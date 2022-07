El restaurante danés Geranium, ubicado en la ciudad de Copenhague, fue elegido como el Mejor del mundo del listado The World’s 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y se ha presentado este lunes 18 de julio en una gala en Londres en la que también se ha desvelado que asciende al segundo puesto el peruano Central, de Virgilio Martínez y Pía León.

Completaron el Top 5 de los mejores restaurantes del mundo el mexicano Pujol, que además logró ser elegido como el Mejor de América del Norte, y dos establecimientos españoles Diverxo (Puesto 4) y Disfrutar (Puesto 3).

Varios de estos eran los favoritos a encabezar el ránking una vez que Noma (Copenhague, Dinamarca), que recuperó esa posición en 2021, saliera de la clasificación para unirse al salón de la fama “Best of the Best” de antiguos restaurantes número 1, donde ya estuvieron los españoles elBulli y El Celler de Can Roca y el francés Mirazur.

Hasta la fecha, Central sigue siendo el restaurante peruano que mejor desempeño ha logrado en este listado elaborado por expertos gastronómicos de todo el planeta:

Revive aquí la ceremonia de anuncio del ránking 50 Best 2022:

Este fue el desempeño de los restaurantes peruanos en comparación con otros restaurantes de América Latina:

PAÍS NÚMERO DE RESTAURANTES EN EL TOP 50 RESTAURANTES Y PUESTO Colombia 1 LEO (48) Brasil 1 Oteque (47) Chile 1 Boragó (43) Argentina 1 Don Julio (14) México 2 Quintonil (9), Pujol (5) Perú 3 Mayta(31), Maido (11), Central (2) Brasil 1 A casa do porco (8)

El ránking de los 50 mejores restaurants del mundo en 2022:

Esta es la lista de los mejores restaurantes.

Puesto 50: Singlethread (EE.UU).

Puesto 49: Ikoyi (Inglaterra)- NUEVO INGRESO.

Puesto 48: LEO (Colombia).

Puesto 47: Oteque (Brasil)- NUEVO INGRESO.

Puesto 46: Belcanto (Portugal).

Puesto 45: Narisawa (Japón).

Puesto 44: Le Bernardin (EE.UU).

Puesto 43: Boragó (Chile).

Puesto 42: Quique da costa (España).

Puesto 41: La Cime (Japón).

Puesto 40: Schloss Schauenstein (Suiza).

Puesto 39: Sorn (Tailandia).

Puesto 38: Jordnær (Dinamarca).

Puesto 37: FYN (Sudáfrica).

Puesto 36: Odette (Singapur).

Puesto 35: The Cove Club (Inglaterra).

Puesto 34: Hiša Franko (Eslovenia).

Puesto 33: Atomix (EE.UU).

Puesto 32: Mayta (Perú).

Puesto 31: Arpege (París).

Puesto 30: Florilege (Tokio).

Puesto 29: St. Hubertus (Italia).

Puesto 28: Le Clarance (Francia).

Puesto 27: Hof Van Cleve (Bélgica).

Puesto 26: Tim Raue (Alemania).

Puesto 25: Frantzen (Suecia)

Puesto 24: The Chairman (Hong Kong, China)

Puesto 23: The Jane (Bélgica)

Puesto 22: Septime (Francia)

Puesto 21: Mugaritz (España)

Puesto 20: Den (Japón)- Mejor restaurante de Asia.

Puesto 19: Piazza Duomo (Italia).

Puesto 18: Alchemist (Dinamarca).

Puesto 17: Novelhart Shmutzig (Alemania).

Puesto 16: Elkano (España).

Puesto 15: Reale (Italia).

Puesto 14: Don Julio (Argentina).

Puesto 13: Steirereck (Austria).

Puesto 12: Uliassi (Italia)- Mejor nuevo ingreso

Puesto 11: Maido (Perú).

TOP 10:

Puesto 10: Le Calandre (Italia).

Puesto 9: Quintonil (México).

Puesto 8: Gardone Riviera (Italia).

Puesto 7: A casa do porco (Brasil).

Puesto 6: Asador Etxebarri (España).

Puesto 5: Pujol (México)- Mejor de América del Norte.

Puesto 4: Diverxo (España).

Puesto 3: Disfrutar (España).

Puesto 2: Central (Perú).

Puesto 1: Geranium (Dinamarca).

EL RÁNKING DEL 100 al 51

Una semana antes de esta gala realizada en Londres, se anunciaron en la web de The World’s 50 Best los restaurantes que quedaron clasificados en los puestos del 100 al 51:

Puesto 100: Wing (Hong Kong)

Puesto 99: Flocons de Sel (Megève)

Puesto 98: Tantris (Múnich)

Puesto 97: Benu (San Francisco)

Puesto 96: Maní (Sao Paulo)

Puesto 95: Meta (Singapur)

Puesto 94: Burnt Ends

Puesto 93: Hertog Jan at Botanic Sanctuary (Amberes)

Puesto 92: Indian Accent (Nueva Delhi)

Puesto 91: Oriole (Chicago)

Puesto 90: Wolfgat (Paternoster)

Puesto 89: Máximo Bistrot (Ciudad de México)

Puesto 88: Mishiguene (Buenos Aires)

Puesto 87: Orfali Bros Bistro (Dubái)

Puesto 86: Mikla (Estambul)

Puesto 85: Raan Jay Fai (Bangkok)

Puesto 84: Gimlet at Cavendish House (Melbourne)

Puesto 83: El Chato (Bogotá)

Puesto 82: Sézanne (Tokio)

Puesto 81: Brat (Londres)

Puesto 80: AM par Alexandre Mazzia (Marsella)

Puesto 79: Estela (Nueva York)

Puesto 78: Lasai (Río de Janeiro)

Puesto 77: Table by Bruno Verjus (París)

Puesto 76: Neighborhood (Hong Kong)

Puesto 75: Samrub Samrub Thai (Bangkok)

Puesto 74: Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills)

Puesto 73: Kol (Londres)

Puesto 72: Atelier Crenn (San Francisco)

Puesto 71: Mingles (Seúl)

Puesto 70: Zén (Singapur)

Puesto 69: Cosme (Nueva York)

Puesto 68: Kjolle (Lima)

Puesto 67: Evvai (Sao Paulo)

Puesto 66: Sühring (Bangkok)

Puesto 65: Le Du (Bangkok)

Puesto 64: Fu He Hui (Shanghái)

Puesto 63: Chef’s Table at Brooklyn Fare (Nueva York)

Puesto 62: Ernst (Berlín)

Puesto 61: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil)

Puesto 60: Rosetta (Ciudad de México)

Puesto 59: Sazenka (Tokio)

Puesto 58: Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París)

Puesto 57: Trèsind Studio (Dubái)

Puesto 56: La Colombe (Ciudad del Cabo)

Puesto 55: Azurmendi (Larrabetzu)

Puesto 54: Lyle’s (Londres)

Puesto 53: D.O.M. (Sao Paulo)

Puesto 52: Sud 777 (Ciudad de México)

Puesto 51: Alcalde (Guadalajara)

Premios especiales 2022:

Durante la ceremonia en Londres también se anunciaron estos trofeos especiales:

Restaurante sostenible: Aponiente (España).

El chef a mirar: Alexandre Mazzia, del restaurante AM Par (Francia).

Mejor pastelero: Rene Frank (Alemania).

Premio a la hospitalidad: Atomix (EE.UU).

La mejor chef del mundo: Leonor Espinosa (Colombia).

Mejor sommelier: Josep Roca (España).

Ícono del año: Wawira Njiru (Kenia).