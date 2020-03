ESPACIO GMO

El verano ya llega, y en esta temporada no pueden faltar los lentes de sol. No solo por una cuestión estética, sino principalmente por salud. De acuerdo con el National Eye Institute de Estados Unidos, la exposición de los ojos a los rayos UV pueden acelerar la aparición de cataratas o la degeneración de la mácula. Por ello, la salud de nuestros ojos amerita mucha protección. Para hacer la elección de la montura más adecuada –además de usarlas con medida si se tuviera una– lo mejor es tener en cuenta la forma del rostro. Por eso, gracias a GMO, presentamos una guía útil para elegir el par de lentes ideal. Eso sí, toma estas como sugerencias, pues los rostros pueden ser únicos y no “encajar” definitivamente en alguna de las formas que proponemos a continuación. Redonda Los pómulos son redondeados y la mandíbula y la frente son estrechas. Sugerimos usar monturas marcadas que balanceen las líneas del rostro: “oversized”, rectangulares, de ángulos bien definidos. Monturas recomendadas: cat eye, wayfarer, cuadrada. Cuadrada El ancho y el largo del rostro son muy similares, como un cuadrado. La mandíbula, por otro lado, es marcada y la frente y los pómulos, anchos. En este caso, lo más conveniente es no usar monturas que hagan ver el rostro más “geométrico”. Recomendamos elegir monturas de contornos suaves y ligeros. Monturas recomendadas: aviador, redonda. Corazón La frente es más ancha que la mandíbula, la cual tiene las líneas algo redondeadas. Para este tipo de rostro funcionan muy bien las monturas que son más anchas en la parte superior que en la inferior. Monturas recomendadas: cateye, aviador, oversized. Ovalada La cara es un poco más larga que ancha, mientras que la mandíbula y los pómulos son ligeramente redondeados. La frente es un poco más ancha que la mandíbula. Se dice que este es el rostro ideal para anteojos. ¿Por qué? Pues casi todos los tipos de monturas le caen muy bien, así que no hay cohibiciones para usar los modelos que más gusten. Monturas recomendadas: redonda, cuadrada, oversized, wayfarer, cat eye. Aprovecha las novedades y descuentos que GMO tiene en lentes de sol esta Navidad. Para más info ingresa a www.gmo.com.pe