sino a quedarse unas horas si así lo quieren. El espacio es acogedor, tenemos un jardín, todo es bastante ventilado y con muchas plantas y frases en las paredes. Los jóvenes valoran mucho eso. Sobre todo en un momento como el de ahora, creo que es necesario tener un lugar tranquilo para estar con la familia y amigos”, comenta.

Espacios cálidos y cómodos en Napoli. (Foto: Patricia Castañeda)

PANDEMIA

Como en todos los negocios de Lima, Napoli también sufrió durante la cuarentena. Denisse recuerda que pudieron reactivarlo cuando empezaron los deliveries. Y cuando ya pudieron abrir la heladería nuevamente para servicio en mesa, tenían la gran ventaja de contar con un jardín abierto y espacios ventilados en el segundo piso de su local.

Cambiaron de modalidad. Esta vez los clientes debían hacer sus pedidos en la caja y pagar allí. Esto reduciría el contacto entre comensal y mozo. Algo que los jóvenes recibieron muy bien, pero que algunos adultos tuvieron que entender. Para que sea más fácil saber qué pedir, la carta está pegada en una gran pared.

Napoli tiene su carta visible para que sea más sencillo hacer el pedido.

La cofundadora considera que las redes sociales fueron un gran canal para poder seguir a flote. También lo fue la publicidad de boca a boca. Coincidir con Denisse es sencillo: si visitaste una vez Napoli, querrás regresar. Las razones son muchas. Desde su buen servicio al cliente, el sabor y creatividad de sus productos. Todo ideal para una foto perfecta en Instagram.

MÁS INFORMACIÓN

Napoli cuenta con delivery propio. Llega a todo Lima. Para pedir se debe hacer mediante WhatApp 934 464 647. También lo encuentran mediante Rappi.

Dirección: Av. Manuel Villarán 875, Surquillo.

Horarios:

Lunes: 12:00 a 10:00 p.m.

Martes a viernes: 11:00 a 10:00 p.m.

Sábado y domingos: 10:00 a 10:00 p.m.