Salir del colegio con la incertidumbre de no saber si el presupuesto familiar alcanzará para cubrir tus estudios superiores no es poco común. En el Perú, solo tres de cada 10 egresados de secundaria acceden a una educación superior, según estadísticas del Ministerio de Educación al 2021. Por ello, es tan importante contar con opciones como las que ofrece el Banco de Crédito del Perú a través de sus Becas BCP, que te brindan la oportunidad de cumplir tus sueños.

“La Beca BCP me ha cambiado la vida, porque me ha permitido continuar con mis sueños. No solo me ha proporcionado financiamiento para estudiar, sino también un programa de acompañamiento y desarrollo de habilidades. Me siento muy contento por haber accedido a esta oportunidad entre tantos estudiantes que compiten por ella. Cuando se lo conté a mi familia, se sintió muy orgullosa de mí. Ser seleccionado ha significado mucho para mí”, comenta José Antonio Condori Manturano.

Él tiene 20 años, vive en el distrito de Lurigancho-Chosica y egresó del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima en el 2019. Actualmente, gracias a las Becas BCP, estudia el segundo ciclo de la carrera técnica profesional de Administración de Redes y Comunicaciones con mención en Virtualización y Seguridad Informática en Tecsup, la cual tiene una duración de tres años.

Beneficios

El programa Becas BCP te brinda la oportunidad de estudiar en las mejores instituciones educativas del país. Puedes ingresar a universidades de renombre, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad de Piura, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Y si deseas una carrera técnica, tienes a reconocidos institutos como Cibertec, Tecsup, Toulouse Lautrec y Certus.

El financiamiento de la beca cubre los costos académicos, los pagos de graduación y titulación, así como los gastos de manutención y vivienda, según corresponda. Además, si eres seleccionado en una universidad, recibes una laptop, clases de inglés y un plan de salud. También durante toda tu carrera cuentas con un acompañamiento constante, que incluye tutorías y talleres para desarrollar tu talento.

Finalmente, las Becas BCP te enseñan a generar herramientas que mejoran tus oportunidades laborales, como un CV de impacto y un buen uso de la red social LinkedIn, y te ayudan a compartir tu perfil profesional con una red de prestigiosas empresas.

Requisitos

El programa está dirigido a jóvenes talentosos de colegios públicos y privados que no cuenten con los recursos suficientes para acceder a una educación superior de calidad. Por tanto, el proceso es riguroso y requiere que demuestres tus esfuerzos académicos y personales.

Así lo manifiesta Fernando Acosta Cortez, quien actualmente cursa el octavo ciclo de Economía en la Universidad del Pacífico gracias a las Becas BCP. Él estudió en el colegio La Salle, en Breña. Cuando se enteró de las Becas BCP, ya había ingresado a la universidad, pero no podía pagar las cuotas, a pesar de ubicarse en la última escala pensionaria. Inmediatamente, buscó información, ingresó a la plataforma e inició su inscripción en el año 2020.

“El proceso es riguroso. Debes ubicarte, como mínimo, en el tercio superior en los tres últimos años de secundaria. Para mí, felizmente no hubo problema, ya que obtuve el primer puesto en mi promoción de secundaria. También evalúan todos tus logros. Así que adjunté mis certificados de participación en el Modelo de las Naciones Unidas, en competencias de química y matemática, en voluntariados, y comenté sobre mi rol como catequista. Además, incluí imágenes de mis medallas de oro, plata y bronce obtenidas en las competencias de atletismo de Adecore”, detalla Fernando.

Quienes superan la primera etapa de evaluación pasan por una prueba psicométrica, que ayuda a los evaluadores a conocer, por ejemplo, la capacidad de concentración o de manejo de información. A continuación, se invita a los finalistas a una entrevista personal. El año en que Fernando postuló se seleccionaron a 68 candidatos.

“Estoy profundamente agradecido con el BCP por ayudarme a perseguir mi sueño. Tengo muy presente la felicidad que generó tanto en mí como en mi familia. Me tendió una mano en un momento en que no lo esperaba. Esta beca me ha abierto las puertas a un nuevo mundo y considero que esta iniciativa es muy necesaria en el país, dada la realidad que vivimos, ya que el cambio proviene del conocimiento y la educación”, destaca Fernando, quien hoy realiza sus prácticas profesionales en el BCP y aspira a convertirse en un alto ejecutivo.

Ya son más de 1.000 Becas BCP que se han otorgado desde el inicio del programa, en el 2012, a estudiantes de todo el país. Muchos de ellos ya alcanzaron su sueño de convertirse en profesionales exitosos. Si deseas ser uno de ellos, tienes la oportunidad de postular. Solo debes ingresar a http://www.becasbcp.com.

REPORTAJE PUBLICITARIO