Cuando se trata de las mejores casas de apuestas peruanas, siempre hay alguna oferta interesante para nuevos clientes. En el caso de Betano Perú, te reciben con hasta S/.500 extras. De esta forma, resulta mucho menos riesgoso hacerse con las dinámicas de la plataforma. ¿Pero cómo activar el código promocional Betano Perú VIPMAXPE? ¿Realmente merece la pena apostar con este operador? ¡Veámoslo!





Resumen del código promocional Betano Perú VIPMAXPE

Bono Betano Perú Descripción de la promoción Código promocional Betano Apuestas deportivas 50 % extra hasta S/.500 VIPMAXPE Juegos de casino 100 % extra hasta S/.1000 VIPMAXPE

Estas no son las únicas promociones Betano, ya que el operador recompensa a sus clientes habituales con infinidad de bonos y premios. Por si esto no fuera poco, la plataforma incluye funciones no tan habituales en el mercado latinoamericano, como Betano TV. A través de ella, las apuestas en vivo cobran una nueva dimensión, ya puedes acompañarlas de imágenes en riguroso directo, ¡ya sea desde PC o celular!





¿Cómo puedo obtener el código promocional Betano Perú?

Si quieres unirte a los miles de jugadores peruanos que ya se han aprovechado de los beneficios del código promocional Betano Perú VIPMAXPE, que sepas que los pasos que debes seguir para ello son bien sencillos. En pocos minutos podrás estar jugando con un extra jugoso tanto en apuestas deportivas como en juegos de casino. Visita la web oficial de Betano Perú y a continuación…

Pulsa sobre la opción REGÍSTRATE Betano (letras blancas sobre fondo naranja en la parte superior derecha de la pantalla). Cargará una ventana emergente que te permite elegir entre 3 métodos de registro: Facebook, Google o correo electrónico. La tercera vía es la forma clásica de registro,con 4 pasos en los que debes rellenar información personal. Es el procedimiento más lento, pero el más seguro. En cuanto a las otras opciones, la plataforma tomará los datos de tu cuenta de Facebook o cuenta de Gmail para agilizar el registro Betano, pero el formulario aparecerá de igual modo, pudiendo completar o corregir información. Respecto al 4º paso, ilustrado con una caja sorpresa que representa un regalo, será el momento de introducir el código promocional Betano VIPMAXPE para poder empezar a jugar con un extra en deportes o casino.

¿Qué consigo con el código promocional Betano Perú?

Estamos hablando de uno de los operadores más importantes no solo del Perú, sino de toda Latinoamérica. Con el código promocional Betano Perú VIPMAXPE, se te permite empezar a jugar con un extra tanto en casino como en deportes. Para casino son hasta S/.1000 de bono, mientras que en apuestas deportivas puedes conseguir hasta S/.500 adicionales. El código promocional Betano también está disponible en otros países.

Por ejemplo, si eres chileno, no olvides que puedes empezar a jugar con hasta 200 000 CL adicionales si te registras hoy mismo. La plataforma, además, también es accesible desde Ecuador, donde los nuevos clientes disponen de un bono de bienvenida de hasta $ 300. Como ves, se trata de una casa de apuestas generosa que allá donde opera busca dar el mejor trato posible (y por eso es fundamental registrarse con el código “VIPMAXPE”).

Eso sí, las promociones de bienvenida para Betano Perú no son compatibles entre sí, por lo que deberás elegir una primero (deportes o juegos de casino). A estas promociones Betano para nuevos clientes podemos sumarle herramientas estrella como la función CASH-OUT. Con ella, no necesitas que el evento se termine para cobrar tu apuesta, pudiendo así minimizar pérdidas o asegurar ganancias por si las cosas se tuercen.





Términos y condiciones del bono de bienvenida Betano Perú

Todas las ofertas de las mejores casas de apuestas deportivas Perú presentan una serie de requisitos, ya sea estos de activación o liberación. Sin su cumplimiento, no solo no podrás acceder a los bonos Betano, sino que, además, tampoco podrás liberarlos para poder retirarlos a una cuenta privada. El código promocional Betano Perú presenta estos términos y condiciones para deportes y juegos de casino:

Requisitos para la activación y liberación del bono en deportes

Por supuesto, siempre conviene consultar en el propio apartado de promociones Betano Perú o con el servicio de atención al cliente, ya que, por motivos de espacio, a continuación recogemos únicamente los aspectos más importantes:

Para activar el bono de bienvenida Betano en DEPORTES, debe hacerse un depósito de S/.30 o más.

El dinero depositado en el saldo de la cuenta de usuario deberá apostarse x7.5 para poder liberar el bono (este empezará a estar disponible cuando se cumpla el 15 % del rollover ).

). Para los requisitos de apuesta de esta promoción Betano solo contará las apuestas a cuotas 1.50 a 1 o superiores (quedando excluidas las SuperCuotas).

(quedando excluidas las SuperCuotas). Tras la activación del bono, los usuarios disponen de 30 días para completar con los requisitos de apuesta. En caso contrario, el bono se eliminará de la cuenta del jugador.

Requisitos para la activación y liberación del bono en juegos de casino

Al igual que el bono de bienvenida en deportes, la promoción para nuevos clientes en juegos de casino Betano Perú también presenta una serie de términos y condiciones que debes cumplir tanto para la activación del bono como para su liberación:

Al igual que el bono en apuestas deportivas, el primer depósito en juegos de casino debe ser de S/.30 o más.

El rollover es de x40 , aunque el bono estará disponible una vez completado el 5 % de este con el saldo ingresado.

, aunque el bono estará disponible una vez completado el 5 % de este con el saldo ingresado. No se puede completar una retirada hasta que se libere el bono. En caso contrario, el jugador renuncia a la bonificación, eliminándose esta de inmediato.

Los juegos de casino contribuyen de forma desigual al rollover : 100 % tragamonedas, 10 % blackjack y ruleta.

El usuario dispone de 30 días tras la activación del bono para liberarlo. Una vez pasado este tiempo, si no se ha liberado, se eliminará íntegramente. Por otro lado, los giros gratis presentan una validez de 7 días tras su acreditación.

¿Cuáles son los países en los que está disponible Betano?

La empresa está establecida en Malta y cuenta con licencia internacional para operar sin restricciones en todos aquellos países que no exigen licencia autóctona o que la facilitan. Lleva ya unos años expandiendo el negocio con buenos resultados, pues demuestra que se toma en serio la industria, tratando magníficamente a los usuarios. En Europa, es accesible desde países como República Checa, Bulgaria, Alemania o Portugal.

Además, también está presente en países como Canadá o Brasil. Respecto a Hispanoamérica, ya hemos señalado que hay un Betano Ecuador y un Betano Chile. Ambos disponen también de su propio código promocional Betano. Con él, tendrás derecho a bonos de bienvenida, así como a otros beneficios. Recuerda, eso sí, que estos son exclusivos para chilenos y ecuatorianos. Si juegas desde Perú: Betano Perú.

El operador, por otro lado, demuestra su fiabilidad al haber llegado a acuerdos de patrocinio con innumerables clubes de todo el mundo:

· Oporto

· Benfica

· Olympiacos

· Atlético Mineiro

· Fluminense

· Universidad de Chile

· ¡Y otros!

¿Cómo retirar los bonos de bienvenida Betano?

El proceso para poder disfrutar de lo ganado con las promociones de bienvenida del operador no es complejo, pero sí puede resultar algo engorroso o tedioso para aquellos que no estén familiarizados con la industria de los juegos de azar en línea. Para sacarte de dudas, a continuación te explicamos paso a paso todo lo que tienes que hacer para aprender cómo retirar los bonos de bienvenida Betano Perú:

Completa el formulario de registro Betano Perú adecuadamente, cerciorándote de que la información introducida es correcta. Además, incluye en la casilla correspondiente el código promocional Betano Perú VIPMAXPE.

adecuadamente, cerciorándote de que la información introducida es correcta. Además, incluye en la casilla correspondiente el código promocional Betano Perú VIPMAXPE. Cumple con los términos y condiciones del bono de bienvenida. Es fundamental para la liberación de cualquier promoción con dinero que cumplas con los requisitos de apuesta, especialmente el rollover.

Una vez liberado el bono, no podrás retirarlo sin más. Betano se toma en serio la seguridad y cumple con las regulaciones vigentes en cuanto a la lucha contra la financiación de actividades ilegales y el blanqueo de capitales. Por tanto, deberás verificar tu identidad. Tranquilo, ¡que es fácil! Basta con remitir a soporte documentos en los que se demuestre que los datos introducidos durante el registro corresponden a tu persona.

¿Cómo utilizar el código promocional Betano Perú?

El punto de partida es el apartado para el que lo actives. No usarás igual el código promocional Betano Perú VIPMAXPE en deportes que en juegos de casino. Una vez activado, recuerda que siempre se usará primero tu propio saldo antes que el dinero del bono. Para jugarlo, no debes hacer nada que no hagas cuando apuestas normalmente. ¿Pero en qué puedo jugar si me registro en Betano Perú apuestas y juegos de casino?

Betano Perú y apuestas deportivas

Desde su irrupción en la industria de los juegos de azar, Betano Perú ha crecido y mucho. Ha pasado de ofrecer apenas una docena de disciplinas deportivas a incluir más de 30 categorías diferentes, tanto populares como algo más underground, y en las que no solo se recogen eventos deportivos para apostar, sino también eventos políticos o televisivos (elecciones presidenciales en Estados Unidos o Eurovisión, entre otros).

Pero no solo en cuanto a variedad destaca, ya que el apartado de apuestas en vivo Betano cuenta con una herramienta TV que te permite apostar mientras ves imágenes en vivo de eventos de renombre (NBA, torneos de Grand Slam o incluso la Copa Libertadores). Todo ello acompañado por la función CASH-OUT que te permite cobrar apuestas antes de que un evento termine, lo cual es magnífico si eres bueno especulando o tradeando.





Apuestas fútbol Betano Perú

Siendo el deporte rey uno de los más populares del mundo, es lógico que Betano Perú y su código promocional Betano VIMAXPE ofrezcan un elenco de apuestas fútbol impresionante tanto en categorías como en eventos y mercados. De esta forma, por supuesto que la Liga 1 Betsson está muy bien cubierta, con cuotas suculentas para todas las fechas del campeonato. ¡Pero también otras categorías del fútbol peruano están recogidas!

Además, en el operador podrás colocar apuestas fútbol a eventos como la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, LaLiga EA Sports (liga española), Serie A, Premier League, Bundesliga, Brasileirao, Liga MX, Liga Águila… La lista es amplísima. Y es que, si te parece poco, se completa con opciones a ligas menores de África o Asia, como la liga de India, de Marruecos, de Japón ¡o la creciente liga saudí!





¿Qué ofrece en juegos de casino?

Si te cansas de las apuestas deportivas, no olvides que cuentas con una completa sección Betano casino para la que se incluye un código promocional Betano Perú VIPMAXPE. Como la mayoría de plataformas actuales, donde más sobresale es en tragamonedas, pues colabora con magníficos proveedores de software, aunque, en realidad, el apartado que lleva al operador a un nivel superior es el de CASINO EN VIVO:

Tragamonedas: Con innumerables promociones que reparten, entre otros premios, giros gratis, el apartado de slots Betano cuenta con títulos exclusivos que solo encontrarás aquí y que rezuman calidad por los cuatro costados. Buenos ejemplos de ello son Cyclops Smash (Pragmatic Play) o Big Bankin Bonanza (Novomatic).

Con innumerables promociones que reparten, entre otros premios, giros gratis, el apartado de slots Betano cuenta con títulos exclusivos que solo encontrarás aquí y que rezuman calidad por los cuatro costados. Buenos ejemplos de ello son (Pragmatic Play) o (Novomatic). Casino en vivo: Pasamos directamente al apartado estrella, ya que no incluye juegos de mesa en flash, ¡pero ni falta que le hace, ya que el casino en vivo Betano Perú es brutal! Con mesas en español, te podrás sumergir en una experiencia de casino real máxima en juegos como ruleta, blackjack o bacará, entre otros.

Herramientas exclusivas del operador para apuestas deportivas

Además de herramientas comunes a las mejores casas de apuestas peruanas, como, por ejemplo, Betano CASH OUT, el operador pone a disposición de sus clientes una amplia gama de funciones que hacen del proceso de apostar en deportes algo mucho más dinámico y exclusivo, ¡y es que algunas de las propuestas son pioneras en el sector! A continuación, recogemos las que son actualmente las más destacadas:

ChatBox: Con esta función social de Betano, puedes intercambiar tips, pronósticos e impresiones con otros jugadores en eventos seleccionados. Para utilizarlo, solo debes hacer clic en el icono habilitado del evento que lo incluya, aceptar los términos y condiciones, ¡y a chatear con otros compañeros de aventuras!

Con esta función social de Betano, puedes intercambiar tips, pronósticos e impresiones con otros jugadores en eventos seleccionados. Para utilizarlo, solo debes hacer clic en el icono habilitado del evento que lo incluya, aceptar los términos y condiciones, Estadísticas de apuestas en vivo: El operador peruano lleva las estadísticas de fútbol a otro nivel gracias a un pormenorizado apartado xG , que analiza la calidad de las ocasiones de gol generadas. De esta forma, puedes estudiar dicha estadística para mejorar en tus apuestas fútbol en vivo y aumentar tu rentabilidad.

El operador peruano lleva las estadísticas de fútbol a otro nivel gracias a un , que analiza la calidad de las ocasiones de gol generadas. De esta forma, puedes estudiar dicha estadística para mejorar en tus apuestas fútbol en vivo y aumentar tu rentabilidad. Bet-Builder: También disponible en otras plataformas y conocida igualmente como CREAR APUESTA, se trata de una herramienta que te permite hacer combinadas con cuotas de un mismo evento. Por ejemplo: Messi marca en cualquier momento + 2.5 goles en el partido + Victoria de Inter de Miami. ¡Consigue tu cuota personal!

También disponible en otras plataformas y conocida igualmente como CREAR APUESTA, se trata de una herramienta que te Por ejemplo: Messi marca en cualquier momento + 2.5 goles en el partido + Victoria de Inter de Miami. ¡Consigue tu cuota personal! Seguro Betano: No hay nada más fastidioso que perder una combinada que teníamos a punto de ganar, ¿verdad? Por ello, Betano te ofrece un seguro para apuestas múltiples de 5 o más selecciones (y cuota superior a 1.65 a 1) . Si fallas una de tu pronóstico, se te reembolsarán hasta S/.100. Eso sí, echa un vistazo a los mercados y deportes que incluye la promoción, ya que no abarca todo.

No hay nada más fastidioso que perder una combinada que teníamos a punto de ganar, ¿verdad? Por ello, . Si fallas una de tu pronóstico, se te reembolsarán hasta S/.100. Eso sí, echa un vistazo a los mercados y deportes que incluye la promoción, ya que no abarca todo. Supercuotas: Betano mima a sus clientes con una sección diaria en la que los mejores partidos y eventos deportivos ofrece mercados con cuotas aumentadas, en las que la casa no recibe comisión. Estas se recogen bajo las iniciales SC. Aunque tienen límites de apuesta, son una forma magnífica de impulsar el bank.

Otras promociones Betano Perú disponibles para deportes y casino

Además del bono de bienvenida para nuevos jugadores de Betano Perú, el código promocional Betano Perú VIPMAXPE da acceso a otras muchas ventajas de carácter regular. Enumerarlas todas nos sería imposible, pero sí podemos hacer una aproximación a las ocho promociones Betano que consideramos más interesantes actualmente. Ten en cuenta que al ser de carácter periódico pueden no estar disponibles cuando tú juegues:

Martes de suerte con 10 giros gratis

Para recuperarte de los odiosos lunes, el operador te ofrece cada martes hasta 10 giros gratis gracias a iSoftBet y su tragamonedas Olympus Raging Megaways! Participar es muy fácil, ya que dispones de un botón para ello desde la página de la promoción. Para conseguir los giros gratis deberás apostar S/.120 o más en tragamonedas seleccionadas de iSoftBet. Los giros gratis se acreditan de forma automática en tu cuenta.

¡Únete gratis a la trivia y gana S/8,000 en Fichas Doradas!

¿Te gustan los concursos de preguntas y respuestas VERDADERO o FALSO? Pues bien, ¡Betano Perú activa un quiz todos los viernes en el que puedes obtener hasta S/.8000 en Fichas Doradas! Son 10 preguntas en tiempo real. Para poder optar a la recompensa debes haber acertado 7 o más preguntas. Los S/.8000 se reparten entre todos los afortunados. Las Fichas Doradas son apuestas gratis para juegos de casino Betano Perú.





¡Premios en efectivo para ti en Betano casino en vivo!

Si te gusta sentirte como en Las Vegas y, además, que se te premie por ello, prueba esta promoción para casino en vivo Betano Perú. Se trata de la oferta Torneo Drops & Wins para casino en vivo Betano (Game Shows). Con ella se reparten S/.8000 en efectivo. Basta con que pulses en la opción de participar y coloques una apuesta mínima en los eventos seleccionados. Si estás fino y tienes suerte, ¡la recompensa puede ser altísima!

Programa de fidelidad: Misiones Betano Perú

Para los amantes de los objetivos, está la promoción de Misiones Betano. Se trata de una especie de programa VIP, es decir, enfocado a jugadores habituales y fieles. En función del momento de la temporada se fijan metas de apuestas. Al cumplirlas, puedes acceder a sorteos o directamente a premios exclusivos, como dinero en metálico, apuestas gratis o artículos relacionados con tus deportes y equipos favoritos. ¿A qué esperas?

Empate aburrido (reembolsos en resultados 0-0 en fútbol)

¿No hay nada peor que un partido de fútbol sin goles, verdad? Betano Perú lo sabe y por eso pone en marcha esta interesante promoción. En caso de que el resultado del partido al que apuestes (mercado de “Primer Tiempo/Tiempo Completo” y “Resultado exacto”) sea 0-0, se te reembolsa lo jugado para que tengas otra oportunidad. Recuerda que en esta promoción aplican los términos y condiciones generales, por lo que conviene consultarlos.

Supertorneos Betano Perú

La plataforma convoca a sus jugadores para que compitan entre sí en diferentes modalidades de juego. Pueden ser, por ejemplo, campeonatos de tragamonedas, entre otras alternativas. Generalmente, habrá que acumular puntos y escalar puestos en la clasificación. Los mejor ranqueados tendrán acceso a magníficos premios, ya sea dinero en metálico, bonos o apuestas gratuitas para la oferta de Betano Perú.

2 goles de ventaja

Muchas son las casas de apuestas que se han sumado a promociones de este tipo, ¡y Betano Perú no iba a ser menos! Esta promoción está enfocada en apuestas fútbol y el mercado de ganador. ¿Y en qué consiste? Pues, básicamente, en que, cuando apuestas a ganador (1 o 2), si el equipo por el que te has decantado gana en algún momento del juego por 2 goles de ventaja, se te pagará la apuesta como ganadora antes de tiempo.

Multi Bono

Si te gustan las apuestas combinadas, que sepas que puedes obtener entre un 3 y un 70 % más de beneficios al hacer apuestas múltiples de más de 3 selecciones (el 70 % es para combinadas de 14 o más cuotas). Centrada en los mercados de básquetbol, tenis y fútbol principalmente, te permite ganar mucho más. Eso sí, no olvides que más de 4 o 5 selecciones en un solo boleto de apuestas combinadas no es nada fácil de acertar.

Opinión sobre la casa de apuestas Betano Perú

Con lo dicho hasta ahora, queda claro que el operador es una opción completa tanto para apuestas deportivas como para juegos de casino. Ha crecido mucho desde su aparición, recogiendo más de 30 categorías diferentes para apuestas (entre las que se incluyen eventos políticos o televisivos). Además, su casino en vivo es probablemente el mejor de toda Latinoamérica. ¡Y también puedes jugar sobre la marcha gracias a la app!

Si quieres jugar desde tu celular o tableta, puedes hacerlo gracias a la aplicación oficial Betano Perú. Puedes descargarla desde la opción Android del menú lateral izquierdo, pero también desde la App Store (iOS) o la Play Store (Android). Asimismo, si no tienes espacio para instalar el archivo apk Betano Perú, tranquilo, ya que hay una versión móvil Betano: simplemente accede al operador desde el navegador que tengas instalado.





Ventajas y desventajas de Betano Perú

Para finalizar, resumimos el contenido opiniones Betano en una lista de pros y contras de la plataforma:

Ventajas:

Aplicación móvil de calidad.

Oferta amplia en deportes y juegos de casino.

Buenas cuotas ¡y aun mejores promociones!

Betano TV donde poder apostar en vivo con imágenes de los mejores eventos.

Espectacular casino en vivo con mesas en español.

Bono de bienvenida magnífico tanto para deportes como casino.

Plataforma totalmente licenciada, por lo que es un espacio seguro para el jugador.

Desventajas:

El rollover de algunos bonos puede resultar excesivo.

de algunos bonos puede resultar excesivo. Mejorable en cuanto a métodos de pago.

Limitaciones excesivas en las retiradas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo completar el registro Betano Perú?

Pulsa sobre la opción REGÍSTRATE de la página de inicio de la web Betano y rellena correctamente el formulario de registro. ¡No te olvides de incluir el código promocional Betano VIPMAXPE!

¿Es legal apostar en Betano Perú?

¡Claro! Betano es una empresa con licencia internacional de los organismos reguladores de Malta. Además, cuenta con un sitio exclusivo para Perú. Es un operador seguro y confiable para ambas partes.

¿Cuántos bonos de bienvenida tiene Betano Perú?

Actualmente, hay dos bonos de bienvenida: deportes y juegos de casino. Asimismo, hay otras promociones de carácter regular con las que conseguir reembolsos, giros gratis, apuestas gratis y otros premios.

¿Hay un bono exclusivo Betano móvil?

No. Jugar a través de la aplicación no te da acceso a funciones adicionales o a ofertas exclusivas. Con todo, puedes activar cualquier promoción disponible en PC desde un celular o tableta sin ningún problema.

¿Cómo retirar el dinero del bono de bienvenida Betano Perú?

Si has activado el bono con el código promocional Betano Perú CÓDIGO, tendrás que cumplir con los requisitos de apuesta. Una vez liberado, y siempre y cuando hayas verificado tu identidad previamente, podrás retirar sin problema:

¿Qué métodos de pago Betano Perú están disponibles?

Actualmente, el operador ofrece 5 alternativas diferentes:

Depósito Bancario.

Pago con efectivo vía Banca por Internet/Móvil y Agentes.

Código QR (Yape, Plin).

Pago en efectivo.

Tarjeta de crédito/débito.

¿Qué métodos de retirada Betano están disponibles?

Lamentablemente, Betano Perú presenta algunas restricciones a este respecto, ya que, actualmente, solo dispone de 2 métodos de retirada válidos: transferencia bancaria y tarjetas de crédito/débito.

¿Cuánto demora en pagar Betano Perú?

Depende de a qué nos refiramos. Respecto a cuánto tarda en pagar una apuesta ganadora, esta se liquida en segundos una vez finalizado el evento o producido el pronóstico (ganador del 1er set, por ejemplo). En las apuestas a largo plazo (ganador final de la Champions League, por ejemplo) puede demorarse unas horas. Respecto a retiradas, estas dependen del método de pago utilizado, pudiendo tardar en completarse entre 3 y 5 días hábiles.

