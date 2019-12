Sabe perfectamente que sus incondicionales fans están atentos a cada una de sus publicaciones en Instagram y siempre encuentra la mejor manera de cautivarlos. La famosa Khloé Kardashian logró encantar a sus millones de seguidores en la red social con una peculiar fotografía luciendo un sensual vestido blanco, por la que fue comparada con un ‘ángel caído del cielo’.

La integrante del aclamado clan Kardashian-Jenner posó muy seductora con un entallado atuendo y mirando fijamente a la cámara. Además, su larga melena rubia cubría un poco su rostro mientras estaba apoyada en la pared y cruzada de brazos.

Para esta imagen que logró más de 288 mil ‘me gusta’ en solo su primera hora de publicación en Instagram, Khloé Kardashian resaltó su bien trabajada figura con un espectacular vestido blanco. Por esta elección recibió cientos de halagos. “¿Quién dice que no se puede trabajar en invierno con un mini vestido?”, escribió la famosa socialité y hermana de Kim Kardashian.

Esta publicación llegó en medio de diversas especulaciones en redes sociales que aseguran que perdonó y se reconcilió con Tristan Thompson, el padre de su hija True. Todo indica que la pareja estaría retomando la relación luego de que en febrero estallara un escándalo de supuesta infidelidad con Jordyn Woods.

Uno de sus colores predilectos Esta no es la primera vez que la estadounidense Khloé Kardashian cautiva a sus seguidores eligiendo una prenda blanca como la protagonista de su look. Hace unos días mostró sus curvas con un body que la hacía lucir perfecta.

Ver esta publicación en Instagram Good American Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 27 de Nov de 2019 a las 9:06 PST

La artista de ‘Keeping Up with the Kardashians’ es una de las celebridades con mayor cantidad de seguidores en Instagram (101m followers) y las imágenes donde se muestra con atuendos entallados suelen ser una constante en su cuenta personal.