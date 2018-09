En Facebook se ha vuelto viral el tierno video de un joven que no lo pensó dos veces y decidió cubrir a un inofensivo perrito que se estaba mojando bajo la lluvia. Estas imágenes se han robado el corazón de miles internautas de las redes sociales.

Luke Carlin de 19 años estaba saliendo de su centro de trabajo en Belfast, Reino Unido, y se encontró con una escena muy dura. Había un perro solo, atado a un poste y estaba bajo una gran tormenta. El muchacho de buen corazón no dudo en quitarse la casa y ponérsela encima a la mascota para que no se siga mojando a causa de la lluvia.

“Una chica que trabaja conmigo y yo vimos al perro, así que decidimos ponerle la chaqueta. Poco después, otra joven de mi trabajo retiró al perro de la lluvia”, relató Luke a un medio de comunicación de su ciudad, luego de volverse viral en Facebook por su gran acto de amor.



“Estas situaciones se dan una y otra vez en las calles de nuestras ciudades. Personas que no saben cuidar bien de sus mascotas, las maltratan o dejan que el ambiente y las circunstancias les maltraten. Situaciones que no se deben permitir y que se deben denunciar, pues no hay ser vivo que merezca esto”, expresó.



Te dejamos el tierno video que se ha vuelto viral en Facebook y sin duda te hará tomar consciencia sobre el cuidado de las mascotas y evitar más maltratos a estos seres inofensivos.