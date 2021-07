Crear una cerveza es como un acto de magia: diseñar aromas, gustos y sensaciones es parte del trabajo y es, sin dudas, una gran motivación para quienes se encuentran detrás de la elaboración de una buena cerveza. “Mi rol es ser el guardián de la receta”, expresa Walter Proetzel, maestro cervecero de Backus desde hace más de 25 años y pieza clave en la creación y elaboración de dichos productos. Asimismo, resalta que es importante contar con la habilidad de describir la receta en las diferentes etapas del proceso para que el producto envasado siempre se presente en el mercado con el mismo aroma y sabor.

Para Walter, la pasión por la fabricación de la cerveza la lleva en la sangre: “Mi abuelo me llevaba a la cervecería y notaba mi interés por la elaboración de la cerveza. Un día, le contó a toda la familia que sería yo quien iba a continuar con la tradición de la familia”, expresa con orgullo. “Mi abuelo y su gran dedicación me inspiraron, porque la cerveza es para disfrutarla y pasar un momento agradable, siempre mediante un consumo responsable”.

El rol del maestro cervecero inicia desde la etapa uno. Walter se encarga de estandarizar la fabricación del producto y describir todas las etapas del proceso de la marca, probando todo para asegurarse de que el sabor sea el mismo en todo el país. Por ello, su participación es fundamental en nuevos proyectos para realizar las recomendaciones técnicas con la finalidad de elaborar y obtener la cerveza de mejor calidad lista para ser disfrutada.

Desde luego, esta vocación requiere muchas habilidades esenciales. “Por ejemplo, la experiencia en la cata para descubrir aromas y sabores que caracterizan la marca de cerveza”, expresa el maestro. Además, es importante contar con una buena comprensión de los aromas y sabores de la cerveza, los lúpulos, la fermentación y sobre cómo se relacionan las materias primas entre sí para crear nuevas recetas y garantizar la mejor calidad del producto.

CRISTAL BICOLOR

Es así como Walter ha sido pieza fundamental para crear la nueva cerveza bicolor de Cristal, hecha 100% de malta alemana especial “Spezial Weyermann”. Esta cuenta con la receta clásica de la marca, que ha sido reconocida como la cerveza de los peruanos y campeona de calidad desde el año 1922, pero con un agregado de malta con un grado de tostación particular que le otorga más cuerpo y sabor en boca, lo cual brinda una experiencia de consumo como ninguna otra.

La malta Spezial Weyermann se tuesta ligeramente para obtener el mejor aroma, color y sabor en la nueva cerveza bicolor de Cristal.



La nueva Cristal Bicolor 100% malta llegó para quedarse y para que todos los peruanos puedan disfrutarla en cualquier ocasión. No es necesario esperar a Fiestas Patrias o a un partido de fútbol de la selección, ya que sus colores nos recuerdan que no debe haber una fecha especial para sentirnos bicolor. No esperes más y encuéntrala en todas las bodegas, tiendas de conveniencia y los principales supermercados del Perú.

