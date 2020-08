El consumo de leches vegetales está muy asociado a aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o a quienes que son veganas. Sin embargo, estas contienen diversos nutrientes y beneficios. Dependiendo de la cantidad del cereal o fruto seco usado para su elaboración, esta bebida puede ser rica en proteínas, vitaminas y minerales.

Las leches vegetales tienen la cualidad de ser de fácil digestión porque no presentan altos niveles de colesterol y no contienen grasas saturadas ni lactosa. “Por eso pueden ser consumidas por toda la familia: niños, adultos y adultos mayores”, menciona la nutricionista Claudia Agüero. Si todavía no sabes cómo incluirlas en tu alimentación diaria, Nature’s Heart te comparte estas ideas para sus dos variaciones: almendras y coco.

LECHE DE ALMENDRAS

Uno de los principales aportes de este cereal es su contenido de Omega 3, una grasa polinsaturada que ayuda a la prevención de enfermedades degenerativas como el alzheimer o el parkinson. Asimismo, es beneficioso para el correcto desarrollo cerebral de los niños. “Esta bebida también es rica en calcio, potasio, vitaminas (B y E) y minerales (magnesio, fosforo y zinc), También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico”, explica la nutricionista Dafne Mayta.

¿Cómo prepararla? Esta leche se puede consumir fresca, pero también se puede usar en diferentes preparaciones. Según indica Mayta, es recomendable tomar esta bebida a temperaturas que no excedan los 60 grados centígrados para que no pierdan sus propiedades. Por eso, sugiere consumirla con cacao orgánico o junto con una fruta tipo smoothie.

LECHE DE COCO

Esta bebida contiene pocas calorías y ácidos grasos de cadena media (un tipo de grasa que nos ayuda a bajar los niveles de triglicéridos). “También es fuente de magnesio y potasio. Lo que nos ayuda a estar más vitalizados y nos aleja del cansancio”, afirma Mayta.

¿Cómo prepararla? A diferencia de otras leches vegetales, esta soporta altas temperaturas y cocción. Por eso es perfecta para la preparación de postres. “Por su olor característico se emplea mucho en panqueques, queques, mazamorras y flanes. Sin embargo, también se emplea en preparaciones saladas como crema de verduras, salsa al pesto o crema huancaína”, dice Claudia Agüero.

