El cantante británico Harry Styles se encuentra en Corea del Sur debido a su gira mundial. El lunes 20 de marzo tuvo una presentación en el Domo de KSPO en Seúl. En redes sociales, se comentó que fue visto en un restaurante por recomendación de BLACKPINK.

Antes del concierto, el cantante salió a disfrutar de una buena comida. Según lo que compartió un fanático en las redes sociales, los miembros de BLACKPINK fueron quienes le recomendaron un restaurante. En redes sociales, los fans que lograron verlo revelaron que solo comió un estofado de soya porque el restaurante era de carnes, como se sabe la estrella pop no come carne desde el 2017.

“Llegó al restaurante en una camioneta Carnival. BLACKPINK recomendó el restaurante. BLACKPINK ya pagó por adelantado por él, así que cuando Harry estaba a punto de pagar después de comer, se sorprendió”, se lee en la historia de Instagram.

No come carne

Como se recuerda hace unos meses durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante reveló a sus fans que no come pollo ni carne, cuando un fan le tiró un nugget de pollo.

“Interesante, un enfoque muy interesante. ¿Quién me tiró un nugget de pollo?”, preguntó. “Lo primero de todo: esto está frío. Y asumo que debe de estar muy frío. Y no como pollo, no como nada de carne”, se excusó el artista.

En un par de entrevistas ya había mencionado que no comía carne. “No como carne”, dijo la estrella pop al periodista musical y editor Stephen Thompson de NPR Music, en abril del 2020. Ese mismo, año volvió hablar de su alimentación en una entrevista con Hamish Bowles de la revista Vogue . Reveló que es “pescetariano” desde el 2017, tras probar los platos veganos que preparaban los miembros de su banda durante la gira. “Mi cuerpo definitivamente se siente mejor por eso”, comentó en aquella ocasión.